Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Calenda e Renzi cercano l’accordo per il Terzo Polo

Continuano le operazioni “diplomatiche” in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, e dopo lo strappo fra Enrico Letta e Calenda, quest’ultimo sta lavorando per formare il cosiddetto “terzo polo” con Matteo Renzi. “Si lavora ad un accordo”, ha fatto sapere il numero uno di Azione, a cui ha replicato l’ex presidente del consiglio: “Noi siamo disponibili a stare in squadra”. Fanno senza dubbio rumore anche le parole di Alessandro Di Battista: “Tanti non mi vogliono, quindi resto fuori. Grillo? Padre padrone”. Nel centrodestra, invece, Salvini ha ribadito quanto già spiegato negli scorsi giorni: “Se Meloni prende un voto in più sarà premier, se lo prende Salvini sarà Salvini, è la democrazia”, mentre Berlusconi ha aggiunto: “Io candidato? Ora ci penso e poi decido”.

Ultime notizie, morto lo stilista giapponese Issey Miyake

E’ morto nella giornata di ieri lo stilista giapponese Issey Miyake.. Come spiegato da una collaboratrice all’agenzia Afp, “è morto la sera del 5 agosto”, all’età di 84 anni, ma senza fornire ulteriori dettagli a riguardo, notizia poi confermata anche dal NHK, il canale tv pubblico giapponese. Issey Miyake si trovava a Hiroshima il 6 agosto del 1945 quando gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica: morirono 140mila persone in pochi minuti, e fra le persone colpite vi fu anche la madre del futuro stilista, che morì tre anni dopo a seguito delle numerose radiazioni ricevute. Si laureò presso la Tama University of Fine Arts di Tokyo, per poi trasferirsi a Parigi presso la scuola della Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Dopo di che, tornato in Giappone, iniziò la carriera di stilista e designer, concentrandosi in particolare sulla ricerca di nuovi materiali e tecnologie. Nel 2014 è stato premiato con il Compasso d’oro per le lampade IN-EI Issey Miyake, realizzate per l’azienda italiana Artemide.

Ultime notizie, 12enne travolto e ucciso a Milano

Tragedia a Milano dove un 12enne è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. La vittima, come riferisce l’edizione online di TgCom24, era originaria dell’Egitto, e al momento dell’investimento era in sella alla sua bicicletta. L’episodio si è verificato di preciso all’una di notte in quel di via Bertolini, periferia di Milano, e il ragazzino è purtroppo deceduto sul colpo a causa del violentissimo impatto con l’auto. A guidare il mezzo vi era un 22enne originario dell’Italia che non è si è fermato a soccorrerlo, per poi costituirsi solo quattro ore dopo, e attualmente si trova in stato di fermo. Secondo quanto riferito da TgCom24.it gli agenti stanno facendo i dovuti accertamenti per cercare di capire se il 22enne alla guida abbia assunto alcol e droghe prima di mettersi al volante.

Ultime notizie, turiste francesi violentate a Bari

Due turiste francesi, fra cui una minorenne, sarebbero state aggredite e poi violentate in quel di Bari. Come scrive TgCom24.it, l’episodio si sarebbe verificato nella giornata di lunedì, in un appartamento sito presso il quartiere Libertà. Le due giovani, una volta aggredite, si sono recate presso le forze dell’ordine, descrivendo anche uno dei presunti aggressori, che sarebbero stato poi identificato e bloccato, ed è ora in attesa di provvedimenti. Per le due turiste francesi è stato attivato il cosiddetto “binario rosa”, una corsia preferenziale dedicata alle vittime di violenza. Al momento si trovano in ospedale dove stanno ricevendo una consulenze medico-legali nonché l’aiuto dello psicologo. Nel frattempo le indagini stanno proseguendo per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.











