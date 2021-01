ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Capodanno in tono minore, la scuola… (1 Gennaio)

Il paese ha festeggiato il Capodanno in zona rossa: da oggi al 3 gennaio 2021 si potrà uscire solo per motivi di salute, lavoro o necessità per l’emergenza da Coronavirus Il ministro Lamorgese conferma che i controlli saranno rigorosissimi e che si interverrà in ogni situazione che preveda il rischio di assembramenti e la violazione del coprifuoco, che entrerà in vigore alle 22.00 e terminerà alle 07.00 del 1 gennaio 2021. Obiettivo è intercettare l’organizzazione di feste clandestine e per questo motivo sarà sorvegliato speciale anche il web. Gli italiani hanno detto addio al 2020 con festeggiamenti semplici e sottotono, senza veglioni, fuochi d’ artificio o celebrazioni in piazza. La maggior parte delle famiglie non intende rinunciare alla tradizione e festeggerà cucinando le specialità regionali tipiche delle feste: negozi e supermercati hanno registrato un boom negli acquisti di pesce fresco e del tradizionale cotechino con lenticchie, portafortuna di antichissima tradizione. La maggior parte dei cittadini, nonostante l’arrivo dei vaccini, si dice preoccupata per la situazione sanitaria ed economica che li attenderà nel 2021 ma confida di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.

Ultime notizie, non si deve abbassare la guardia

Il CTS raccomanda di non abbassare la guardia in merito al Coronavirus: la curva sta decrescendo, ma molto più lentamente del previsto, mentre resta elevato il numero dei decessi. Il bollettino di oggi ha riportato 23.477 nuovi positivi, in crescita rispetto ai 16.202 di ieri. I decessi sono stati 555 contro i 575 di ieri. Intanto Liguria, Calabria e Veneto restano osservate speciali e potrebbero essere oggetto di restrizioni anche dopo il 6 gennaio, poiché riportano un indice Rt superiore a 1, con il rischio di una rapida propagazione del virus. Il consulente Prof. Ricciardi conferma che le misure di distanziamento sociale e l’uso della mascherina resteranno indispensabili per tutto il 2021.

Ultime notizie, quando riaprono le scuole?

Si discute sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio, alla quale i prefetti hanno dato l’ok prevedendo una presenza in classe pari al 50%. La ministra Azzolina ha espresso grande soddisfazione per questo risultato.

Ultime notizie, Papa Francesco da forfait

Papa Francesco non ha presieduto alle celebrazioni di Vespri e Te Deum previsti ieri sera presso la Basilica di San Pietro. Il Santo Padre è bloccato da una fastidiosa sciatalgia ma oggi sarà presente per guidare la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico.

Ultime notizie, un festeggiamento diverso dal solito

Per questa notte di San Silvestro sono previsti numerosi eventi via web: da Roma saranno collegati Gianna Nannini, Diodato ed Elodie, mentre a Milano andrà virtualmente in scena “pensieri illuminati” una suggestiva serata di arte e musica. I primi a festeggiare il 2021 sono gli abitanti del Pacifico, con Isole Cook, Nuova Zelanda, Australia e Sud Est Asiatico che hanno detto addio al 2020. Ovunque piazze deserte ma tanta speranza per il nuovo anno.

