Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: bimba scomparsa nel Lago di Como. Nuova pista per Kata

Ultime notizie: ultimi sviluppi del caso Kataleya

Una nuova pista sul caso di Kataleya. Una telefonata del nonno, che è in carcere in Perù, apre una nuova possibilità. Secondo le sue parole, la bambina sarebbe stata presa per errore dai rapitori e si trova già in Perù, Paese dei genitori. La conversazione telefonica è avvenuta pochi giorni dopo il rapimento e la polizia italiana sta avendo dei contatti con gli omologhi peruviani alla ricerca di una traccia positiva. È una delle ipotesi alternative a quella della vendetta, legata alle violenze che hanno preceduto il rapimento della bambina nell’ex albergo Astor, con lo zio immischiato nel racket dell’ex hotel. Una speranza che arriva a circa 2 mesi dal rapimento di Kataleya, quando sembra che le altre piste precedenti si stiano inaridendo.

Bimba di 11 anni dispersa nel lago di Como/ Sparita dopo un tuffo: ricerche in corso

Ultime notizie: parole di Roberto Mancini sulle dimissioni dalla nazionale

Mancini ha spiegato che le dimissioni sono sua scelta personale, ma dopo i molti messaggi ed ipotesi che lo dipingevano come “ingrato” nei confronti del calcio italiano, Mancini ha voluto spiegare che esistevano delle divergenze con la Figc e principalmente con il presidente Gravina, che aveva sostituito i membri del suo staff. Inoltre, i due inoltre non condividevano gli stessi pensieri relativamente alla gestione della Nazionale. Per quanto riguarda l’eventuale passaggio alla carica di Ct dell’Arabia Saudita, Mancini ha dichiarato che le due situazioni sono separate l’una dall’altra. Sempre più vicino alla panchina azzurra Luciano Spalletti.

"Kata sta bene ed è in Perù": la telefonata del nonno/ Si indaga per per rapimento a scopo di estorsione

Ultime notizie: sbarchi a Lampedusa

Si intensificano gli sbarchi dei migranti sull’isola di Lampedusa. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto sono stati 299 e ora l’hotspot isolano è tornato nuovamente a riempirsi nonostante i trasferimenti che si susseguano verso altre destinazioni. Su un barchino è morto un ragazzo: il giovane si trova sottocoperta e la morte è da attribuirsi alle esalazioni di benzina. A Porto Empedocle si sono registrati dei tafferugli tra i migranti in fase di trasferimento e le forze dell’ordine.

Ultime notizie: la morte del sociologo Francesco Alberoni

Nella tarda serata del 14 agosto, come comunicato dalla famiglia, è morto, all’età di 93 anni il sociologo Francesco Alberoni, noto come il “sociologo pop dell’innamoramento”. Con la sua scomparsa il nostro Paese perde la figura erratica e poliedrica molto discussa delle “scienze sociali”. La sua vita è stata caratterizzata da una curiosità onnivora, che lo ha portato ad interessarsi, a 360 gradi, di molti argomenti in varie discipline.

Celine Frei Matzhol uccisa dall'ex fidanzato turco/ Bolzano sotto choc: tutti sapevano dei maltrattamenti

Ultime notizie: Lombardia e la settimana nera sulle sue montagne

È di otto morti negli ultimi sette giorni il bilancio degli incidenti in montagna in Lombardia. Il tutto è iniziato lo scorso 8 agosto con due incidenti mortali, mentre l’ultimo della serie è avvenuto nella giornata di pochi giorni fa. Le autorità continuano a predicare massima prudenza a chi si reca in montagna, ma gli incidenti si susseguono con cadute di massi, persone precipitate nei dirupi e nelle gole.

Ultime notizie: bambina di 11 anni scomparsa nel lago di Como

Una bambina di 11 anni di origini senegalesi è scomparsa nel lago di Como. La piccola stava giocando con tre amichette a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando è scomparsa sul fondo del lago. Anche le bimbe che erano insieme a lei erano in difficoltà ma sono state salvate dai bagnanti. Niente da fare, invece, per lei, che in pochi istanti è stata persa di vista. Immediato l’allarme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA