Le ultime notizie di oggi le apriamo con la bomba che ha fatto esplodere l'auto di Sigfrido Ranucci e della sua figlia: “Una deflagrazione fortissima”

Le ultime notizie con la vicenda riguardante il giornalista di Report, Rai Tre, Sigfrido Ranucci, la cui auto e quella della figlia, è stata fatta esplodere nella notte da una bomba. L’episodio si è verificato a Pomezia, non troppo distante da Roma “Intero quartiere scosso dalle due deflagrazioni”, ha fatto sapere lo stesso giornalista.

Ultime notizie, l’omicidio di Pamela Genini

Non ha proferito parola Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver ucciso brutalmente Pamela Genini sul suo balcone di casa. Secondo quanto si legge su Tgcom24.it, l’ex compagno della vittima si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come del resto è nel suo diritto. Simone Luceri, avvocato dello stesso, ha fatto sapere che il cliente “non è in condizioni lucidissime”, tenendo conto che tre giorni fa ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con un coltello, dopo aver ammazzato forse Pamela Genini.

“Non è ancora pienamente consapevole di quello che è accaduto” – ha spiegato ancora il legale – definendolo “non lucido e dimesso”. Intanto proseguono le indagini e, soprattutto, continuano le testimonianze delle persone vicine a Pamela Genini, che fanno capire chiaramente come la morte della 29enne fosse di fatto annunciata. Sembra, infatti, che Gianluca l’abbia picchiata e aggredita più volte nell’ultimo anno, arrivando a causarle diversi lividi. Lei avrebbe voluto lasciarlo, e questo allontanamento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: facendo un duplicato delle chiavi, si è intrufolato nell’abitazione della sua ex, dopodiché l’ha accoltellata con 24 fendenti sul terrazzo di casa a Milano, per poi tentare di togliersi la vita.

Ultime notizie, il Festival di Sanremo 2026

È stato ufficializzato il Festival di Sanremo 2026, il concorso canoro che si terrà al Teatro Ariston a inizio anno prossimo. Saranno 26 i cantanti “big” in gara, con l’aggiunta di 4 nuove proposte, ossia 2 provenienti da Sanremo Giovani e altri due invece direttamente da Area Sanremo. Le giurie saranno sempre tre: a cominciare dal tanto chiacchierato televoto, poi ci sarà la giuria composta da tv, web e stampa, e infine la giuria della radio, ognuna con un peso di fatto uguale.

Il nuovo Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio prossimi e sarà il secondo di fila condotto da Carlo Conti, nonché il quinto in carriera per il presentatore toscano. Ricordiamo che Conti sarà anche il direttore artistico del Festival, così come nella passata edizione.



Ultime notizie, i funerali dei 3 carabinieri morti

Si terranno oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a seguito dell’esplosione di un casolare avvenuto a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, deflagrazione che sarebbe stata causata da uno dei proprietari dello stabile. I funerali saranno di Stato e saranno presenti anche le più alte cariche istituzionali, a cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal premier Giorgia Meloni.

Le esequie saranno celebrate a Padova alle ore 16:00 di questo pomeriggio: l’ultimo saluto al 36enne e ai due 56enni dell’Arma che hanno perso la vita tre giorni fa. Intanto proseguono le indagini e, al momento, dei due fratelli sentiti (la donna è ancora in ospedale dopo il ferimento causato dall’esplosione), uno non ha voluto rispondere alle domande del giudice.

Ultime notizie, arrestato poi rilasciato il cestista Luca Vildoza

Il cestista della Virtus Bologna, Luca Vildoza, e la moglie Milica sono stati arrestati e poi scarcerati dopo una presunta aggressione ai danni di un’operatrice sanitaria a bordo di un’ambulanza.

L’argentino, classe 1995, sbarcato la scorsa estate nel capoluogo emiliano, avrebbe inveito contro un’ambulanza dopo il match fra il Monaco e la Virtus, gara valevole per l’Eurolega. Vildoza, a bordo della sua vettura, avrebbe continuato a ostacolare il tragitto dell’ambulanza; dopodiché i due mezzi si sarebbero fermati, e la moglie del cestista avrebbe preso per i capelli l’operatrice sanitaria, ma anche per il collo — aggressione che sarebbe poi proseguita anche da parte dello stesso giocatore. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per fare chiarezza.