Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Brasile: Bolsonaro ricoverato, 1.500 arrestati

L’assalto al parlamento in Brasile da parte dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro ha portato a circa 300 arresti, stando ai numeri svelati nelle ultime ore dalle autorità. Inoltre sarebbero stati fermati altri 1.200 bolsonaristi accampati vicino al quartier generale dell’esercito a Brasilia, che avrebbero potuto creare dei disordini e che per precauzione sono stati appunto bloccati.

Intanto sono saltate le prime teste in Brasile, a cominciare dal responsabile della sicurezza di Brasilia, mentre il presidente Lula ha accusato fortemente la polizia definendola “in malafede o incompetente”. Da segnalare comunque la presa di posizione netta su Twitter di Jair Bolsonaro, nel frattempo in Florida, che ha parlato di azioni “illegali” da parte dei suoi seguaci. Condanne unanimi anche dalle istituzioni mondiali, a cominciare dal Premier Giorgia Meloni che ha definito l’assalto con le parole “Immagini inaccettabili”. Da segnalare infine che lo stesso Bolsonaro, come spiega l’Ansa, sarebbe stato ricoverato in Florida per dei forti dolori addominali: non è chiaro se si tratti di “stress” per quanto avvenuto a Brasilia o una conseguenza dell’attentato subito anni fa.

Ultime notizie, scontri ultrà Napoli-Roma: condanna della società azzurra

Il Napoli ha condannato pubblicamente gli scontri fra gli ultrà degli azzurri e della Roma avvenuti nella giornata di domenica scorsa sull’A1: “Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli – ha fatto sapere il club campano attraverso una nota -. Terrorizzando, come è successo ieri sull’autostrada A1, anche persone che tra l’altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico”.

Il comunicato prosegue così: “L’Inghilterra negli anni ’80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci. Auspichiamo che il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali”. Per poi concludersi: “Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l’Italia e frequentare gli stadi”.

Ultime notizie, incontro fra Papa Francesco e padre Georg

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro fra Papa Francesco e padre Georg, figura quest’ultima storicamente vicina a Benedetto XVIX. Il Santo Padre ha ricevuto in udienza monsignor Georg Gaenswein, segretario particolare del Papa emerito e Prefetto della Casa Pontificia, in questi giorni al centro di alcune polemiche per alcune sue dichiarazioni contenute in un libro riguardante proprio il Pontefice morto a fine dicembre.

Un sacerdote della diocesi di Bergamo, don Alberto Varinelli, ha scritto una lettera aperta invitando a bloccare la pubblicazione dello stesso. Nella missiva si legge: “So che tra pochi giorni verrà pubblicato un testo con le sue memorie, di cui le interviste da lei rilasciate costituiscono un’anticipazione. Come ben sa, quel testo è molto atteso dalle frange ostili al Papa regnante e, se vi saranno attacchi a Francesco, quel testo farà molto male all’unità della Chiesa. Eccellenza, come fece Papa Benedetto, dichiarandolo in sede di rinuncia, esamini attentamente e ripetutamente anche lei la sua coscienza dinanzi a Dio e se emergerà che quel testo è una raccolta di risentimenti e attacchi, pur con tutte le conseguenze che vi faranno seguito, ne blocchi immediatamente la stampa e il commercio. Sarà un atto nobile di un vescovo che sta dalla parte della verità, senza cedere a simpatie o alla tentazione del risentimento”.

Ultime notizie, morto un uomo in un pozzo nel tentativo di salvataggio del suo cane

La vicenda è accaduta nel nord Sardegna con un 20enne che è stato trovato morto in un pozzo a San Teodoro. Il cadavere è stato rinvenuto ieri mattina dopo che la madre aveva dato l’allarme non vedendolo rientrare, Secondo le prime ipotesi il ragazzo dopo la caduta del suo cane nel pozzo si è sporto per cercare di salvarlo, cadendo però lui stesso all’interno. Il pozzo, che si trova nelle campagne di Lutturai, è alto 5 metri con una profondità di 3 metri d’acqua. Il cane è stato trovato morto all’interno dello stesso pozzo.

Ultime notizie, nonna uccisa da un camion a Casatenovo Brianza

Una nonna di 73 anni è stata investita da un camion a Casatenovo Brianza, mentre stava spingendo lontano il nipote che rischiava di essere investito. Il bambino, di 8 anni di età, è rimasto illeso, mentre Carla Viganò, questo il nome della donna, è stata investita dal camion guidato da un autista di nazionalità spagnola, ed è deceduta sul colpo. Dopo l’incidente sul posto sono arrivati sia le forze dell’ordine che i volontari del soccorso che hanno immediatamente portato assistenza al piccolo. In Brianza nelle ultime 24 ore sono due le persone morte in incidenti stradali.

Ultime notizie, in vendita la raffineria Isab di Priolo

La raffineria di petrolio di Priolo, in Sicilia, è stata messa in vendita dalla Lukoil, attuale proprietaria dell’impianto. L’acquirente è la Goi Energy che dovrebbe completare l’accordo entro la fine del mese di marzo ed ha comunicato di avere già pronto un piano di investimenti per rilanciare la raffineria. Da parte del venditore è stato assicurato che il passaggio di proprietà non inciderà sull’occupazione, e che tutti i posti di lavoro saranno mantenuti. Per la vendita arriverà anche il placet da parte del governo italiano.

Ultime notizie, faccia a faccia a Roma tra Meloni e Von der Leyen

Si è tenuto a Roma un incontro che ha visto come protagoniste Ursula Von der Leyen e Giorgia Meloni. La presidente della Commissione Europea e la Premier italiana hanno discusso di vari argomenti per circa un’ora e 15 minuti, parlando di vari argomenti, tra i quali il Pnrr che Giorgia meloni ha affermato essere un “impegno” del governo. Da parte di entrambe è arrivata anche una ferma condanna per quanto accaduto nella giornata di ieri in Brasile e solidarietà al presidente Lula. All’incontro avvenuto stamani ha preso parte anche il ministro Fitto ed è servito anche per affrontare alcuni dei temi che saranno poi analizzati nel prossimo consiglio europeo straordinario nel mese di Febbraio.











