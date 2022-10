Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Brescia: uomo si barrica in casa con figlio di 4 anni

Un uomo di Rodengo Saiano, nel bresciano, si è barricato in casa con il figlio di 4 anni, in precedenza strappato all’assistente sociale. Una volta allertate le forze dell’ordine i carabinieri, come si legge su TgCom24.it, hanno intercettato l’uomo, che è risultato essere originario dell’Europa dell’est e separato. Questi si è chiuso in casa con il figlio nella sua abitazione di Roncadelle, e sono in corso delle trattative fra i militari e lo stesso padre per restituire il bimbo.

Terremoto oggi Siracusa M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Il rapimento sarebbe avvenuto durante un incontro protetto in cui l’uomo avrebbe aggredito l’assistente sociale. Al termine della riunione si è poi rifiutato di consegnare il piccolo. Nel corso dell’incontro avrebbe mostrato anche una pistola anche se non è chiaro se sia vera o meno. La zona dove abita l’uomo è stata transennata e chiusa al traffico dalle forze dell’ordine: sono in corso le trattative.

Paga 6 euro una multa da 600/ Aggiunge alla ricevuta due zeri a penna, ma...

Ultime notizie, Ue apre a price cap

C’è un’apertura, seppur parziale, dell’Unione Europea al tetto del prezzo del gas, il cosiddetto Price Cap. Nella giornata di ieri la presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo, ha spiegato: “I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell’elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull’elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell’elettricità”.

Bimba massacrata dal patrigno a Casarile/ L'uomo dal carcere, "Ho avuto un black out"

Quindi ha aggiunto: “Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell’elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. E si tratta di una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi comprende più Gnl”.

Ultime notizie, ripresi flussi di gas da Gazprom verso l’Italia

Sono ripresi i flussi di gas provenienti da Gazprom verso l’Italia, così come fatto sapere attraverso una nota da parte di Eni: “la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache”.

Le forniture, ricorda l’Ansa, erano state interrotte il primo ottobre per “la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria”. L’agenzia di stampa russa Tass ha citato anche una nota di Gazprom in cui si legge: “Gazprom e gli acquirenti italiani sono riusciti a trovare u accordo sul formato di cooperazione tra i cambiamenti normativi in Austria alla fine di settembre. L’operatore austriaco ha comunicato la sua disponibilità a confermare le nomine di trasporto di Gazprom Export, il che rende possibile la ripresa delle forniture di gas russo attraverso il territorio austriaco”.

Ultime notizie, la morte di Franca Fendi

E’ morta nella giornata di ieri Franca Fendi, terza delle cinque sorelle della nota famiglia di stilisti: la donna, 87 anni, ha avuto un malore mentre si trovava a casa sua, in quel di Roma. Come ricordato dall’agenzia di stampa Ansa, Franca Fendi aveva gestito la casa di moda fondata dai genitori fin dal dopoguerra, assieme a Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017), e Alda.

Aveva deciso di raccontare la sua straordinaria vita nel libro autobiografico ‘Sei con me. La nostra grande, unica storia d’amore’, pubblicato da Rizzoli nel 2018, a cominciare dalla presenza nella sua vita di una madre forte e determinata che aveva portato la maison Fendi alle vette dell’alta moda, divenendo uno dei principali marchi al mondo. Con le sorelle ha sempre avuto un rapporto stretto e sincero, ricorda l’Ansa, con l’obiettivo univoco di fare dell’azienda di famiglia un punto di riferimento nel panorama mondiale. Numerosi coloro che l’hanno ricordata nelle scorse ore sui social.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Nel bollettino del coronavirus si registrano 42.225 nuovi casi di contagio e 43 morti, mentre per quanto riguarda i ricoveri i numeri sono in aumento con un incremento di 16 per le terapie intensive, mentre nei reparti ordinari sono 259 le unità in più. Il numero dei casi è in calo rispetto a ieri, quando erano stati 58.885 ed anche il numero dei morti che erano stati 60. Il tasso di positività odierno è rimasto stabile al 20%. In aumento anche le percentuali dei posti occupati negli ospedali.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Ancora sole e caldo per alcuni giorni su tutta l’Italia, mentre dal weekend potrebbero tornare le piogge con il ciclone “mediterraneo” in arrivo dall’Algeria. Insieme alle piogge si dovrebbe verificare anche un calo delle temperature, specialmente sulle isole maggiori e su alcune zone del nord ovest d’Italia. In questi giorni sarà possibile anche prendere la tintarella e prendere dei bagni di mare, dato che l’acqua del mare ha una temperatura di circa 20°C.

Ultime notizie, la riunione di Fratelli d’Italia

Nella prima riunione effettuata dopo la vittoria elettorale del gruppo FdI, la premier “in pectore” Giorgia Meloni si trova davanti ad un “peso enorme” dovuto alla crisi energetica. La leader ha chiesto ai suoi di accettare l’immissione in alcuni ruoli chiave del governo di tecnici d’area e non di politici, specialmente per quanto riguarda la crisi economica.

Anche la Russa si è espresso nel corso della discussione affermando di essere d’accordo su tutto con il segretario e non mettere veti nei confronti di nessuno. La sfida per Giorgia Meloni nasce ora nella formazione del governo e specialmente nelle soluzioni da trovare riguardo al caro energia, nelle quali la leader di Fratelli d’Italia sembra intenzionata a ripetere le scelte effettuate dal governo Draghi. Intanto giovedì prossimo si terrà la prima riunione di Camera e Senato con l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA