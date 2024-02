Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, carte segrete Biden, il procuratore “Non va condannato”, Trump si infuria

Il procuratore è intervenuto sul caso Joe Biden e la diffusione delle sue carte segrete trovate nei suoi uffici, spiegando che l’attuale presidente degli Stati Uniti non deve comunque essere incriminato. Sulla vicenda è intervenuto anche lo stesso commander in chief, che ha fatto sapere: “Io ho collaborato con la giustizia, Trump ha mentito”.

A stretto giro di posta è giunta la replica del suo sfidante, Donald Trump, che parla di “sistema giudiziario ha doppio standard”, visto che nei suoi confronti è stato aperto un processo e non verso il presidente americano. Secondo un rapporto e nonostante smentita di Biden, quest’ultimo divulgò in maniera volontaria del materiale altamente classificato quando era un privato cittadino, inclusi documenti sulla politica militare ed estera degli Stati Uniti, cosa ovviamente non consentita dalla legge.

Ultime notizie, caso Ilaria Salis: l’intervento di Tajani

Sulla vicenda Ilaria Salis, la docente milanese in carcere a Budapest di un anno, in condizioni indicibili, è intervenuto nuovamente il ministro degli esteri nonché vice presidente del consiglio, Antonio Tajani. Parlando in un’informativa urgente del governo alla Camera, come si legge su TgCom24.it, ha spiegato: “La vicenda di Ilaria Salis rientra tra gli oltre 2.400 casi di connazionali detenuti all’estero. Per ognuno di essi, indipendentemente dal merito della loro situazione giudiziaria, ci adoperiamo per fornire assistenza e garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali”.

E ancora: “Così abbiamo fatto, fin dal primo giorno, per il caso Salis, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche”- Tajani ha quindi chiesto di “Evitare che diventi un caso politico” per poi rivolgersi all’opposizione dicendo: “È paradossale che chi si erge ogni giorno a difensore dell’autonomia della magistratura chieda ora a noi di fare pressioni affinché il governo ungherese influenzi le determinazioni dei giudici sul caso. Un cortocircuito che alimenta tensioni e polemiche, che danneggiano innanzitutto la causa di Ilaria. Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria – regolata da norme nazionali ed europee ben definite – in un caso politico. Che regala sicuramente titoloni sui giornali, ma non fa il bene della Signora Salis”.

Ultime notizie, ascolti Sanremo 2024 seconda serata

Dopo l’esordio con il botto il Festival di Sanremo 2024 tiene anche alla seconda serata realizzando il 60,1 per cento di share con 10,3 milioni di telespettatori in media. Nel 2023 la seconda serata aveva racconto il 62,3% di share e 10,5 milioni, di conseguenza c’è stato un lieve calo ma i dati restano comunque impressionanti.

Più di 13 milioni di persone hanno visto la prima parte della serata, dalle 21:17 alle 23:29, con uno share del 57,6 per cento, mentre nella seconda parte, fino all’1:33, gli spettatori sono stati 6,8 milioni con uno share del 66,2 per cento, numeri più o meno simili a quelli registrati un anno fa. Il dato medio è il terzo miglior risultato dallo storico Sanremo dei record del 1995, quando Pippo Baudo raccolte il 65,4 per cento di share.

Ultime notizie, 78enne uccisa a Brescia: confessa il figlio

Il figlio della 78enne trovata morta in casa due giorni fa in provincia di Brescia, a Puegnago del Garda, ha confessato l’omicidio. Ad uccidere la signora Santina Delai è stato Mauro Pedrotti, attualmente in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario premeditato della madre.

Nel corso di un lungo interrogatorio l’uomo ha parlato di “rapporti familiari intricati” con la “madre opprimente” che negli ultimi tempi non riusciva più a sopportare. I due avevano quindi avuto l’ennesima discussione che sarebbe stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”, e avrebbe riguardato la decisione del 54enne di cambiare casa assieme alla moglie, allontanandosi dalla madre, visto che i due vivevano assieme. L’uomo avrebbe strozzato la mamma nella mattinata di mercoledì 7 febbraio, afferrandole il collo con uno straccio, per poi inscenare una rapina, pista che però gli inquirenti non hanno mai battuto, insospettendosi subito proprio verso il figlio della vittima.

Ultime notizie, femminicidio suicidio a San Giovanni a Teduccio

Pasquale Pinto, una guardia giurata di 54 anni, ha ucciso la moglie all’interno della propria abitazione a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli e si è successivamente suicidato. L’uomo aveva in precedenza anche sparato dalla finestra del suo appartamento. Dopo il suicidio c’è stata l’irruzione da parte degli agenti di polizia che hanno però trovato a terra i due cadaveri.

La coppia aveva 3 figli, che fortunatamente non si trovavano in casa al momento del fatto. La donna uccisa si chiamava Eva Kaminska e il marito l’ha accoltellata alla gola. L’ipotesi più accreditata per il suicidio dell’uomo è quella dell’avvelenamento. Al momento degli spari il quartiere era stato blindato dalla polizia.

Ultime notizie, previsioni meteo per la seconda parte della settimana

Nel weekend come previsto, arriverà sull’Italia il ciclone Pulcinella, che porterà condizioni di instabilità e pioggia. Il punto di massimo maltempo sarà nel pomeriggio della giornata di domani, con venti forti e piogge intense, che sulle zone alpine si trasformeranno in nevicate. La pioggia torna dunque sull’Italia dopo 20 giorni di tempo asciutto, ancor che nuvoloso in alcune giornate.

Un evento di condizioni cicloniche che è destinato a durare almeno sino a martedì della prossima settimana, e che per questo è stato chiamato Pulcinella, come la famosa maschera partenopea. Condizioni di maltempo anche per quanto riguarda il mare con moti ondosi molto forti.

Ultime notizie, Sciopero nel settore del trasporto aereo

E’ stato programmato per oggi lo sciopero del trasporto aereo che procurerà vari disagi ai passeggeri. Alcune delle società che si occupano dei servizi a terra hanno comunicato che lo sciopero sarà di 24 ore, mentre il personale appartenente ad Air Dolomiti si fermerà solo per 4 ore. Da parte dell’Enac è stata comunicata la lista delle tratte aeree sulle quali non potranno essere effettuati scioperi. Nel caso in cui i voli siano cancellati a causa dell’agitazione i passeggeri potrebbero aver diritto ad un rimborso.











