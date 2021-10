Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: camionisti no Green Pass, cibo a rischio (1 ottobre)

Mancano soltanto quindici giorni alla rivoluzione sul mondo del lavoro: il nuovo decreto utile ad arginare la diffusione contro il Covid-19 imporrà l’utilizzo del Green Pass a dipendenti pubblici e privati. Ciò, tuttavia, potrebbe causare conseguenze rilevanti nella vita quotidiana. Un camionista su tre, in base alle ultime notizie rese note da La Verità, infatti, non ha i certificato verde. I trasporti potrebbero in questo modo subire notevoli ritardi in tutti i settori: dai cibi alla benzina, fino alle occorrenze delle aziende.

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), a tal proposito, ha già lanciato l’allarme: “Siamo già in crisi, con l’obbligo del Green Pass verrà a mancare il 35% del personale. C’è il pericolo di un blocco degli approviggionamenti”, ha detto il presidente. In questi giorni sono stati numerosi gli scioperi da parte dei camionisti che non intendono aderire alla campagna di vaccinazione: strade bloccate e ritardi nelle consegne. La situazione non può che peggiorare dall’entrata in vigore del provvedimento del Governo.

Ultime notizie, il bollettino del Coronavirus

Il bollettino del Coronavirus aggiornato a giovedì 30 settembre segnala un aumento nel numero di casi pari a 3.804 unità, con un tasso di positività del 1,2% a fronte dei 308.836 tamponi processati. In netto aumento il numero dei guariti, che si assesta a 5.714. Gli ospedali si stanno svuotando, con un calo di 119 unità nei reparti ordinari e di 10 unità nelle terapie intensive. I morti che si contano in Italia nelle ultime ventiquattro ore sono purtroppo 51.

Sul fronte dei vaccini, in vista dell’obbligatorietà del Green Pass nel mondo del lavoro, una parte della popolazione si sta muovendo. In base alle ultime notizie provenienti dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità sono ben 84.5 milioni le dosi somministrate in Italia dall’inizio della campagna. Circa 100 mila sono state inoculate nelle ultime ventiquattro ore. Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono dunque immunizzati rappresentano il 78,4% della popolazione over 12. Un dato molto vicino all’80%, ovvero la soglia auspicata.

Ultime notizie, i risultati di Europa League

È andata in scena nelle scorse ore la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, che ha visto impegnate le due squadre italiane che partecipano alla competizione. Il Napoli è stato battuto tra le mura amiche dallo Spartak Mosca. Il risultato finale è stato di 2-3, con gli azzurri costretti a giocare in dieci a partire dalla mezz’ora a causa di un rosso diretto a Mario Rui. Nel finale espulso anche il tecnico Luciano Spalletti. Può festeggiare, invece, la Lazio, che ha trionfato all’Olimpico contro la Lokomotiv Mosca per 2-0. In rete nel primo tempo Basic e Patric. Vita facile per i biancocelesti, che non hanno dovuto impegnarsi più di tanto per ottenere i tre punti.

A seguito delle gare della seconda giornata della fase a gironi, dunque, la Lazio si trova al secondo posto del gruppo E con 3 punti, dietro al Galatasaray; mentre il Napoli è al terzo posto del gruppo C con un solo punto insieme al Leicester, davanti ci sono il Legia a punteggio pieno e lo Spartak Mosca a tre punti.



