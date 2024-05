Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, bombe sui profughi a Rafah 45 morti. Netanyahu: “Un incidente”

L’esercito israeliano ha confermato di aver portato un attacco domenica sera a Rafah, nel quale sono morte 45 persone, parlando di un attacco contro un compound di Hamas. Sempre a Rafah si sono avuti altri scontri durante i quali è stato ucciso un soldato egiziano. Sull’episodio dell’attacco il ministro della Difesa, Crosetto ha dichiarato che l’odio che viene seminato in queste ore da parte di Israele, avrà ripercussioni sui suoi figli.

Terremoto Campi Flegrei/ Francesca Bianco, Ingv: “Sciame sismico potrebbe andare avanti per mesi”

Anche il presidente turco Erdogan ha stigmatizzato l’azione dicendo “Porteremo Netanyahu in tribunale”. Dagli Stati Uniti sono arrivate notizie riguardanti una raccolta di informazioni relative a questo attacco e l’Onu ha richiesto chiede a Israele un’indagine “completa e trasparente” sull’attacco portato contro Rafah. Il premier israeliano ha parlato di “tragico incidente”

IMAM IN UNIVERSITÀ A TORINO/ Se i giovani rinunciano alla ragione per diventare i "rinoceronti" di Ionesco

Ultime notizie, decreto autovelox è legge

E’ diventato legge il decreto sugli autovelox voluto fortemente dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Dalla giornata di ieri il testo è stato “bollinato” e oggi sarà pubblicato ufficialmente in Gazzetta, con una entrata in vigore che, come ricorda TgCom24.it, sarà pressochè immediata.

La nuova legge prevede una stretta sugli autovelox ed è stata spinta dal leader del carroccio alla luce delle migliaia di proteste degli ultimi anni da parte degli automobilisti e riguarda principalmente tre novità: l’autorizzazione a installarli, che dovrà ora essere chiesta al prefetto, quindi la segnaletica e i limiti. I Comuni, da quando entrerà in vigore il decreto, avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alla nuova legge.

Confronti 2024: il 30 maggio focus sulla denatalità/ Info e diretta: ospiti Vittadini e Blangiardo

Ultime notizie, nuovo sciopero dei taxi

Un nuovo sciopero dei taxi è stato indetto per la prossima settimana. I sindacati, come scrive TgCom24.it, hanno proclamato un’agitazione nazionale di 48 ore per la due giorni 5 e 6 giugno.Le Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn hanno fatto sapere a riguardo che: “Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale indetto per il 21 maggio contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale”.

Quindi aggiungono: “Non si può con un’autorizzazione di noleggio presa in Calabria continuare a fare impunemente il tassista a Roma o a Milano, impedendo così di fatto alle amministrazioni locali, in una logica di programmazione, di poter dimensionare i propri organici in funzione dei propri bisogni”.

Ultime notizie, le parole di Impagnatiello al processo

Era attesa nella giornata di ieri la testimonianza di Alessandro Impagnatiello, in carcere per l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua ex compagna, incinta del loro bimbo. L’imputato non si è nascosto, dicendo “La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi – ha detto davanti al giudice ieri mattina – questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Ora posso parlare della reale verità, oggi sono una persona lucida”.

E ancora: “Io a Giulia non ho mai fatto credere di essere pazza. Avevo costruito un castello di bugie in cui io stesso sono annegato”. Quindi ha ribadito: “Sono qui per esprimere la realtà, oggi sono una persona lucida, più consapevole rispetto a quello che ero il primo giugno” 2023. A domanda precisa del pm se avesse ucciso Giulia Tramontano causando l’interruzione della gravidanza ha risposto in maniera affermativa “Sì”.

Ultime notizie, Sinner esordio vincente al Roland Garros

Esordio vincente per Jannik Sinner sui campi in terra rossa del Roland Garros dove si sta disputando l’open di Francia. L’italiano aveva di fronte nel primo turno l’americano Eubanks, attuale numero 46 della classifica mondiale, lo ha battuto facilmente in tre set. C’era un po’ di apprensione per le sue condizioni fisiche, che sono sembrate però buone.

Ora per lui al secondo turno ci sarà la partita contro Gasquet. Passano il turno anche altri tennisti italiani come Jasmine Paolini e Matteo Arnaldi. Subito fuori dal tabellone invece Rafa Nadal che è stato eliminato dalla testa di serie numero 4, Zverev.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Secondo le previsioni elaborate dagli esperti, l’arrivo dell’estate sulle nostre regioni resta ancora un miraggio, mentre a farda da padrone è ancora l’instabilità, che dovrebbe estendersi anche oltre la prossima settimana. Intanto la previsione per il primo giugno parla di piogge, seppure intermittenti, per gran parte delle regioni italiane.

I temporali che si stanno verificando in queste ore nelle regioni del nord, seppure molto intensi, saranno alternati a schiarite, ma nei momenti di pioggia si potrebbero verificare anche delle grandinate. Oggi questa è stata la situazione nelle regioni nord occidentali, ma da domani il maltempo è in estensione anche al nord-est ed alla riviera adriatica. Insieme alle piogge è previsto anche il calo delle temperature.

Ultime notizie, la strage della frana in Papua Nuova Guinea

I soccorsi alle vittime della frana che ha colpito alcuni villaggi in Papua Nuova Guinea sono in corso ma sono difficili a causa delle attuali condizioni del terreno. I soccorritori hanno riferito di aver sentito molte urla provenire da sotto le macerie. Attualmente i numeri della strage stanno diventando sempre più inquietanti e si parla di circa 2mil tra vittime e persone sepolte vive. La frana ha colpito il villaggio di Yambali che si trova nella parte settentrionale del paese, mentre la maggior parte degli abitanti stava dormento.

Ultime notizie, a Reggio Calabria, un uomo trovato morto nei giardini dell’ospedale

Un probabile omicidio per accoltellamento è stato scoperto nei giardini che circondano l’ospedale di Reggio Calabria. Un uomo, del quale non è ancora nota l’identità, è stato accoltellato e successivamente abbandonato morendo nonostante i tentativi di soccorso effettuati dal personale medico dell’ospedale. Le indagini sull’accaduto sono svolta dalla squadra mobile della città calabrese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA