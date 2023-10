Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, bombe sull’ospedale di Gaza City: centinaia di morti

Non si arresta la guerra fra Israele e Hamas e il bilancio delle vittime aumenta a dismisura di ora in ora. Nelle scorse ore si è verificata una vera e propria strage all’ospedale di Gaza City, con bombardamenti che avrebbero provocato centinaia di morti, fra i peggiori massacri da quando è scoppiato il conflitto sottolinea TgCom24.it. Secondo quanto emerso sembra che le vittime siano fra le 200 e le 500, e Hamas ha accusato Israele del massacro, dopo che alcuni razzi hanno colpito l’Al-Ahli Arabi Baptist Hospital.

Di risposta l’esercito israeliano ha negato ogni responsabilità addossando le colpe dell’esplosione al fallimento di un razzo da parte della Jihad Islamica, ma che a sua volta respinge l’accusa. Il premier israeliano Netanyahu ha commentato “I terroristi hanno colpito l’ospedale, non l’Idf”, mentre Hamas ha risposto tirando in ballo anche gli Stati Uniti:”Hanno la responsabilità dell’attacco a causa della copertura che danno all’aggressione israeliana”. La Giordania, intanto, ha annullato l’incontro con Joe Biden su Gaza, assieme al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e al presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen.

Ultime notizie, attentatore Bruxelles ucciso da polizia

E’ morto l’attentatore di Bruxelles, il 45enne tunisino Lassoued Abdeslam, che lunedì sera ha terrorizzato il capoluogo belga uccidendo due turisti svedesi e ferendo una terza persona in maniera grave. Nella mattinata di ieri l’uomo è stato raggiunto della polizia dopo di che ne è nato uno scontro fuoco al termine del quale il terrorista sarebbe rimasto ferito gravemente, per poi morire in ospedale.

Le indagini intanto stanno proseguendo anche perchè il ministro dell’Interno belga, Annelies Verlinden ha spiegato che: “Non è escluso che ci siano dei complici”. Sulla vicenda si è espresso anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, vicepresidente del consiglio, che ha fatto sapere, in merito al livello di sicurezza in Italia: “Il livello di guardia è già stato alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo” e “in questo momento non ci sono minacce dirette, che noi sappiamo, verso l’Italia, però può esserci sempre qualche fondamentalista esagitato che agisce da solo, qualche cane sciolto. La prevenzione è massima da parte italiana, ma non ci sono pericoli segnalati imminenti”.

Ultime notizie, due terroristi ISIS arrestati ieri a Milano

Due terroristi ritenuti affiliati all’Isis sono stati arrestati nella mattinata di ieri a Milano. Si tratta di un egiziano e di un italiano ma originario dell’Egitto, considerati vicini al regime terroristico islamico. Si ritiene che le due persone “Facevano proselitismo per l’organizzazione terroristica”, così come fatto sapere da Marcello Viola, procuratore di Milano.

I due sono stati arrestati e risultano essere indagati per “essersi associati all’organizzazione terroristica internazionale comunemente nota come Stato Islamico”. E ancora: “Entrambi erano estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell’Isis”, e avevano finanziato ‘cause di sostegno’” a Isis, a cui “avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà”. Non è ben chiaro se stessero programmando degli attentati sul suolo italiano o comunque in territorio europeo.

Ultime notizie, arrestato il cantante Tony Colombo

Nella giornata di ieri è stato arrestato il cantante neomelodico Tony Colombo e la sua moglie Tina Rispoli, vedova quest’ultima del boss Gaetano Marino. Come si legge su TgCom24.it i carabinieri hanno eseguito nella giornata di ieri un mandato di arresto per ben 27 persone a seguito di un blitz anticamorra contro il clan Di Lauro, e fra i fermati anche Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo,

L’indagine della Dda si è incentrata sulle attività imprenditoriali e finanziari del gruppo criminale originario di Secondigliano, con un successivo sequestro di beni pari ad otto milioni di euro. Fra coloro che sono risultati essere destinatari delle misure cautelari anche un autista che prestava servizio per la Direzione Distrettuale Antimafia. I reati contestati sono quelli di associazione mafiosa, turbativa d’asta e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette.

Ultime notizie, nuova allerta bomba a Parigi

Dopo gli allerta dei giorni scorsi e l’attentato di ieri a Bruxelles, l’attenzione in tutta Europa per i casi di possibili attentati è al massimo livello. A Parigi la villa di Versailles era stata chiusa sabato scorso e ieri è stata nuovamente chiusa per un allarme bomba. L’annuncio è stato dato dall’istituzione che gestisce il palazzo di Versailles sul proprio account X.

Ultime notizie, sgominato un traffico di droga tra Spagna e Italia

Un traffico internazionale di stupefacenti che era in corso tra l’Italia e la Spagna è stato sgominato e 46 persone sono state arrestate, mentre per altre 12 è scattato il fermo. Il giro di stupefacenti era di circa 30 tonnellate e i soldi derivanti da questo traffico venivano riciclati grazie ad una banca abusiva cinese. L’operazione, che ha comportato decine di perquisizioni ed alcuni sequestri, è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha effettuato anche il sequestro di 129 milioni di euro. Nel giro operavano più bande che provvedevano non soltanto all’importazione della droga ma anche alla pulizia del denaro ricavato.

Ultime notizie, muore un uomo a Firenze travolto da una moto rubata

Il 43enne L.B., è rimasto ucciso la scorsa notte a bordo della sua auto a Firenze, dopo uno scontro con una moto rubata sulla quale si trovavano due uomini. L’incidente si è verificato alle 2.00 ad un incrocio, quello tra Via del Ghirlandaio e Via Gioberti, e l’auto sulla quale si trovava l’uomo si è ribaltata dopo essere stata urtata dalla moto che procedeva contromano per fuggire dal luogo nel quale era stata rubata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi ed anche i vigili urbani. La vettura ribaltata è stata sollevata dai vigili del fuoco ma il conducente era morto sul colpo.

Ultime notizie, arrestata a Londra l’attivista Greta Thunberg

L’attivista climatica Greta Thunberg è stata arrestata a Londra, mentre stava contestando il congresso in corso delle compagnie del gas e del petrolio. La notizia è stata riferita da un testimone. La Thunberg nel corso dell’anno era già stata fermata varie volte, ed in alcuni casi allontanata dai luoghi dove si svolgevano congressi o manifestazioni, in Germania, Norvegia e Svezia.











