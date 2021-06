Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Camera cancella esame Stato per laureati (25 giugno)

Le ultime notizie relative al bollettino Coronavirus segnalano ulteriori rallentamenti dell’epidemia, con 927 nuovi casi contro i 951 del giorno precedente, e 10 morti, in netto calo rispetto ai 30 registrati mercoledì. Resta stabile allo 0,5% il tasso di positività. Il numero dei guariti aumenta di 6.566 unità, con il totale degli attualmente positivi che scende a 62.309.

Un condominio di 12 piani che si trovava in Collins Avenue, a Miami, città tra le maggiori della Florida, è crollato e attualmente centinaia di soccorritori sono impegnati a scavare per cercare i sopravvissuti. Un giovane è stato estratto vivo dalle macerie, ma, secondo i soccorritori, ci saranno sicuramente molte vittime. Finora ne è stata accertata solamente una e anche il numero dei feriti non è stato comunicato. Nell’area del crollo si trovano condomini e hotel e una serie di appartamenti sia vecchi che nuovi e l’edificio parzialmente crollato, il Champlain Towers, era stato eretto nel 1981 e contava in totale di più di 100 abitazioni.

Ultime notizie, i nuovi sviluppi della polemica sul DDL Zan

Dopo le parole di ieri del premier, Mario Draghi, anche il cardinale Parolin è intervenuto per chiarire il contenuto del documento che è stato presentato alle autorità italiane. L’alto prelato ha confermato quanto detto dal capo del governo italiano parlando di “stato laico” e ha detto che il Vaticano non chiede il blocco del DDL, ma è preoccupato per alcuni aspetti dello stesso, principalmente per quanto riguarda le interpretazioni che potrebbero venire date dopo la sua promulgazione da parte dei tribunali.

Ultime notizie, addio all’esame di Stato per i laureati che devono accedere alle professioni

Con l’approvazione dell’apposita legge da parte della Camera dei Deputati, non sarà più necessario superare l’esame di Stato per poter accedere alle professioni, ma sarà sufficiente aver conseguito la laurea. Questo vale per una serie di professioni come lo psicologo, il farmacista, l’odontoiatra e il veterinario. Per tutte sarà sufficiente un tirocinio pratico-valutativo. Questa riforma, secondo Maria Cristina Messa, è la prima del Pnrr. In precedenza, a causa dell’epidemia di covid, questo stesso metodo era stato deciso per la facoltà di medicina. Per la definitiva approvazione, la legge passa ora all’esame dell’assemblea di Palazzo Madama.

Ultime notizie, storica svolta dell’UEFA

Anche il mondo del calcio subisce una svolta importante. Si tratta dell’abolizione del valore “doppio” alle reti che venivano segnate in trasferta durante le gare a eliminazione diretta. Con questo cambiamento, l’ente europeo che gestisce le più importanti competizioni internazionali riporta alla situazione precedente che vedeva l’effettuazione, in caso di pareggio al termine delle due gare, dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

Ultime notizie, 30enne ucciso a Napoli a colpi di pistola

Un uomo di 30 anni è stato ucciso a Piscinola, nella periferia nord di Napoli, con due colpi di pistola, uno dei quali lo ha raggiunto nella zona cervicale. Con questo omicidio la città torna ad essere interessata da episodi di violenza che recentemente erano diminuiti. La vittima della sparatoria si chiamava Antonio Avolio e, secondo i primi riscontri effettuati dalle forze dell’ordine, era un ex affiliato al clan Russo ed era stato scarcerato da un anno dopo essere stato arrestato cinque anni fa. Al momento dell’uccisione si trovava a bordo di una motocicletta.

