Apriamo le ultime notizie di oggi partendo da un altro episodio di violenza giovanile avvenuto a Cesa, nel casertano, all’alba di domenica 13 aprile, quando tra le luci intermittenti di una sala slot si è consumato un brutale omicidio: Davide Carbisiero – 19 anni – è stato ucciso da un proiettile alla giugulare, mentre attorno a lui risuonavano i clangori metallici dei giochi.

I carabinieri del Gruppo di Aversa – coordinati dalla Procura per i minorenni di Napoli – hanno avviato un’indagine serrata, culminata nel fermo di un diciassettenne, già interrogato e trasferito in un istituto di giustizia minorile.

Le dinamiche, ancora avvolte in un velo di ambiguità, sembrano riconducibili a una divergenza improvvisa tra i due, forse scaturita dalla tensione di una notte insonne; il minore fermato è ora in attesa della convalida del provvedimento.



Ultime notizie, raid su Gaza: ospedale nel caos dopo il bombardamento israeliano

Ultime notizie dal fronte medio-orientale: nella notte, un’incursione aerea israeliana ha ridotto in macerie il pronto soccorso di un ospedale della Striscia di Gaza, distruggendo persino i serbatoi d’ossigeno vitali per la terapia intensiva. Immagini terribili – diffuse da Al Jazeera – mostrano barelle affrettate tra le macerie, mentre medici e infermieri combattono per evacuare pazienti in condizioni critiche.

Le autorità hanno bollato l’attacco come un “crimine inaudito”, denunciando la sistematica violazione delle convenzioni umanitarie; Israele – dal canto suo – mantiene un silenzio, mentre sui social infuriano le polemiche e gli appelli alla comunità internazionale.

Ultime notizie, trionfi e polemiche nel mondo dei motori

Tante ultime notizie giungono dal mondo dei motori, che ha regalato emozioni intense nella giornata di ieri, tra asfalto e curve: in Bahrain, Oscar Piastri ha dominato il GP di Formula 1 precedendo George Russell, finito – però – sotto la lente dei commissari per una manovra discutibile.

Charles Leclerc – partito in prima fila – ha chiuso in quarta posizione, mentre Max Verstappen si è arenato al sesto posto. In Qatar, Marc Marquez è riuscito a trionfare a Losail dopo un digiuno durato 11 anni, con Maverick Vinales e Pecco Bagnaia a completare un podio elettrico.

Ultime notizie, strage a Sumy: l’Europa condanna l’attacco russo

Un’esplosione ha ferocemente squarciato l’apparente pace della Domenica delle Palme a Sumy, in Ucraina, uccidendo 34 persone e ferendone 120, tra cui diversi bambini. Zelensky ha accusato Mosca di “abiezione”, mentre l’inviato USA Kellog ha parlato di “limiti superati”. L’UE – con il Premier Meloni in prima linea – ha stigmatizzato l’atto come “vile e disumano”, richiedendo sanzioni immediate.

Ultime notizie, il Papa benedice Piazza San Pietro

Ultime notizie giungono dal Vaticano nella giornata di ieri, con Papa Francesco che – inaspettatamente – è apparso dopo la messa della Domenica delle Palme, ha salutato i fedeli con un sorriso rassicurante, augurando una “Settimana Santa di speranza”. La sua presenza – senza supporti respiratori – ha rassicurato i devoti riguardo le sue condizioni di salute, regalando a tutti i presenti momenti di autentica commozione.

Ultime notizie, sport a due facce: Van Der Poel domina la Parigi-Roubaix, Musetti si arrende ad Alcaraz

Concludiamo le ultime notizie di oggi, tornando sullo sport, che nella giornata di ieri ha regalato emozioni contrastanti: Mathieu van der Poel ha scritto la storia nel ciclismo, conquistando la vittoria – per la terza volta – sulla temibile Parigi-Roubaix, con Tadej Pogacar che – dopo essere caduto in un tentativo disperato – ha dovuto accontentarsi del secondo posto.

Brutte notizie giungono da Montecarlo, dove Carlos Alcaraz ha rimontato contro Lorenzo Musetti – condizionato da un problema fisico ancora da determinare che lo ha costretto a ritirarsi prima del terzo set – conquistando il titolo del Masters 1000 e scalando così la vetta del ranking ATP.