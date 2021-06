Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cartabia: “Magistratura in crisi” (21 giugno 2021)

Magistratura in crisi, soprattutto di credibilità. A scattare la fotografia è la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenendo al festival Tabouk a Taormina. “La magistratura sta attraversando una fase di crisi, una crisi di credibilità e soprattutto, ai miei occhi più grave, di crisi della fiducia dei cittadini. Ci vorrebbero più Livatino”. La Guardisigilli ha spiegato che in questi mesi le è stata posta in maniera ricorrente una domanda che le ha fatto tremare le vene ai polsi: “Come possiamo tornare ad avere fiducia nella Giustizia?”. Ma per Cartabia è una domanda che però “non si può liquidare come qualche parola di consolazione, è una domanda che dobbiamo guardare con attenzione”. L’obiettivo è “fare di tutto perché il giudice torni ad essere con quella statura che la Costituzione gli chiede, nel momento del giuramento”. Quindi, ha annunciato: “Tratteremo l’ordinamento giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura, cambieremo tutto ciò che si deve cambiare su sanzioni disciplinari, sistemi elettorali, progressioni di carriera”.

ULTIME NOTIZIE: 29% ITALIANI HA COMPLETATO CICLO VACCINALE

Le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate finora in Italia sono 45.909.953. Sabato ne sono state effettuate oltre 510mila. Questi i dati nazionali emersi. Dunque, il 29% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Le persone immunizzate, infatti, sono in totale 15.725.517, mentre il 24,43% ha ricevuto una sola dose. Sono dati, dunque, che riflettono il ritmo sostenuto della campagna vaccinale. Questo trend dovrebbe restare anche nel prossimo mese. Lo assicura il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, il quale ribadisce che “la quantità complessiva di vaccini disponibile entro settembre consentirà comunque di raggiungere l’obiettivo di immunizzare nei tempi previsti l’80% della platea dei vaccinabili”. Per chiudere la campagna sono attese oltre 54 milioni di dosi di vaccino a mRna.

ULTIME NOTIZIE: QUASI TUTTA ITALIA IN ZONA BIANCA

Quasi tutta l’Italia in zona bianca e senza coprifuoco da oggi, forse molto presto anche senza l’obbligo di mascherine all’aperto. Su quest’ultimo aspetto non ci sono ancora certezze, anche perché si attende il parere del Comitato tecnico scientifico che è stato chiesto dal governo. Ma si sta tornando gradualmente alla quasi normalità, anche per quanto riguarda i trasporti pubblici, visto che in alcune Regioni in zona bianca è stata “allargata” la capienza dei bus, che è passata dal 50 all’80 per cento. Sulla fine dell’obbligo di mascherina, per ora solo all’aperto a meno che non ci si trovi in una situazione in cui è impossibile garantire il distanziamento, ci sono già delle ipotesi di date. Si sta facendo compatto il fronte di chi spinge per inizio luglio, forse il 5, ma non più tardi del 12 del prossimo mese.

