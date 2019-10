Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: carcere per grandi evasori in Cdm (21 ottobre 2019)

Oggi in Consiglio dei ministri sarà portato il pacchetto sul carcere per i grandi evasori per la parte che riguarda il decreto fiscale. Lo ha annunciato ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, spiegando che è pronto. «Dobbiamo ancora decidere quale parte far entrare subito e quale in sede di conversione e comunque entro 60 giorni», ha spiegato il Guardasigilli. Non è ancora chiaro se entrerà infatti tutto nel decreto fiscale. «Potrebbe infatti entrare anche nell’emendamento e quindi in corsa, in sede di conversione». Quel che conta per Bonafede è che oggi ci sia il pacchetto sul carcere e la confisca per sproporzione per i grandi evasori. Il ministro della Giustizia non ha però svelato quale sarà la soglia oltre la quale scatterà il carcere per i grandi evasori, eppure ha fornito una cifra. «Ci stiamo orientando per individuarne una che dovrebbe essere intorno ai 100 mila euro». Il Guardasigilli ha spiegato anche che il messaggio «è che si deve avere rispetto per le persone oneste. La stragrande maggioranza degli italiani paga le tasse onestamente e per pagarle di meno dobbiamo pagarle tutti».

Un’onda verde travolge la Svizzera: alle elezioni hanno vinto i partiti ambientalisti. Secondo i risultati ancora parziali, i Verdi conquistano una storica vittoria al Consiglio nazionale, diventando il quarto partito svizzero a scapito dei popolari democratici (Ppd) che sono scesi in quinta posizione. Calano i tre principali schieramenti politici, in particolare la destra nazionalista (Udc) che però resta il primo partito, ma anche i liberali-radicali (Plr) e i socialisti (Ps). Quella dei Verdi al 13 per cento è una vittoria senza precedenti che potrebbe avere risvolti anche sulla composizione del governo, storicamente composto dall’insieme delle principali forze politiche. I Verdi otterrebbero 26 seggi al Consiglio nazionale, composto da 200 seggi. Le proiezioni indicano che l’Udc resta saldamente il primo partito, ma scende al 25,8 per cento.

Ultime notizie: Siria, forze curde completano ritiro da Ras al Ayn

Il ritiro dei combattenti curdi siriani dalla frontiera con la Turchia è cominciato. I miliziani dello Ypg hanno abbandonato Ras al Ayn nel terzo dei cinque giorni di tregua concordati da Ankara con gli Stati Uniti. Il ritiro verso Tal Tamer a sud è stato confermato anche dalla Turchia e dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). I combattenti starebbero arretrando di circa 30 chilometri, ai confini della zona di sicurezza designata dall’accordo tra Turchia e Stati Uniti. E il presidente americano Donald Trump ha commentato: «Il cessate il fuoco sta tenendo molto bene». È stato anche aperto il corridoio umanitario per permettere l’evacuazione dei civili e dei feriti, sbloccando così l’impasse mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco. Cresce l’attesa intanto per l’incontro di domani tra Erdogan e Putin a Sochi, dove si discuterà delle altre zone contese nel nord della Siria, tra cui Kobane e Manbij, in mano a Mosca e Damasco.

L’Unione europea potrebbe concedere una proroga fino a febbraio 2020 alla Gran Bretagna in caso di mancato accordo entro questa settimana. La notizia è riportata dal Sunday Times, che cita fonti diplomatiche. I funzionari a Bruxelles stanno lavorando ai piani per ratificare l’accordo di divorzio, intanto i leader europei valutano la richiesta arrivata da Londra. Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha dato formalmente il via libera alle consultazioni con i leader. Se Johnson ottenesse il via libera dei Comuni, potrebbe esserci un vertice straordinario dei leader il 28 ottobre. Se il premier britannico riuscisse a convincere il Parlamento, i leader potrebbero concordare questa proroga fino a febbraio. Di sicuro siamo entrati in una fase cruciale. Il cancelliere per la pianificazione della Brexit, nonché numero due del governo, Michael Gove, ha spiegato che c’è la possibilità che la Gran Bretagna lasci l’Ue senza un accordo e annunciato che il governo si sta preparando ad avviare la fase successiva del piano “Operazione Yellowhammer”, che prepara il Paese al No Deal.

Comincia con una prestazione deludente l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. La squadra rossonera a San Siro non va oltre il pareggio con il Lecce. Un pareggio beffardo tra l’altro, perché il 2 a 2 contro i pugliesi è arrivato nei minuti di recupero. Ad aprire le marcature Calhanoglu al 20′. Lui il migliore in campo per i rossoneri. Nel secondo tempo il Lecce ha trovato il gol del pareggio con Babacar. L’attaccante è stato lesto nell’insaccare in rete dopo essersi fatto parare il rigore da Donnarumma al 62′. I tifosi del Milan sono esplosi di gioia all’81’, quando si è sbloccato Piatek su azione. Il Milan ha pensato così di avere i tre punti in tasca, ma non aveva evidentemente fatto i conti con la caparbietà della squadra salentina. Alla fine è arrivata la beffa, nello specifico al 92′ con una botta di Calderoni che ha riportato il Diavolo all’inferno.



