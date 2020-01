ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Conte: “La lotta alle mafie non ha bandiere”

In occasione della manifestazione contro la mafia di scena quest’oggi in Puglia, a Foggia, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un bel post. Secondo il Premier, infatti, la lotta contro tutte le mafie italiane non deve avere colori ne bandiere politiche, ma deve essere universale, all’unisono. Ecco cosa ha scritto il massimo rappresentante dell’esecutivo italiano: “Il mio pieno sostegno – si legge sul profilo Twitter dello stesso – alla manifestazione contro la mafia che si svolge oggi a Foggia. La lotta alle mafie non deve avere bandiere nè colori politici. E’ una lotta che deve vederci tutti uniti nella stessa direzione e a difesa della libertà, legalità e giustizia”. La manifestazione di oggi a Foggia è promossa dall’associazione Libera. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, Camera Usa limita i poteri di guerra di Trump

La Camera Usa ha approvato una risoluzione attraverso cui vengono limitati i poteri di guerra del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ricordiamo che l’organo è a maggioranza Democratica, e la decisione è giunta dopo il caos degli ultimi giorni derivante dall’uccisione del generale Soleimani, e dal successivo bombardamento iraniano delle basi militari americane in Iraq. Il provvedimento impedisce a Donald Trump qualsiasi azione nei confronti dell’Iran senza che prima arrivi l’autorizzazione del Congresso. La misura sembra comunque destinata a fallire, in quanto dovrà passare dal Senato dove invece la maggioranza è Repubblicana. In ogni caso, è stata approvata con 224 voti (fra cui anche 3 esponenti Rep) a favore, e 194 contrari (fra cui otto democratici). Immediata la reazione della Casa Bianca: “ridicola, è solo un’altra mossa politica”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, Trump allenta la tensione con l’Iran

Annuncio di Trump: la crisi tra l’America e l’Iran sembra contenuta. L’attacco di Teheran contro le due postazioni militari USA, quale rivendicazione della morte del generale Soleimani, ha cagionato limitati danni a cose, senza provocare vittime. Nessuna perdita umana anche per il lancio di due missili diretti all’ambasciata americana a Baghdad. Il presidente degli Stati Uniti ha escluso nuovi attacchi militari iracheni. Per il presidente solo sanzioni contro gli interessi dell’Iran. Trump ha affermato che “finché sarò presidente l’Iran non avrà mai l’arma nucleare” e che “tutte le opzioni restano sul tavolo”. La Camera ha votato oggi un disegno di legge che limita i poteri di guerra del presidente americano. E’ seguito l’invito alla Russia, alla Cina e all’Europa di accantonare l’intesa del 2015 riguardante il progetto nucleare iraniano. Secondo quanto riportato dalla BBC Kelly Craft, agente diplomatico americano alle Nazioni Uniteha, ha scritto una missiva al Consiglio di sicurezza dell’Onu in cui ribadisce che l’America è pronta ad avviare trattative bonarie senza precondizioni con l’Iran. L’obiettivo americano, ha specificato Craft, è “prevenire ulteriori rischi per la pace e la sicurezza internazionali o l’escalation da parte del regime iraniano”.

Ultime notizie, terrore sul treno Amsterdam-Parigi

Terrore sul treno Amsterdam – Parigi. Un uomo di 28 anni ha gridato con tono minaccioso “Allah Akbar”. Tra i passeggeri è scoppiata la paura. Il macchinista ha fermato il treno alla stazione di Rotterdam. La polizia olandese ha arrestato immediatamente l’uomo. Sulla questione è stata aperta un’indagine. Non ci sono stati feriti né lo straniero era in possesso di armi da fuoco. La televisione olandese NOS ha precisato, riportando le parole della polizia, che lo squilibrato “si è comportato in modo strano e ha gridato cose confuse”.

Ultime notizie, mistero sull’aereo caduto in Iran

Non è ancora chiara la dinamica sui fatti. Oltre al guasto tecnico si ipotizza uno scontro con un oggetto non identificato. Preoccupazione per Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, per l’incidente avvenuto. Kiev ha inviato a Teheran un gruppo di esperti per effettuare le opportune indagini e per l’espatrio delle vittime ucraine. La pista terroristica non è stata esclusa. Il Canada, per il rimpatrio delle 60 salme, ha chiesto ausilio all’Italia, non avendo alcun funzionario diplomatico a Teheran. Gli esperti dell’aviazione iraniana sperano di fare chiarezza sull’accaduto tramite le indagini sulle due scatole nere recuperate dal boeing 737.

Ultime notizie, ergastolo per Cavallini

La Corte di Assisi, dopo quasi sette ore di riunione in camera di consiglio, ha emesso una sentenza di condanna all’ergastolo per il terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. Primo commento dei famigliari: “La sentenza non cancella gli 85 morti e i 200 feriti, ma rende giustizia a noi familiari delle vittime che abbiamo sempre avuto la costanza di insistere su questi processi”. Per Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione familiari delle vittime della strage di Bologna, la sentenza ha aperto nuovi strade alle indagini. Conclude il suo discorso manifestando piena soddisfazione per le motivazioni delle sentenza. Per i magistrati della Corte d’Appello i mandanti della strage sono ancora un mistero.



