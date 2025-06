Ultime notizie da Castel Volturno, dove un ragazzo di 18 anni originario di Mugnano è morto dopo essere stato accoltellato all’addome durante una lite scoppiata su una spiaggia affollata di Marina di Varcaturo, tra Napoli e Caserta: il ragazzo è stato colpito durante un’aggressione avvenuta in pieno giorno, in mezzo ai bagnanti, poi soccorso da un’ambulanza privata di passaggio che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli dove però è morto poco dopo il ricovero.

Jannik Sinner numero 1 ranking Atp dopo la sconfitta in finale al Roland Garros 2025?

Secondo le ultime notizie, il presunto responsabile è già stato individuato – si tratta di un maggiorenne, che conosceva la vittima e che è stato portato negli uffici della polizia per essere interrogato – sul posto intanto, dopo la notizia della morte, si sono verificati momenti di tensione all’interno del pronto soccorso, dove amici e familiari del giovane provocato disordini, mentre una persona, secondo quanto riferito dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sarebbe addirittura entrata nella sala d’attesa con una tanica di benzina, costringendo il personale sanitario e le forze dell’ordine a intervenire per evitare il peggio.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato 6-4; 7-6; 4-6; 6-7; 6-7): vince lo spagnolo! (Roland Garros 2025)

Proseguiamo con le ultime notizie relative all’inchiesta, che resta aperta su diversi fronti: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica completa dell’episodio, stabilire l’origine del litigio e accertare se vi siano altre persone coinvolte.

Ultime notizie, Marquez vince anche la gara lunga ad Aragon e consolida il primato mondiale

Ultime notizie dal circuito spagnolo di Aragon, dove Marc Marquez ha centrato la doppietta vincendo anche la gara lunga della MotoGP dopo essersi già imposto nella sprint: il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo davanti al fratello Alex, mantenendo salda la prima posizione nella classifica generale del mondiale, mentre sul gradino più basso del podio è salito Pecco Bagnaia che ha migliorato il suo posizionamento rispetto al dodicesimo posto ottenuto il giorno prima.

Spalletti esonerato, chi è nuovo allenatore Nazionale?/ Italia: Pioli e le altre opzioni (8 giugno 2025)

Con questa prestazione Marquez rafforza la sua leadership e conferma la competitività della Ducati, che guida anche il campionato costruttori: il weekend ha mostrato equilibrio tra i team ma con un chiaro controllo della casa italiana e dei fratelli spagnoli, che hanno gestito la gara senza sbavature, mentre Bagnaia ha sfruttato al meglio la partenza per rimediare all’esito negativo della sprint.

Proseguiamo con le ultime notizie dalla MotoGP, dove questo risultato spinge Marquez ancora più avanti nella corsa al titolo e mostra una stagione che potrebbe rimanere aperta solo sulla carta, se il ritmo del pilota spagnolo dovesse restare questo; intanto gli altri team studiano le strategie per provare a interrompere la striscia di vittorie del leader, che continua a dettare il passo in ogni gara.

Ultime notizie, indagini in corso sui due corpi ritrovati a Villa Pamphili

Ultime notizie da Roma, dove due corpi sono stati trovati all’interno di Villa Pamphili: si tratta di una donna, presumibilmente originaria dell’Europa dell’Est, e di una bambina di circa cinque mesi che si trovava accanto a lei, la zona è stata isolata per consentire le verifiche e i rilievi.

Nelle vicinanze del ritrovamento c’era un giaciglio di fortuna, prova che la donna viveva nel parco da tempo in condizioni precarie e tra le ipotesi più concrete c’è quella di una morte per stenti, con la bambina morta poco dopo, forse per mancanza di cure o cibo; diversi testimoni hanno confermato che la donna e la bambina erano presenze abituali nel parco.

Proseguiamo con le ultime notizie emerse dall’indagine, che al momento cerca anche un uomo visto da alcuni adolescenti allontanarsi dalla zona con in mano un fagotto nelle ore compatibili con la morte; l’uomo è attualmente ricercato e la sua identificazione potrebbe chiarire altri dettagli di questa vicenda.

Ultime notizie, Spalletti annuncia l’esonero: lascerà la nazionale dopo la sfida contro la Moldavia

Ultime notizie dal mondo del calcio, secondo le quali il commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha comunicato di essere stato esonerato: la notizia è stata diffusa nel corso di una breve conferenza stampa tenutasi ieri, durante la quale l’allenatore ha confermato che la sua esperienza alla guida dell’Italia finirà ufficialmente dopo la partita contro la Moldavia, in programma stasera.

Spalletti ha dichiarato di non aver lasciato per sua scelta, rimarcando l’amarezza per una decisione arrivata dalla Federazione che ha scelto di concludere il rapporto e, visibilmente emozionato, il tecnico ha ringraziato lo staff e ha evitato polemiche, limitandosi a dire che avrebbe voluto continuare il lavoro per dare una svolta al percorso della nazionale.

Continuiamo con le ultime notizie sulla successione, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, mentre il gruppo squadra resta concentrato sull’ultima uscita sotto la guida del tecnico toscano ma resta da capire se il cambio avrà effetti immediati anche sulla gestione delle convocazioni e sull’assetto tattico.

Ultime notizie, forte terremoto in Colombia: magnitudo 6.5, nessuna vittima segnalata

Ultime notizie dalla Colombia, dove ieri è avvenuta una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5: il sisma si è verificato ad una profondità di circa 10 chilometri con epicentro nei pressi di Paratebueno, a circa 187 chilometri dalla capitale La Paz ed è stata avvertita in una vasta area, ma al momento non risultano vittime né danni importanti.

Sono state avviate le procedure di controllo previste in caso di terremoto e stanno monitorando la situazione, in particolare nelle città più vicine all’epicentro dove si stanno verificando sopralluoghi per accertare possibili disagi; resta comunque alta la soglia di attenzione in un paese dove eventi del genere non sono rari.

Ultime notizie, urne aperte per i cinque referendum: affluenza ancora bassa

Ultime notizie dal fronte elettorale, dove ieri mattina alle 7 sono state aperte in tutta Italia le urne per i cinque referendum riguardanti temi legati al lavoro e alla cittadinanza: si potrà votare anche oggi dalle 7 alle 15, dopodiché inizierà subito lo spoglio e per la validità sarà necessario il raggiungimento del quorum, ovvero il 50% più uno degli aventi diritto.

Alle ore 19 di ieri l’affluenza era al 16%, un dato basso che rafforza i dubbi sulla possibilità di raggiungere la soglia necessaria; intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo, dando prova di partecipazione istituzionale in un momento in cui l’interesse per le consultazioni popolari sembra in netto calo.

Proseguiamo con le ultime notizie dai seggi, dove la giornata di oggi sarà determinante per comprendere se il referendum avrà un seguito concreto o se, come accaduto più volte negli ultimi anni, non verrà superato il quorum.

Ultime notizie, Roland Garros: Errani e Paolini vincono il doppio, Sinner ko contro Alcaraz

Ultime notizie da Parigi, dove la finale del Roland Garros ha regalato soddisfazioni al tennis italiano nel doppio femminile – Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto in tre set contro Danilina e Krunic – conquistando il loro primo titolo Slam insieme e riportando un successo importante per l’Italia in una delle competizioni più prestigiose del circuito.

Diverso l’esito nella finale del singolare maschile, che ha visto Jannik Sinner affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz – il match è durato oltre cinque ore e ha visto l’italiano portarsi avanti di due set, prima di subire la rimonta dell’avversario che ha annullato tre match point e ha chiuso al quinto set – una partita molto combattuta che conferma il livello altissimo del confronto tra i due giovani tennisti.