Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Brasile: alunno spara in una scuola (9 Novembre)

Le ultime notizie ci portano nella scuola di Orlando Tavares, situata nel distretto di Ponto do Marambaia, un ragazzo di 17 anni, dopo avere scavalcato il muro dell’edificio, ha iniziato a sparare contro i suoi compagni. La polizia militare intervenuta prontamente sul luogo ha arrestato l’attentatore. Secondo quanto riferito da Fabio Marinho, comandante della polizia militare, il giovane assalitore al momento dell’ irruzione avrebbe utilizzato anche un machete. Non è dato sapere il motivo che ha spinto l’aggressore a compiere tale gesto folle. I due alunni, feriti in modo importante, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. I medici dell’ospedale Nostra Signora Madre della Chiesa riferiscono che le condizioni dei due ragazzi feriti sono stabili, nonostante uno dei due avesse ricevuto una trasfusione di sangue e trasferito in un altro ospedale a Teofilo Otoni per le specifiche cure sanitarie.

Dopo la caduta del primo ministro Saad Hariri c’è stata una nuova mobilitazione popolare contro l’ imperizia e la demoralizzazione della classe politica. Gli studenti libanesi vogliono un governo tecnocratico, composto da persone dotate di buone capacità e conoscenze tecniche, in grado di proporre serie riforme politiche per migliorare un Paese stremato da una importante crisi finanziaria. Diversi dimostranti si sono radunati davanti a istituti di credito e strutture pubbliche per chiedere agli impiegati di unirsi alla manifestazione. Al momento non ci sono feriti né danni a cose.

Intorno alle 2,30 locali di ieri un violento terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato a Mianeh, nel nord ovest dell’Iran. L’ipocentro è stato identificato ad una profondità di circa 2 km. Il vice governatore di Mianeh Yaghoubi ha dichiarato che otto squadre di soccorritori sono state inviate nei 4 villaggi che hanno subito il maggior numero di danni e smottamenti. Al momento i morti accertati sarebbero 5 con più di 130 feriti. La tv iraniana comunica che altre zone limitrofe a Mianeh sarebbero state colpite in modo violento. In seguito ai danni provocati dal terremoto è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Ultime notizie, nuova scissa tra Balsorano e Frosinone

Alle ore 5.38 di ieri si è registrata una scossa sismica pari a 2,1 della scala Richter tra Balsorano e Frosinone. Per precauzione le scuole e diversi uffici sono stati chiusi. Non si sono riscontrati danni alle abitazioni e feriti. Per Alessandro Amato, appartenente all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la sequenza delle scosse sismiche in queste zone rientra nella normalità poiché il Lazio e l’Abruzzo sono regioni ad alta rischiosità sismica. Secondo i nuovi rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è possibile nei prossimi giorni riscontrare altre scosse sismiche. Amato sostiene che, pur possedendo strumenti ad alta precisione per misurare l’intensità spettrale, non è possibile attualmente determinarne l’entità della forza delle prossime scosse telluriche.

Ultime notizie, torna la Serie A

Torna la Serie A con protagonista un super Ciccio Caputo. L’attaccante di Altamura sigla una doppietta nella vittoria del Sassuolo 3-1 contro il Bologna, di Boga e Orsolini gli altri gol. Alle 15.00 sarà il momento di un Torino Brescia pieno di emozioni con due squadre pronte a mostrare diversi calciatori importanti due su tutti Andrea Belotti e Mario Balotelli. Alle 18.00 torna in campo l’Inter dopo la sfuriata post Dortmund di Antonio Conte, a San Siro arriva il Verona scosso dalla polemica proprio con Supermario. In serata invece il Napoli di Ancelotti deve reagire dopo il caos “ammutinamento”. La gara sembra quella delle più facili contro un Genoa allo sbando, ma proprio per questo non c’è da fidarsi. Domani si gioca Juventus Milan.



