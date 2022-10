Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Cagliari: crolla aula magna università, nessun ferito

Choc presso l’università di Cagliari, dove nelle scorse ore è crollata l’aula magna della facoltà di Lingue. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, visto che l’episodio si è verificato nel corso della tarda serata di ieri, mentre l’aula era vuota, ma in ogni caso i vigili del fuoco accorsi sul posto con cani e droni, hanno scandagliato palmo palmo la zona per assicurarsi che non vi fosse nessuno. “Non c’è stato nessun segnale – le parole rilasciate all’agenzia Ansa da parte del Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola – che si potesse verificare quanto accaduto”.

Cagliari, crolla aula magna università/ Edificio collassa su se stesso, nessun ferito

“Gli edifici delle nostre Facoltà vengono ispezionati regolarmente. Gli studenti – ha aggiunto – hanno fatto l’ultima lezione verso le 17 e poi sono andati via. Quindi , come di consueto, tutti gli edifici vengono ispezionati e, una volta accertato che non vi sia nessuno all’interno, vengono chiusi”. L’area è stata messa in sicurezza e si cercherà ora di capire il perchè del crollo, anche perchè la palazzina non ha subito alcun intervento recente. “Tutto questo edificio limitrofo, come ci hanno già comunicato – è quanto comunicano i rappresentanti degli studenti – rimarrà chiuso per verifiche”.

E’ morto nella giornata di ieri Franco Gatti, storico cantante de I Ricchi e Poveri. Aveva 80 anni, e negli ultimi tempi si era ammalato prima di covid e poi del morbo di Crohn, patologia di cui lo stesso soffriva da ragazzino. Ad annunciare la scomparsa dell’artista sono stati proprio gli altri componenti dell’amatissimo gruppo italiano, che attraverso i microfoni dell’agenzia di stampa italiana, Ansa, hanno spiegato: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”.

Franco Gatti si era allontanato dalle scene dal 2013, dalla terribile notizia della morte del figlio, trovato senza vita nella sua abitazione a seguito di un mix di stupefacenti. Nel 2020 era tornato sul palco dell’Ariston insieme agli altri membri de I Ricchi e Poveri, e di Marina Occhiena, una storica reunion che faceva presagire un ritorno sulle del gruppo al gran completo. In seguito però, Franco Gatti si era nuovamente ammalato e il covid aveva bloccato i vari concerti, fino alla notizia drammatica di ieri.

Silvio Berlusconi, attraverso una lettera resa pubblica ieri, ha indicato i nomi dei capigruppo di Camera e Senato per Forza Italia: “La mia indicazione – si legge nella missiva del Cavaliere – come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato, per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo”.

Nelle successive elezioni tenutesi ieri pomeriggio, i due nomi segnalati dall’ex premier sono stati ‘confermati’: “Sono sicuro – ha scritto ancora Berlusconi – che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore”.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Non si placa la guerra in Ucraina, giunta oggi al suo 238esimo giorno. Da quando il ponte in Crimea è esploso, non si sa bene per mano di chi, la Russia ha intensificato gli attacchi sul suolo ucraino e in meno di dieci giorni ha distrutto una cospicua parte delle centrali elettriche presenti nella vicina nazione. Nel dettaglio sarebbe salato in aria il 30% degli impianti, con la conseguenza che gran parte del Paese è rimasta senza energia.

Zelensky ha fatto sapere che la Russia avrebbe rapito “due dipendenti di una centrale nucleare”, e guai anche per l’Iran, visto che su Kiev sarebbe stato lanciato un attacco con dei droni kamikaze iraniani. Nel frattempo entrano nel vivo le indagini riguardanti i danni del gasdotto Nord Stream, e secondo quanto emerso pare che si siano verificate delle forti esplosioni alle stesse conduttore: sempre più quotata l’ipotesi dell’attacco volontario e non dell’incidente.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Nel bollettino relativo al coronavirus si sono registrati 58.360 nuovi casi con un aumento rispetto alla giornata di ieri ma una diminuzione rispetto al dato di martedì della scorsa settimana quando se ne erano registrati 65.925, il maggior numero giornaliero dell’ondata autunnale. Tornano a salire invece i numeri relativi ai decessi con 113 morti nelle ultime 24 ore.

Il dato del tasso di positività, che era sceso al 16% è tornato al 17,7%. Per quanto riguarda le terapie intensive il numero è rimasto invariato, mentre si è registrato un aumento di 65 unità nei reparti ordinari. A livello regionale sono la Lombardia con 12.757 e il Veneto con 7.744 le regioni prima e seconda, seguite da Piemonte e Lazio.

Ultime notizie, nel terzo polo Renzi e Calenda sono in discordanza

Per le prossime consultazioni che si svolgeranno in settimana il terzo polo vedrà la presenza solo di Calenda, mentre sarà assente Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Per quanto riguarda i capigruppo alla Camera ed al Senato i nomi sono quelli di Paita e Richetti, ma nello stesso tempo c’è ancora una discussione in corso per quanto riguarda i nomi dei vicepresidenti dei due rami del parlamento con tre donne che si contendono la nomina, Gelmini, Carfagna e Boschi. Calenda ha dichiarato che Matteo Renzi mancherà per precedenti impegni all’estero.

Ultime notizie, le trattative per il nuovo governo

In questi giorni continuano molto serrate le trattative per la composizione del nuovo governo, con Giorgia meloni che dovrebbe ottenere la nomina che potrebbe arrivare anche nella giornata di venerdì, dopo solo 2 giorni di consultazioni. Con molta probabilità per il numero 2 di Forza Italia, Tajani, e per il leader leghista, Salvini, oltre alla direzione di un ministero, ci sarà anche la carica di vicepremier.

Ultime notizie, proposta di legge di Gasparri in Senato contro l’aborto

Il senatore di Forza Italia ha presentato una proposta di legge nell’aula di Palazzo Madama riguardante l’aborto, con l’intento di introdurre nella legislazione italiana il reato di surrogazione di maternità per quelle eseguite all’estero ed anche per far istituire in Italia la “Giornata della vita nascente”. Questa proposta di legge è stata immediatamente bocciata da parte del Partito Democratico che l’ha definita una iniziativa “inaudita”. Una serie di iniziative che si ricollegano a quelle che durante la scorsa legislatura erano state proposte dal gruppo Fratelli d’Italia, tra le quali la sepoltura dei feti, anche se non c’era la volontà in merito dei genitori.











