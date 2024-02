Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: bombe Usa su Siria e Iraq. Domiciliari in Italia per Salis?

Ultime notizie: bombe Usa su Siria e Iraq

Gli Stati Uniti hanno effettuato una serie di raid in Siria e Iraq colpendo unità iraniane d’elite e milizie alleate di Teheran: ad annunciarlo è stato il Pentagono. Secondo quanto riportato dall’Ong Osservatorio per i diritti umani in Siria, sono 13 i miliziani filo-iraniani che sono morti nei raid americani solo in Siria. Si tratta della rappresaglia degli Stati Uniti dopo l’uccisione di tre militari in Giordania. Il presidente Biden ha rilasciato una dichiarazione: “La nostra risposta continuerà nei tempi e nei modi che decideremo”. Questo ha poi aggiunto: “Oggi ho dato l’ordine di colpire obiettivi di gruppi affiliati all’Iran in Iraq e Siria in risposta all’uccisione deitre soldati americani in Giordania“.

Ultime notizie: il caso Salis

La premier italiana, Giorgia Meloni ha incontrato Orbàn per parlare del caso Salis. Il presidente ha affermato che in Ungheria i giudici sono indipendenti ma l’Italia conta su un processo rapido. Meloni ha ribadito che i diritti di Ilaria Salis devono essere garantiti, aggiungendo che anche altri Paesi usano le catene per i detenuti. Il ministero della Giustizia italiano intanto sta preparando una relazione da presentare all’Ungheria per dare delle garanzie nel caso in cui la donna debba scontare in Italia la condanna che sarà inflitta dal tribunale magiaro. Ilaria Salis che si impegnerebbe a partecipare al processo a Budapest, e indossare il braccialetto elettronico durante il periodo di arresti domiciliari in Italia.

Ultime notizie: catturato in Corsica il boss Marco Raduano

Dopo una fuga durata circa un anno, il boss della “mafia del Gargano, Marco Raduano è stato catturato in Corsica mentre si trovava in un ristorante di Bastia. L’uomo era fuggito dal carcere sardo di Badu ‘e Carros: il latitante, inserito nella lista dei 10 più pericolosi, si trovava in compagnia di una donna e l’arresto è stato effettuato dai carabinieri del Ros. Il 40enne era stato il primo mafioso che era riuscito a mettere a segno l’evasione da un carcere di massima sicurezza. È stato arrestato anche Gianluigi Troiano, il braccio destro di Raduano, che è stato catturato in Spagna.

Ultime notizie: le previsioni meteo per il fine settimana

Un fine settimana di caldo anomalo che persisterà anche all’inizio della settimana prossima ma che lascerà di nuovo posto all’inverno a partire da metà settimana con nuove piogge e vento forte. Il clima mite e soleggiato di questi giorni vedrà però la presenza di nebbie sulla Pianura Padana. Nelle settimane a seguire non si esclude poi la possibilità di nevicate.

Ultime notizie: Vittorio Sgarbi si è dimesso

Vittorio Sgarbi si è dimesso dal ruolo di sottosegretario alla cultura nel governo di Giorgia Meloni, attaccando il ministro della Cultura, Sangiuliano, definendolo un “uomo senza dignità” ed accusandolo di aver diffuso delle lettere anonime contro di lui. L’annuncio di Sgarbi è avvenuto durante un convegno a Milano al quale stava partecipando: qui si è definito oggetto di “persecuzione da parte dei media”. Sullo sfondo di questa situazione, che ha portato alle dimissioni di Sgarbi, anche alcune grane giudiziarie.

