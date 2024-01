Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, caso Ilaria Salis: il Premier Meloni chiama Viktor Orban

Dopo la diffusione delle immagini di Ilaria Salis legata per mani e piedi in un’aula di tribunale di Budapest, il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato con il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban. Secondo quanto riferisce RaiNews si è trattato di un colloquio telefonico in vista del Consiglio Ue di domani, attraverso cui la leader dei Fratelli d’Italia ha portato l’attenzione del collega al caso della ragazza italiana arrestata.

Nel contempo la Farnesina ha convocato l’incaricato d’Affari della Repubblica di Ungheria chiedendo che a Salis sia accordato “al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea incluse misure alternative alla detenzione in carcere”. Tajani ha aggiunto: “Questa volta mi sembra si sia ecceduto. Sul rispetto della persona non possiamo transigere. Sulla dignità di Ilaria Salis così come di qualsiasi persona detenuta non possiamo transigere”.

Tragedia a Chiari, in provincia di Brescia, dove un operaio 51enne è stato travolto e ucciso da un treno durante un attraversamento. Da quanto emerso sembra che la vittima stesse lavorando ad un cantiere in stazione per una ditta esterna, quando è stato investito dal treno che non ha visto arrivare molto probabilmente per la nebbia.

Secondo quanto fatto sapere da Ferrovie dello Stato, così come si legge su TgCom24.it: “Dai primi accertamenti si configura come indebito attraversamento dei binari, ma le verifiche sono in corso”, aggiungendo che “l’investimento è avvenuto intorno alla mezzanotte”. Il ministero dei trasporti ha invece fatto sapere che il ministro Salvini “esprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio travolto e ucciso da un treno alla stazione di Chiari, a Brescia, e attende di avere tutti i dettagli e le spiegazioni affinché venga fatta piena luce sull’episodio” ribadendo che “la sicurezza nei cantieri è e sarà sempre una priorità”.

Ultime notizie, Shannen Doherty: “Segnali positivi dal cancro, un miracolo”

Giungono segnali positivi dalla cura contro il cancro a cui si sta sottoponendo la nota attrice di Beverly Hills, Shannen Doherty. Attraverso il suo podcast l’artista americana di Streghe ha spiegato che la nuova terapia farmacologica contro il cancro al senso “sta funzionando”. E ancora: “Ci sono segnali positivi, è un miracolo”, aggiungendo che: “Dopo quattro cicli non abbiamo visto miglioramenti e tutti volevano che cambiassi e concludessi con questa terapia. Io ho ‘continuiamo e vedremo’. Dopo il sesto e settimo ciclo abbiamo visto finalmente dei miglioramenti. Se lo chiamo miracolo? Per me lo è, per me è un miracolo in questo momento. Ho puntato sulla speranza…”.

Quindi ha concluso dicendo: “Devo dire che sono molto positiva. Il fatto che ci siano dei miglioramenti è dovuto al miracolo di quel farmaco, è un miracolo di Dio che vuole darmi una pausa. A volte cerchi i miracoli nei posti sbagliati e sono proprio lì davanti a te. Per questo motivo mi piace parlare di speranza e miracolo”.

Ultime notizie, oggi i funerali di Sandra Milo

Si è aperta ieri in Campidoglio a Roma la camera ardente per Sandra Milo, immensa attrice e diva scomparsa a 90 anni nella giornata di lunedì. Oggi invece i funerali a partire dalle ore 12:00, l’ultimo saluto alla straordinaria artista musa di Federico Fellini.

Toccanti le dichiarazioni della figlia di Sandra Milo, la giornalista Deborah Ergas, riprese da Storie Italiane. La donna ha raccontato che sua mamma “ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori e mai si è vantata delle conquiste, il cinema ha volte l’ha osannata a volte dimenticata ma lei ha seminato sempre amore e generosità, se ne è andata da questo mondo senza una casa di proprietà perchè ha sempre donato quello guadagnato a chi aveva bisogno. E’ stata capofamiglia di se stessa da quando aveva 12 anni e da quella data non ha mai smesso di lavorare, crescendo i tre figli da sola”.











