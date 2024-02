Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, caso Ilaria Salis, Orban: “Mi muoverò per un equo trattamento”

Non si placano le polemiche riguardo alle dichiarazioni della Lega per l’assalto ad un gazebo organizzato dalla Lega Stessa nel 2017 a Monza e per il quale era stato dichiarato che Ilaria Salis era stata condannata. L’avvocato della donna ha smentito le dichiarazioni dei membri della Lega, chiarendo che non ci sono state condanne e che anche il pm incaricato dell’inchiesta al tempo non richiese nessuna condanna per la Salis e per le altre 3 persone che erano con lei.

Terremoto oggi Austria: scossa di M 4.7/ Sismologi: “Movimenti insoliti”. Non accadeva dal 1921

Al momento dell’assoluzione furono anche visionati i video che li ritraevano come partecipanti al corteo organizzato dai centri sociali, e dai quali non risultano azioni volte a fomentare l’assalto al gazebo. Una storia, quella dell’attivista italiana che era stata portata in catene nel tribunale di Budapest, che si sta trasformando in un vero e proprio caso politico. Nel frattempo sono significative le dichiarazioni del primo ministro Viktor Orban, dopo la chiamata ricevuta dal premier Meloni: “Ho raccontato nei dettagli il caso Ilaria Salis al premier Giorgia Meloni. Le ho detto che la magistratura non dipende dal governo, ma dal Parlamento. L’unica cosa di cui sono legittimato a fare è fornire i dettagli del suo trattamento” in carcere e “esercitare un’influenza perché abbia un equo trattamento”. Quindi ha aggiunto e concluso: “Ilaria Salis ha potuto fare delle telefonate e non è stata isolata dal mondo. Tutti i diritti saranno garantiti”.

LA VERITÀ SUI SONDAGGI/ Campioni "parziali", qualità dei dati: ecco cosa ci svelano i numeri

Ultime notizie, i funerali di Sandra Milo

Si sono celebrati, come da programma, nella giornata di ieri i funerali di Sandra Milo. L’ultimo saluto alla nota attrice italiana si è tenuto presso la Chiesa degli Artisti in Roma a partire dalle ore 12:00. Moltissime le persone che hanno voluto presenziare alla celebrazione, a cominciare dai figli, passando per i parenti più stretti, quindi i moltissimi colleghi di lavoro, artisti, attori, gente dello spettacolo, ma anche tanta gente comune che ha voluto porgere il suo ultimo omaggio alla grande musa di Sandro Fellini, morta nella giornata di lunedì nella propria abitazione all’età di 90 anni.

UK, allarme aumento disabilità post Covid nei bambini/ Disturbi apprendimento e autismo problemi più diffusi

Sandra Milo è morta a seguito di una malattia che nel giro di poco tempo ha pregiudicato le sue condizioni fisiche fino appunto alla morte. Stando a quanto spiegato dalla primogenita Deborah erano davvero pochissimi coloro che erano a conoscenza della sua malattia, fra cui anche il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano.

Ultime notizie, assalto a portavalori in Sardegna

Dramma ieri in Sardegna, precisamente sulla nota strada statale 131, arteria che collega Olbia al sud della regione, dove un commando di cinque uomini armati ha assaltato un furgone portavalori, impossessandosi del bottino. I criminali hanno aperto il fuoco ingaggiando poi uno scontro con le forze dell’ordine, giunte sul luogo nel giro di pochi minuti con carabinieri e polizia.

Il bilancio è di 8 feriti, fra cui tre vigilanti, quattro civili e un bandito, ed inoltre un criminale è stato ucciso. Tre sono riusciti a fuggire e le autorità li hanno ricercati per tutta la provincia con una serie di posti di blocco. I quattro feriti fra i civili sarebbero rimasti coinvolti in una serie di tamponamenti che i banditi hanno messo in atto per bloccare la statale.

Ultime notizie, incidente a Rosarno: morti due 23enni

Dramma a Rosarno nella notte fra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024, dove due 23enne sono morti mentre un 20enne è rimasto gravemente ferito, a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto emerso i tre erano a bordo di una Fiat 500 vecchio modello quando, per cause ancora da accertare, sono finiti contro un pilastro: un impatto devastante.

Due dei tre occupanti sono morti sul colpo, mentre il terzo, il 20enne, è stato soccorso in condizioni disperate ed ora si trova presso l’ospedale Città Metropolitana di Reggio Calabria in prognosi riservata. Sembra che il 23enne alla guida non avesse mai conseguito la patente, condizionale d’obbligo, ed inoltre l’auto non era assicurata. Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

Ultime notizie, Matteo di Pietro ha patteggiato 4 anni e 4 mesi

Matteo Di Pietro, lo youtuber che aveva causato la morte di un bambino di 4 anni dopo aver investito con un Suv l’auto guidata dalla madre ha patteggiato la pena per i reati che gli erano stati contestati, quelli di lesioni e di omicidio stradale. La pena, che sarà di 4 anni e 4 mesi permetterà allo youtuber di non andare in carcere. Nelle sue ultime dichiarazioni al gip, Matteo Di Pietro ha comunicato di provare dolore per quanto accaduto- La famiglia del bambino ucciso ha dichiarato che si aspettava questa decisione e che rispetterà la sentenza emessa dal tribunale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA