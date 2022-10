Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Brasile, Lula presidente: vinto il ballottaggio

Il nuovo presidente del Brasile è Luiz Inácio Lula da Silva, conosciuto semplicemente come Lula. Il leader di sinistra ha vinto nelle scorse ore il ballottaggio con Bolsonaro, ed è divenuto così capo di stato brasiliano per la terza volta nella sua storia. Bolsonaro, nel contempo, è stato il primo presidente ad aver fallito nella sua rielezione, visto che mai fino ad ora un capo di stato brasiliano era stato in carica per un solo mandato.

Ad ufficializzare la vittoria è stato il Tribunale superiore elettorale, con quasi il 100 per cento delle sezioni scrutinate: Lula ha ottenuto il 50,83 per cento dei voti, contro il 49.17 di Bolsonaro, una vittoria davvero al fotofinish. Una volta certificato il successo, sono stati numerosi coloro che sono scesi in piazza per festeggiare la vittoria di quello che è da sempre considerato il presidente del popolo. Nel contempo è stata alta la delusione dei fan di Jair Bolsonaro, che speravano ovviamente in una rielezione del loro beniamino.

E’ un vero e proprio bollettino di guerra il risultato di quanto avvenuto nelle scorse ore a Seul, in Corea del Sud, dove ben 153 persone sono morte in occasione di un maxi evento dedicato ad Halloween. Migliaia di persone sono scese in strada per festeggiare la giornata più spaventosa dell’anno, ma la calca e l’ingorgo creato hanno dato vita ad una vera e propria strage. Oltre alle 153 vittime, fra cui 97 ragazze e 54 ragazzi tutti al di sotto dei 30 anni, troviamo anche 82 feriti, di cui 19 considerati in gravi condizioni. Inoltre, vi sarebbero ben 355 segnalazioni di persone disperse e che al momento della tragedia si trovavano appunto a Seul.

Nel quartiere della movida vi erano circa 100mila persone, tutte ammassate e quasi tutte molto giovani, e fra queste anche migliaia di stranieri, così come confermato dal fatto che fra le vittime vi siano anche persone di Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia. A quanto pare sembra che una celebrità locale fosse stata avvistata vicina all’hotel Hamilton e ciò ha spinto i giovani a dirigersi in massa verso il luogo designato, dove però vi è uno stretto vicolo che ha provocato una calca mortale.

Ultime notizie, Giorgia Meloni: “Con gli Usa partnership incrollabile”

Giorgia Meloni, neo presidente del consiglio, ha rivolto nella giornata di ieri un messaggio d’auguri agli Stati Uniti, in occasione dell’anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). La leader di Fratelli d’Italia ha spiegato che “Gli italiani che hanno attraversato l’Atlantico negli ultimi due secoli hanno fortemente contribuito allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti, hanno lavorato ogni giorno per costruire un ponte tra l’America e l’Italia: fatto di valori comuni – libertà, uguaglianza e democrazia – un’alleanza incrollabile, una partnership strategica e una vera e profonda amicizia. Siete grandi ambasciatori del nostro Paese”.

Quindi la Meloni ha aggiunto e concluso: “Sento il grande onore e la responsabilità di essere la prima donna a guidare l’Italia. Nel mio compito seguirò le orme delle tante grandi donne italiane che hanno aperto la strada a me e alle generazioni a venire. Vi assicuro che questo Governo farà del suo meglio per rendere ancora più forti i rapporti con gli Stati Uniti. Long live America, viva l’Italia!”.

Ultime notizie, Ponte sullo Stretto: martedì l’incontro a Roma

Si terrà nella giornata di martedì prossimo, 8 novembre 2022, la riunione a Roma per il Ponte sullo Stretto di Messina. Nel dettaglio si tratta di un vis a vis fra Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, per fare il punto della situazione.

Fonti vicine al leader del Carroccio, come fa sapere l’agenzia di stampa Ansa, spiegano che: “L’appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia, sarà l’occasione per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto. Si tratta, com’è noto, di un ambizioso obiettivo del centrodestra. Salvini intende realizzarlo, in piena coerenza con quel programma elettorale premiato da milioni di elettori e che rappresenta la stella polare del Vicepremier e Ministro, in totale condivisione con i partner di governo”. Ovviamente non si parlerà solo del Ponte sullo Stretto di Messina: “Sul tavolo – aggiungono le stesse fonti – anche l’esame di oltre 100 opere pubbliche commissariate in tutta Italia, con l’obiettivo di accelerare i lavori e dare il via anche a nuovi progetti”.











