Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, bomba d’acqua in Val di Fassa: 100 persone evacuate

Pesante ondata di maltempo registrata nella notte in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige. Un centinaio di persone fra residenti e turisti è stato evacuato dagli alberghi della zona nonché dalle varie abitazioni, per via di un nubifragio che ha provocato frane e smottamenti. Il paese più colpito è stato Vigo di Fassa, dove sono esondati i corsi d’acqua, così come Fontanazza e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove si è verificata anche una frana che ha invaso una strada. Tutte le persone evacuate hanno trascorso la nottata nel centro della Protezione Civile nonché nelle palestre locali.

LETTERA/ Ragazze travolte dal treno, Alika, Elena: solo la carità risponde al male

Ultime notizie, i dati covid del monitoraggio settimanale Iss

Come ogni venerdì anche nella giornata di ieri è stato reso pubblico il consueto monitoraggio settimanale sul covid con i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Stando a quanto si legge sul rapporto: “Due regioni e province autonome sono classificate a rischio moderato , una regione è equiparata a rischio alto per non aver raggiunto la soglia minima di qualità dei dati trasmessi all’Iss, mentre le restanti 18 Regioni e province sono classificate a rischio basso”. E ancora: “Sono otto le regioni e province autonome che riportano almeno una allerta di resilienza. Una regione riporta molteplici allerte di resilienza”. Il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari, continua ad essere in calo: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 04 agosto) vs 4,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28 luglio) – si legge nel report diffuso ieri mattina – il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 15,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 04 agosto) vs 17,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28 luglio)”.

A 33 bimbi vaccini Pfizer mal conservati/ Ora test anticorpali: scongelati da troppo

Ultime notizie, studentessa violentata a Palermo: arrestato un 22enne

E’ stato arrestato un ragazzo a Palermo, accusato di aver violentato la studentessa tedesca che lo scorso 29 luglio aveva denunciato l’accaduto. L’episodio, come riferisce l’agenzia Ansa, era avvenuto in via Polara, e stando a quanto emerso l’aggressore sarebbe un giovane di soli 22 anni originario del capoluogo siciliano. La giovane si trovava in Sicilia per il progetto Erasmus, ed ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre rincasava. Il giovane pare che l’abbia violentata dopo averla aggredita, e spinta a terra in strada, in piena notte. La vittima era stata in seguito soccorsa e poi trasportata presso l’ospedale Civico, per poi denunciare il tutto. Per arrivare al 22enne gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Bormio, malore misterioso per 100 ragazzi di Brescia/ Legionella o sbalzo termico?

Ultime notizie, il funerale di Giulia e Alessia Pisano a Castenaso

Si è tenuto nella giornata di ieri il funerale di Giulia e Alessia Pisano, le due giovani di 15 e 17 anni che domenica scorsa sono morte dopo essere state travolte da un treno a Riccione. Moltissime le persone che si sono recate stamane presso la chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Castenaso per rendere omaggio alle due sorelle, una processione silenziosa e composta, chiusa nel dolore. Il padre si è presentato assieme ai parenti, e si è fermato in lacrime all’arrivo davanti alle due bare bianche, con i nomi delle sorelle incisi ai lati. All’esterno della Chiesa, un libro dei ricordi con tante frasi “Buon viaggio angeli”, un’altra: “Sarete sempre i miei raggi di sole”, come riporta l’agenzia Ansa. Intanto si continua ad indagare per cercare di ricostruire quanto accaduto, e fino ad oggi sono ancora diversi i punti oscuri della vicenda.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

38.219 è il numero dei nuovi casi nel bollettino del 5 agosto 2022, in calo rispetto al numero del giorno precedente quando i nuovi casi erano stati 42,978. Aumenta invece il numero dei decessi che da 161 passa a 175. Nel report quotidiano del ministero della Salute sono indicate anche le diminuzioni sia del tasso di positività, oggi 17%, dopo il 17,8% di ieri, che dei numeri dei ricoveri. In terapia intensiva il calo è stato di 11 unità, con un totale di 351 attuali, mentre sono 9.397 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali italiani, con una diminuzione di 337 unità rispetto a giovedì. Anche l’ISS ha certificato i cali in corso con le percentuali dei ricoveri ordinari che scendono al 15,2% dei posti disponibili e le terapie intensive al 3,6%. Questo calcolo viene effettuato su base settimanale

Ultime notizie, via al peggior momento dell’esodo estivo sulle strade

Venerdì bollino rosso, così come nella giornata di domenica, mentre oggi sarà da bollino nero. Sono queste le notizie che riguardano il traffico in tutta Italia in questo weekend che è l’ultimo che precede quello di ferragosto. In questo mese è stato stimato in 22 milioni di persone il numero di quelli che si recano in vacanza e circa l’80% ha scelto di restare in Italia scegliendo come mezzo di locomozione, nella maggior parte dei casi, l’automobile. Questo naturalmente comporterà grandi ingorghi e le strade più a rischio sono quelle verso le località di vacanze, sia al mare che in montagna, mentre sarà più blando il viaggio per il ritorno a casa.

Ultime notizie, tragico incidente sul lavoro a Taranto

Un operaio di 53 anni che era impegnato nel taglio di una lamiera è morto nell’area industriale di Via D’Annunzio a Taranto. A causare il decesso dell’operaio è stata la recisione dell’arteria che ha causato il dissanguamento. Appena occorso l’incidente l’operaio è stato soccorso dai compagni di lavoro e successivamente trasportato in ospedale ma l’intervento non è riuscito a salvargli la vita. L’operazione che stava eseguendo era un taglio con il “flex”, ma improvvisamente ne ha perso il controllo e questo ha causato il taglio dell’arteria. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri per cercare di chiarire la dinamica.

Ultime notizie, sbarco di migranti a Taranto

Sono sbarcati a Taranto, dopo aver trascorso 9 giorni in mare, 659 profughi che erano stati salvati dall’organizzazione Medici senza frontiere. L’operazione di accoglienza dei profughi è iniziata nella mattinata, verso le ore 9.00 e tra i 659 profughi 159 erano minori. Quasi tutti i profughi provengono dall’Africa e sono stati presi a bordo della nave di Medici senza frontiere in diversi salvataggi. Il via libera del ministero è arrivato dopo svariati giorni e sulla questione dei migranti continua, anche in attesa delle elezioni politiche di settembre, ad essere negativa la posizione del centro destra e segnatamente di Fratelli d’Italia, che con Giorgia Meloni è nettamente contraria all’arrivo nel nostro Paese di nuovi profughi.

Ultime notizie, dimesso il governatore della Sicilia, Nello Musumeci

Il prossimo 25 settembre in Sicilia sarà un vero e proprio “election day” con gli elettori che saranno chiamati a votare anche per il nuovo governatore. Musumeci non aveva più l’appoggio sia della Lega che di Forza Italia ed ha deciso quindi di rassegnare le dimissioni, ringraziando in una intervista Giorgia meloni per “avermi lasciato libero di scegliere”. Nella stessa intervista Musumeci ha voluto evidenziare come l’accorpamento delle due elezioni sarà un grosso risparmio per le casse dello stato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA