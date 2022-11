Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, bozza Manovra: 136 articoli, salta l’Amazon Tax

E’ stata pubblicata la bozza della manovra di governo, così come riferito dai colleghi dell’agenzia di stampa italiana, Ansa. In totale sono 136 articoli, tutti varati dal Consiglio dei Ministri. Fra le misure, oltre a quelle già ampiamente annunciate negli scorsi giorni, spunta lo stop per due anni all’aumento delle multe e alle sanzioni per i pos, mentre cresce l’accisa sulle sigarette. Previsti anche fondi per la sanità, precisamente due miliardi di euro in più, mentre per i vaccini anti covid e farmaci per curare il coronavirus sono stati destinati 650 milioni di euro.

Niente da fare invece per quanto riguarda la tassa che era stata ribattezza “Amazon Tax”, che è saltata, mentre è spuntato un fondo per la sovranità alimentare, oltre a 400 milioni di euro per le olimpiadi invernali del 2026 che si terranno fra Milano e Cortina. Fra i beni che verranno tassati con un’Iva ridotta al 5% anche i seggiolini per le auto, e meno tasse sulle manche. L’Ansa fa infine sapere che il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, vedrà il leader di Azione, Calenda, la prossima settimana.

Ultime notizie, esplosioni a Gerusalemme: morto un 16enne

Due esplosioni si sono verificate nella giornata di ieri in quel di Gerusalemme provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 31. La vittima, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, era un 16enne studente del collegio rabbinico, originario del Canada. Il suo nome, stando a quanto riferito dai media, era Aryeh Shtsupack ed è deceduto in ospedale a Gerusalemme per via delle profonde ferite riportate.

La prima deflagrazione si sarebbe verificata presso la porta occidentale della città, non troppo distante da una fermata del bus in quegli istanti molto affollata, mentre la seconda è avvenuta presso uno degli ingressi settentrionali, nel rione Ramot, quartiere della città. “L’Italia condanna con fermezza i vili attacchi terroristici a Gerusalemme. La violenza contro i civili è un atto criminale. Esprimo solidarietà al governo dello Stato d’Israele ed alle famiglie delle vittime”, il commento via Twitter del neo ministro degli Esteri e vice presidente del consiglio, Antonio Tajani.

Ultime notizie, sparatoria in Virginia, 7 vittime

Ennesima strage con le armi da fuoco negli Stati Uniti, ennesime vittime cadute a seguito di colpi di pistola. L’episodio, raccontato dai colleghi dell’agenzia di stampa Ansa, attraverso il sito ufficiale, si è verificato nello stato della Virginia, precisamente di fronte ad un supermercato Walmart. Siamo nel dettaglio nella cittadina di Chesapeake, e la sparatoria, avvenuta nella notte fra martedì e mercoledì, ha provocato sette morti.

Il comune di Chesapeake, attraverso il proprio account Twitter, ha fatto sapere: “La polizia di Chesapeake conferma sette vittime, compreso il responsabile della sparatoria di ieri sera al Walmart di Sam’s Circle”. Solamente quattro giorni fa, lo scorso 20 novembre, un’altra sparatoria aveva scosso gli Stati Uniti, una strage avvenuta in un locale gay dello stato del Colorado che aveva provocato quattro vittime.

Ultime notizie, Donald Trump a processo per frode fiscale

Finisce nuovamente nell’occhio del ciclone l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon dovrà infatti andare a processo, insieme ai suoi figli, per frode fiscale, e il dibattito in aula scatterà il prossimo 2 ottobre 2023, a soli 13 mesi dalle elezioni presidenziali degli Stati Uniti che ricordiamo, scatteranno a novembre 2024.

La Corte Suprema americana ha negato la richiesta dell’ex presidente di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi, di conseguenza lo stesso dovrà fornire tutti i documenti richiesti ad una Commissone della Camera (guidata dai democratici), la ‘Ways and Means’, che sta indagando appunto sulle possibili violazioni fiscali e che “desidera” questi documenti di fatto da anni. Il ministero del Tesoro potrà consegnare ben sei anni di dichiarazioni fiscali di Trump e di alcune delle sue società. L’ex presidente degli Stati Uniti ha sempre rimandato al mittente ogni accusa parlando di persecuzione.

