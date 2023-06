Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, bombardata la diga Kakhovka: scontro Kiev-Mosca

Nella giornata di ieri è stata bombardata la diga di Kakhovksaya a Kherson, e russi e ucraini si sono rimpallati le responsabilità. Secondo Zelensky la diga sarebbe stata “distrutta dai terroristi russi”, mentre di visione opposta Mosca, che punta il dito verso Kiev. La portavoce del Comando militare del sud dell’Ucraina, Natalia Humeniuk, ha affermato: “Questa è una reazione isterica. Erano consapevoli che il movimento delle forze di difesa avrebbe avuto luogo, e in questo modo hanno cercato di influenzare le forze di difesa in modo che l’attraversamento del fiume Dnipro, che temevano, non avvenisse”.

Omicidio Giulia Tramontano/ Mauro Corona: “Uomini vanno educati fin da bambini”

A seguito del bombardamento il livello dell’acqua si sarebbe innalzato di circa 2,5 metri ma fortunatamente non si è verificata alcuna catastrofe. In ogni caso, come affermato da Ukinform via Telegram, la centrale idroelettrica di Kakhovka è quasi completamente sommersa dall’acqua. Gli ingenti danni provocati alla diga Kakhovka, in Ucraina, hanno fatto tracimare le acque del fiume Dnipro provocando allagamenti nei paesi vicini. Disposta l’evacuazione di molti centri abitati nei pressi della diga mentre Ucraina e Russia si accusano a vicenda per le responsabilità sull’evento. L’ONU ha disposto la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza per discutere della distruzione della strategica diga. Il Cardinale di Bologna, Zuppi, ha intanto incontrato il premier ucraino Zelensky a Kiev per avviare i colloqui di pace voluti dal Santo Padre.

Rowan Atkinson: "Auto elettriche? Mi sento un po' ingannato"/ "Batterie in litio scelta perversa"

Ultime notizie, Papa Francesco al Policlinico per controllo

Papa Francesco si è recato ieri in ospedale per una visita di controllo. Come riferito dai principali media online, a cominciare dai colleghi di TgCom24.it, il Santo Padre è stato accompagnato attorno alle ore 10:40 di ieri mattina presso il Policlinico Gemelli di Roma, per degli accertamenti, stando a quanto appreso dall’agenzia di stampa Ansa attraverso fonti qualificate.

Nel dettaglio Bergoglio si sarebbe recato presso il CEMI, acronimo di Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario. Ricordiamo che negli scorsi mesi, precisamente a marzo, il Pontefice era stato ricoverato sempre al Gemelli a seguito di una infezione alle vie respiratorie: il Santo Padre in quella occasione era stato dimesso giusto in tempo per celebrare i vari riti che in accompagnamento alla Pasqua, saltando però la via crucis per il clima rigido su Roma di quel giorno.

Finlandia: primo 'cimitero' nucleare al mondo/ "Ospiterà 6.500 t di Uranio esausto"

Ultime notizie, cinque poliziotti ai domiciliari per presunte torture

E’ giunta nella giornata di ieri la notizia di cinque poliziotti, un ispettore e quattro agenti, agli arresti domiciliari a Verona per dei presunti atti di violenza. Nel dettaglio le accuse nei loro confronti, come si legge su TgCom24.it, sarebbero di torture e pestaggi avvenuti all’interno della Questura di Verona fra il luglio dell’anno scorso e il marzo di quest’anno, nei confronti di persone che erano in loro custodia.

Nel dettaglio le accuse a vario titolo, sono di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Sulla vicenda hanno indagato per circa 8 mesi gli uomini della Squadra Mobile di Verona anche attraverso l’uso di supporti tecnici e hanno riguardato dei comportamenti che sarebbero sfociati in “atti gravemente lesivi della dignità delle persone sottoposte ad accertamenti di polizia”, come si legge sull’accusa.

Ultime notizie, visita lampo di Giorgia Meloni in Tunisia

Una visita lampo quella che la premier Giorgia Meloni ha effettuato oggi in Tunisia dove ha incontrato il Presidente tunisino Saied per parlare dei flussi migratori verso l’Italia, che ha visto numeri record negli sbarchi del 2023 in calo nel mese di maggio, e della crisi economica che ha investito la Tunisia. L’Italia si impegna a sostenere la Tunisia per l’ottenimento di un prestito dedicato dal fondo monetario internazionale.

Ultime notizie, l’ISTAT alza le stime sul PIL nel 2023

Cresce la stima sul PIL italiano nel 2023 con un incremento atteso dell’1,2% e con un 1,1% nel 2024 per il proseguire della guerra in Ucraina e a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Previsto anche un calo dell’inflazione dovuto all’abbassamento dei prezzi dell’energia. Non si ferma, intanto, la corsa all’acquisto dei BTP “Valore” che nei primi due giorni di sottoscrizione hanno raccolto oltre 10 miliardi di euro dai risparmiatori.

Ultime notizie, inchiesta su mancate vendite alla Colombia di navi e aerei militari

La Procura della Repubblica di Napoli sta conducendo un’inchiesta che vede coinvolti, fra gli altri, l’ex Segretario del PD e Primo Ministro Massimo D’Alema e l’ex AD di Leonardo Profumo che avrebbero condotto una trattativa con possibili provvigioni non autorizzate. Disposte le perquisizioni a carico degli indagati. L’avvocato di D’Alema ha dichiarato che verrà presto dimostrata l’infondatezza delle accuse a carico del suo assistito. L’affare, poi sfumato, aveva un valore di circa 4 miliardi di euro.

Ultime notizie, nubifragi e allagamenti colpiscono ancora il centro Italia

Nubifragi e allagamenti nelle Marche hanno fatto ancora spaventare la popolazione già colpita dalle alluvioni degli scorsi giorni. Strade invase dalle acque e allagamenti soprattutto nel maceratese ma sono state colpite anche le province di Ancona e Pesaro Urbino. Allerta anche in Emilia Romagna dove sono state distribuiti sacchi di sabbia. A Faenza si continua a scavare il fango persino sotto la pioggia. Si attendono ancora piogge e grandinate anche per domani su gran parte dell’Italia.

Ultime notizie, cani randagi nell’ospedale di Lamezia Terme

Due cani randagi sono stati ripresi mentre giravano indisturbati all’interno dell’ospedale di Lamezia Terme dove hanno raggiunto il primo piano del nosocomio prima di essere allontanati. Polemiche sui social, dove è stato pubblicato il video, per la grave carenza di sicurezza e per la scarsa presenza di personale nella struttura ospedaliera della città calabrese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA