ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: casi di coronavirus in calo in Italia (15 luglio)

Il bollettino diramato oggi 14 luglio fa registrare un nuovo calo dei contagi che si fermano in totale a 114 mentre è in leggera salita il numero di morti, oggi 17. Un dato importante è quello del numero di regioni senza nessun nuovo contagio, 8, e nessun decesso, 12. Migliorano i dati della regione Lombardia dove i morti sono stati solamente 3, con un calo di 6 rispetto a quelli del giorno precedente. Nei reparti di terapia intensiva delle varie strutture ospedaliere risultano ancora ricoverate 60 persone, con un calo di 5 unità rispetto al 13 luglio.

ULTIME NOTIZIE SPERANZA: “MISURE ANTI-COVID PROLUNGATE FINO AL 31 LUGLIO”

Il ministro della Salute ha dichiarato che le misure di sicurezza in scadenza avranno una proroga fino alla fine di luglio, con l’emanazione di un nuovo Dpcm, mentre non è stata ancora presa nessuna decisione relativamente allo stato di emergenza. La comunicazione è stata fatta nell’aula di Palazzo Madama da parte di Roberto Speranza che ha aggiunto come l’Italia, nonostante l’ottimo comportamento tenuto finora dai cittadini, non sia ancora senza rischio. Tra le misure prorogate le principali riguardano l’obbligo della mascherina nei locali chiusi, gli obblighi sul distanziamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il divieto di assembramento. Sono prorogate anche le sanzioni nei confronti delle persone che violino l’obbligo di quarantena.

ULTIME NOTIZIE CASO ARIANNA MANZO, SCIOPERO DELLA FAME DEI GENITORI

I genitori di Arianna Manzo, una bambina di 16 anni hanno annunciato la loro protesta, lo “sciopero della fame” che coinvolge anche l’altro figlio, Mario, chiedendo un pronunciamento della Corte d’Appello riguardo alla richiesta di sospensione che è stata presentata dall’ospedale Cardarelli e che riguarda il pagamento di una somma di 3 milioni di euro come risarcimento per il caso di “malasanità” che riguarda la bambina e che risale a molti anni fa. Nello scorso mese di novembre dopo una lunghissima battaglia legale era arrivata la condanna nei confronti della struttura ospedaliera, Che è ricorsa in appello ed ha chiesto la sospensione del pagamento. Il processo presso è iniziato il 25 giugno ma la decisione in merito non è ancora arrivata e la famiglia, dopo aver rivolto un appello anche al governatore De Luca, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame.

ULTIME NOTIZIE PARTE LA MILANO DIGITAL FASHION WEEK

La moda italiana non si ferma anche al tempo del Covid-19 e da oggi per 4 giorni avrà luogo la prima edizione della “Milano Digital Fashion Week – July Issue” che terminerà il 17 luglio. In questa manifestazione sarà possibile ammirare virtualmente le sfilate come è stato per quelle di Parigi. Le sfilate saranno dedicate alle collezioni da uomo per la “primavera estate 2021” ed alle “pre-collezioni estate 2021” per uomo e donna e saranno visibili al pubblico tramite appositi canali online. Due brand, Dolce&Gabbana e Etro, effettueranno delle sfilate dal vivo, riservate ad un limitato numero di ospiti.

