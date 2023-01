Ultime notizie/ Ultim’ora oggi carburanti: benzinai minacciano sciopero a fine mese

I prezzi della benzina e del carburante continuano ad essere al centro del dibattito politico. Ieri il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha chiaramente spiegato che il taglio delle accise non è stato praticamente nuovamente in quanto avrebbe significato sacrificare altri aiuti, e nel contempo è montata la protesta dei benzinai. Non è da escludere uno sciopero a fine mese contro le misure prese dal governo in favore della trasparenza dei prezzi.

I gestori delle stazioni di servizio che aderiscono a Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio hanno chiesto un incontro con l’esecutivo: “Vedremo la traduzione in una norma, ma gli annunci non contengono nulla che abbia effetto sui prezzi”, ha spiegato il presidente della Fegica (Federazione italiana gestori carburanti e affini), Roberto Di Vincenzo, aggiungendo che “le accise rimangono tra le più alte del mondo, mentre gli speculatori internazionali e la criminalità che sottrae ogni anno 13 miliardi di euro all’erario italiano rimangono al riparo”. Una situazione tutta in divenire quindi: vedremo i risvolti dei prossimi giorni.

Ultime notizie, sei persone ferite a Parigi: aggressore fermato

Choc nella giornata di ieri a Parigi, precisamente alla stazione ferroviaria Gare du Nord, la più frequentata della capitale francese: un uomo ha aggredito sei passanti con un punteruolo. L’episodio è durato davvero pochi istanti, il tempo della polizia di intervenire e fermare lo stesso, ferendolo con almeno tre colpi di pistola.

Purtroppo sei persone sono rimaste coinvolte, fra cui una ferita in maniera grave ma che non sarebbe in pericolo di vita stando ai media francesi. In base a quanto emerso pare che l’uomo abbia agito a caso, mentre non è chiaro la matrice di questo gesto, anche se qualcuno ha riferito di un’invocazione ad Allah da parte dello stesso durante i ferimenti. L’aggressore, subito dopo il ferimento, è stato portato in ospedale in gravi condizioni a seguito dei colpi ricevuti, ma le forze dell’ordine sono dovute intervenire con la forza visto che lo stesso arrestato è apparso decisamente violento.

Ultime notizie, voli bloccati negli USA causa guasto informatico

Caos nella giornata di ieri negli Stati Uniti dove tutti i voli aerei sono rimasti bloccati fino alle ore 15:00 italiane a seguito di un guasto informatico avvenuto presso la Federal Aviation Administration (FAA).

Nel dettaglio il “blocco” ha interessato il NOTAM (Notice to Air Missions), un sistema che viene utilizzato per informare i piloti di eventuali pericoli lungo le rotte da percorrere, quindi basilare quando si vola. Non è ben chiara la natura del “down” ma stando a quanto fatto sapere dalla Casa Bianca non vi sono prove che si sia trattato di un cyberattacco, di un’intrusione esterna di un hacker. In ogni caso il presidente americano Joe Biden ha chiesto “un’indagine completa sulle cause” per capire cosa sia successo. Stando a quanto riportato dal portale FlightAware.com, più di 1.100 voli avrebbero subito ritardi mentre 94 sono stati quelli cancellati del tutto.

Ultime notizie, guerra Ucraina-Russia: nuove minacce di Putin

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, torna allo scoperto facendo chiaramente capire come il conflitto in Ucraina non sia affatto vicino alla conclusione: “La Russia – ha detto Putin come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, citando Ria Novosti – rafforzerà le sue capacità difensive e risolverà tutti i problemi relativi alle forniture alle forze armate impegnate nell’operazione militare speciale”.

Quindi Putin ha proseguito: “Allo stesso tempo continueremo a realizzare programmi e piani di vasta scala in campo socio-economico”. Stando al presidente russo, nessun singolo scenario negativo previsto dagli avversari si è realizzato nel 2022: “Niente di ciò che il nemico aveva previsto per noi è avvenuto”. Le parole sono state rilasciate da Putin in occasione del primo incontro del 2023 con i membri del governo.

Ultime notizie, quattro ustionati per una esplosione in una fabbrica di Volpiano.

Una esplosione, della quale non sono state ancora rese note le cause ha procurato ustioni a 4 operai, due dei quali si trovano in gravi condizioni presso il Cto di Torino e sono stati intubati. Ustioni meno gravi per gli altri due, ricoverati al Giovanni Bosco. L’esplosione è avvenuta all’interno della Providus Local, fabbrica di Volpiano, nei dintorni di Torino.

Dei lavoratori che sono rimasti ustionati due appartengono all’azienda, mentre gli altri sono dipendenti di una ditta di Milano che operavano in fabbrica. Al momento dell’esplosione gli operai erano impegnati in un reparto dove si trova un macchinario adibito al riempimento di cartucce di gas. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti sia gli uomini dei vigili del fuoco che le forze dell’ordine.

Ultime notizie, conseguenze del tentato golpe di domenica in Brasile

Dopo il tentativo di golpe di domenica scorsa a Brasilia, i vertici delle forze di sicurezza brasiliane sono stati licenziati mentre il presidente Lula ha dichiarato che esiste ancora nel paese una minoranza di persone che continua a credere alla versione dei brogli elettorali. Per evitare che possano verificarsi nuovi attacchi sono stati anche bloccati in tutto il territorio del Brasile gli accessi ai palazzi pubblici. Dopo la destituzione di Anderson Torres da responsabile della Pubblica Sicurezza, al suo posto è stato nominato Ricardo Cappelli.

Ultime notizie, previsioni meteo sull’Italia

Dal 15 gennaio, giorno che coincide con la metà del trimestre invernale meteorologico, la situazione sull’Italia dovrebbe subire un cambiamento con diminuzione delle temperature e nevicate che interesseranno sia la zona delle Alpi che quella degli Appennini. Con l’addio dell’anticiclone che ha stazionato sull’Italia per diversi giorni portando temperature superiori alla media del periodo, dovrebbero quindi tornare situazioni meteo più tipiche di questa stagione.

L’arrivo della neve dovrebbe anche ridare fiato al comparto turistico che finora ha sofferto la mancanza di turisti proprio a causa delle mancate nevicate. Nelle ultime giornate della settimana si dovrebbero avere alternanze di piogge e schiarite su tutte le regioni, ma il vero cambiamento si dovrebbe avere nella giornata di domenica e proseguire poi nei primi giorni della settimana prossima.











