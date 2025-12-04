Le ultime notizie le apriamo oggi con un fatto sconvolgente, quello riguardante la morte di un bimbo di un anno in un asilo di Parma

Le ultime notizie di oggi con la tragedia di Parma, dove un bimbo di un solo anno ha perso la vita in un asilo nido. Secondo quanto emerso, il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il sonno e a nulla sono valsi i tentativi del personale medico di rianimarlo.

Ultime notizie, ex postino scomparso a Gorizia: trovate le ossa

Svolta nelle indagini in merito alla scomparsa del postino di Gorizia, Vito Mezzalira, di anni 66. Come riferito da TgCom24.it, nella giornata di ieri sono state rinvenute le ossa dello stesso ex dipendente delle Poste Italiane che era scomparso, senza lasciare più traccia, nell’estate del 2019. A inizio mese di novembre erano stati ritrovati dei resti umani nel giardino di casa sua in quel di Sagrado, nel goriziano, e in queste ore sono arrivati i risultati delle analisi che hanno spazzato via ogni dubbio: quelle ossa appartengono a Vito Mezzalira.

I resti sono stati trovati nel pozzo della villetta dove viveva l’ex postino dopo essere andato in pensione, così come riferito dal quotidiano Il Piccolo. Ricordiamo che per la vicenda risultano essere indagati l’ex convivente del postino, il fratellastro della stessa nonché il figlio di lei, la cui posizione rischia ora di aggravarsi ulteriormente, alla luce appunto del rinvenimento del corpo. I tre sono già accusati di omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata, avendo continuato a percepire ancora la pensione.

Ultime notizie, stop al gas russo da parte dell’Ue

L’Unione Europea ha trovato l’accordo definitivo in merito allo stop delle forniture di gas russo e di petrolio. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, parlando di giorno storico e nel contempo della fine “dei fondi di guerra per Mosca”.

La decisione di bloccare le importazioni in Ue di gas e petrolio provenienti dalla Russia regala maggiore indipendenza all’Europa, che si affranca così da Mosca e, nel contempo, fornisce una grande mano all’Ucraina, andando a decapitare una fortissima voce del bilancio statale a livello di profitti e ingressi.

Ultime notizie, il punto sulla pace in Ucraina

E a proposito di guerra in Ucraina, nella giornata di ieri il portavoce del Cremlino è uscito allo scoperto aggiornando la situazione dell’accordo di pace fra Usa, Stati Uniti e Russia. Dmitry Peskov ha fatto sapere che Mosca ha accettato alcune parti dell’accordo, ma altre sono decisamente inaccettabili, dicendosi pronta a incontrare nuovamente i vari negoziatori per far quadrare il tutto.

La Russia ha voluto ringraziare Trump per gli sforzi di questi ultimi mesi, precisando però che non fornirà commenti in tempo reale sullo stato delle trattative. La sensazione delle ultime ore è che quella che sembrava un’intesa vicina, magari per Natale, sembri ancora decisamente lontana.



Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla morte di Ramy

È giunta nella giornata di ieri la notizia secondo cui il carabiniere che inseguì Ramy Elgaml è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio stradale. Per la stessa accusa a processo finirà anche Fares Bouzidi, il ragazzo che era alla guida dello scooterone T-Max su cui viaggiava Ramy. Nei confronti del carabiniere le accuse anche di lesioni per aver appunto investito il mezzo a due ruote. Nel frattempo si attende ancora di comprendere se ci sia stato o meno un contatto fra la gazzella dei carabinieri e la moto su cui viaggiavano i due, e a riguardo la procura ha chiesto una super perizia terza, ma il Gip fino a oggi l’ha sempre respinta.

Ricordiamo che nell’indagine sono presenti altri 6 carabinieri che sono accusati a vario titolo di depistaggio, favoreggiamento e altri reati. Nelle prossime settimane inizierà quindi il processo che si preannuncia un dibattimento piuttosto politico, tenendo conto che la vicenda ha diviso l’opinione pubblica da quando è avvenuta la morte di Ramy Elgaml, il 24 novembre 2024. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, certo è che una perizia terza farebbe sicuramente più chiarezza sulla vicenda e potrebbe eventualmente scagionare il carabiniere imputato.