Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: caso fondi russi, Salvini risponde (15 luglio)

‘Non vado in aula a parlare di fantasie’, ha ripetuto il Ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ma i 5 Stelle pressano l’alleato sull’ipotesi dei soldi russi al Carroccio. ‘Quando il Parlamento chiama il politico risponde’, afferma l’altro vicepremier Luigi Di Maio. Ancora più duro il Partito Democratico: ‘Ombre inquietanti sul Governo, Salvini venga in aula’. Forza Italia: ‘Il Governo fa il pesce in barile’.

A Jesolo fermato un uomo con l’accusa di omicidio stradale: accusato di aver speronato a folle velocità l’auto coi cinque giovani finita in un canale. La svolta dalla testimonianza dell’unica sopravvissuta. Ben dodici giovani vittime della strada in questo fine settimana: imprudenza, inosservanza delle regole, distrazione all’origine degli incidenti.

Ultime notizie, caccia all’assassino nel savonese: è armato e pericoloso

Caccia all’uomo che nel savonese ha ucciso la ex moglie durante una serata di karaoke in un locale sulla spiaggia. ‘Ti ricordi di me?’ ha chiesto, poi ha sparato tra la folla. Nel terribile assalto al locale ferite anche altre due donne e colpita di striscio una bambina di tre anni. L’omicida è armato e pericoloso e le forze dell’ordine hanno invitato a fare attenzione nelle zone limitrofe al luogo dell’omicidio dove potrebbe ancora aggirarsi. L’uomo era già stato condannato per stalking.

Ultime notizie, tale madre tale figlia: le battaglie delle star

Da Melanie Griffith a Cindy Crawford, madri e figlie del mondo dello spettacolo unite nelle stesse battaglie. Ireland, la bella modella figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, compare senza veli con la scritta: ‘Meglio nuda che in pelliccia’. Sua madre posò per la stessa campagna e lotta contro le stragi di cani in Corea del Sud.

Vittoria, morto anche Simone, il secondo ragazzino travolto dal SUV

Ultime notizie, Djokovic-Federer nella leggenda a Wimbledon

E’ stata la finale più lunga della storia ultracentenaria del torneo di Wimbledon, il tempio del tennis sull’erba. Torneo che nonostante un Roger Federer epico a 38 anni, non ha cambiato padrone visto che è stato sempre Novak Djokovic a trionfare. Si è andati al tie break per la prima volta nella storia nel singolare maschile, visto che il quinto set era arrivato sul 12-12 nel conto dei game, limite per il quale si è deciso il vincitore agli ultimi scambi. Federer ha sprecato due match point ma ha giocato un tennis stellare, ma la forza mentale e la classe straordinaria di Djokovic hanno avuto la meglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA