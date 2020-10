ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Carlo Acutis è beato (11 Ottobre)

Ultime notizie: on un nuovo record di tamponi effettuati in un solo giorno, oltre 133mila, aumenta ancora il numero dei contagiati con un incremento di 5.724 casi di coronavirus, superiore ai 5371 che erano stati registrati nella giornata di venerdì. Il bilancio dei morti parla invece di 29 persone decedute: erano state 28 nelle 24 ore precedenti. Sul fronte dei guariti e dimessi si registra un +976, che porta il conto complessivo a quota 238.525. L’aspetto più allarmante è quello che riguarda il fronte ospedaliero: i ricoverati con sintomi aumentano di 250 unità in 24 ore, portando il totale a 4.336, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3 in più rispetto a venerdì, in tutto 390. Intanto continua ad aumentare il numero delle persone che hanno attivato l’app “Immuni”: in questa settimana sono state 1 milione e 400mila le persone che l’hanno installata.

Negazionisti del Covid e no mask: si possono riassumere in due grandi categorie i manifestanti che oggi si sono dati appuntamenti a Roma per protestare contro quella che non hanno esitato a definire una “dittatura sanitaria”. Molti di loro, per l’occasione, hanno deciso di tenere la mascherina per evitare che i presidi venissero sciolti, ma c’è stato anche chi ha deciso di ostentare la propria posizione riluttante nei confronti delle indicazioni delle autorità sanitarie in materia di pandemia. Tensioni si sono registrate in particolare alla manifestazione a piazza San Giovanni, dov’è andata in scena la “Marcia della Liberazione”, quando un manifestante che non indossava la mascherina è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver rifiutato di mostrare i documenti. A quel punto è scattata la reazione dei compagni di sit-in:”Ci dovete arrestare tutti”, hanno urlato.

Il quindicenne Carlo Acutis, morto all’età di 15 anni per una leucemia fulminante è stato proclamato Beato. La proclamazione è avvenuta ad Assisi, nella Basilica di San Francesco da parte del delegato papale, il cardinale Agostino Vallini. La morte del ragazzo era avvenuta il 12 ottobre del 2006 all’ospedale San Gerardo di Monza e nei suoi anni di vita si era dedicato in particolar modo alla fede. Genio del computer, aveva creato un sito web relativo alla religione ed anche una mostra dedicata ai miracoli eucaristici. “L’Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo”, amava ripetere questo giovane sorridente che frequentava la messa ogni giorno. Ribattezzato “influencer di Dio”, Carlo Acutis viene considerato “primo santo dei millennials”. Papa Francesco, che è rimasto molto colpito dalla sua vicenda, lo ha citato nella ‘Lettera ai giovani’ firmata lo scorso anno a conclusione dei lavori del Sinodo riportando anche una sua frase: “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”.



