Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, brigata Wagner si ribella: “Fermiamo il comando russo”

Colpo di scena nel conflitto fra la Russia e l’Ucraina con il capo della brigata Wagner che nelle scorse ore ha diramato un appello video ai soldati russi, chiedendo di unirsi a loro per combattere Mosca. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha lanciato un appello per “fermare” il comando militare del Cremlino, spiegando di avere 25mila uomini dalla sua parte, e invitando a unirsi alla sua causa.

“Non è un colpo di Stato militare – afferma il numero uno della temuta brigata – ma una marcia della giustizia”. Subito dopo la diffusione del video il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale “per invito alla ribellione armata”. In seguito è giunto l’appello dell’intelligence russa ai mercenari: “Disobbedite agli ordini di Prigozhin e arrestatelo”.

E’ stato arrestato nella giornata di ieri lo youtuber Matteo Di Pietro, il 20enne alla guida della Lamborghini Urus coinvolta in un incidente a Casal Palocco, sud di Roma, e che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni. La notizia è giunta ieri mattina, e si parla di arresti domiciliari anche se le motivazioni non sono state rese note.

Ricordiamo che Matteo Di Pietro, noto youtuber del gruppo TheBorderline, era indagato per omicidio stradale e lesioni, ed inoltre, era stato rinvenuto positivo alla cannabis. Proseguono quindi le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto ed eventuali responsabilità del ragazzo alla guida del SUV sportivo. L’accusa contesta l’alta velocità, mentre per la difesa l’auto stava viaggiando fra i 65 e gli 80 km/h, in ogni caso superiore al consentito visto che il divieto sul tratto dove è avvenuto l’incidente era di 30 km/h.

Ultime notizie, strage Samarate: pm chiede ergastolo

Nella giornata di ieri si è svolta una nuova udienza del processo riguardante la morte di Stefania Pivetta e della 16enne Giulia Maja, entrambe uccise a maggio di un anno fa, dal marito e papà, Alessandro Maja, imprenditore di Samarate (provincia di Varese, Lombardia). Il pubblico ministero della procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna massima per l’imputato, leggasi l’ergastolo, tenendo conto che l’omicida, oltre ad aver assassinato moglie e figlia, ha tentato di uccidere anche l’altro figlio, Nicolò, rimasto ferito gravemente e le cui condizioni fisiche non sono più tornate alla normalità dopo la gravissima aggressione. La richiesta è stata pronunciata ieri in aula dal pm Martina Melita, ma il verdetto in primo grado è previsto il prossimo 21 luglio: Alessandro Maja ha già confessato i delitti.

Ultime notizie, tribunale di Milano annulla atto di nascita di coppia gay

Il Tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di una coppia gay, nato con la maternità surrogata. Come si legge su TgCom24.it, lo stesso tribunale ha inoltre stabilito la necessità di un altro “procedimento” di “rimozione dello stato di figlio” per chiedere l’annullamento della trascrizione dei riconoscimenti dei figli di tre coppie di donne, nati all’estero con procreazione assistita. Si tratta di una notizie che ovviamente sta avendo grande eco in quanto giunge a pochi giorni dalla decisione della Procura di Padova di bloccare la registrazione di una figlia da parte di una coppia di due donne.

Il Tribunale di Milano, spiega TgCom24.it “ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore intenzionale”, nel caso di un figlio di una coppia di uomini, perché, si legge, “avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”, “affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione” nel “progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari”.

Ultime notizie, Sottomarino: passeggeri morti in pochi millisecondi

Secondo le ricostruzioni, la Marina Militare Statunitense avrebbe rilevato la sua esplosione pochi secondi dopo l’accaduto. Un sistema all’avanguardia, utilizzato per l’inviduazione dei sottomarini nemici grazie al quale è possibile ricostruire gli ultimi istanti di vita dei 5 passeggeri deceduti al suo interno.

Ultime notizie, fermo convalidato per due 16enni dopo morte clochard

Convalidato il fermo per i due sedicenni di Pomigliano accusati di omicidio colposo ai danni di un uomo di nome Frederick, di origini ghanesi e clochard abituale della zona. Secondo i due ragazzi le botte sarebbero iniziate a seguito dei tentativi dell’uomo di far loro del male; tuttavia le telecamere disposte nella strada dell’accaduto smentiscono questa versione mostrano anche gesti di gentilezza dell’uomo nei confronti dei due ragazzi. Al momento l’accusa è di omicidio colposo aggravato da futili motivi.

Ultime notizie, carico di mascherine illegali dalla Cina: due arresti

Carico di mascherine illegali dalla Cina, disposti gli arresti domiciliari per Gianluca Pini e Marcello Minenna dalla procura di Forlì. Le intercettazioni hanno rilevato telefonate in cui Pini riferisce a Minenna di un “carico bloccato” di mascherine provenienti dalla Cina non conformi agli standard di sicurezza.

Tutto questo sarebbe avvenuto proprio nel momento in cui il paese affrontava il periodo più delicato dall’inzio della pandemia. Emerge dalle intercettazioni come Minenna avesse un ulteriore giro di auto di lusso acquistate con i fondi del suo partito di all’epoca, il MS5, e di cui disponeva a proprio piacimento per consolidare relazioni politiche.

Ultime notizie, le elezioni in Molise

Domenica e lunedì gli occhi saranno puntati sul Molise per il rinnovo del consiglio regionale e per quelle che rappresenteranno le prime elezioni dalla morte di Silvio Berlusconi. Sul fronte del Centro Destra vi è il candidato Francesco Roberti, mentre PD e MS5 puntano su Roberto Gravina. Le votazioni si terranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota senza ballottaggio.

Ultime notizie, PNRR e MES, maggioranza divisa

Ok al testo base in commissione ma senza la presenza della maggioranza. L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dice assolutamente contrario in quanto l’attuazione del Mes porterebbe l’italia più vicina a una ricaduta, riferendo che il suo partito si asterrà dal voto. Elly Schlein: gli impegni internazionali vanno rispettati.

Ultime notizie, previsioni meteo: caldo in attenuamento

Si attenua la prima ondata di caldo estivo, dai prossimi giorni ci sarà un notevole abbassamento delle temperature ma questo non impedirà agli italiani e ai sempre più numerosi turisti di soggiornare per le vacanze.











