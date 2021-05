Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Catania: blitz anti-mafia, 40 persone arrestate

Nuovo blitz anti mafia delle forze dell’ordine italiane, questa volta in quel di Catania. Come riferito dai colleghi dell’agenzia Ansa, i carabinieri del comando provinciale etneo hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 40 persone residenti sia nel catanese, quanto a Siracusa, Cosenza e Bologna. Diversi i reati ipotizzati a vario titolo, a cominciare da associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e truffe ai danni dell’Inps.

Attraverso le indagini la Dda di Catania ha ricostruito gli organigrammi dei gruppi mafiosi della famiglia Santapaola-Ercolano a Paternò e Belpasso, che secondo l’accusa gestiva un traffico di droga, in particolare di cocaina e marijuana, ma con l’aggiunta di altre azioni criminali di stampo tipicamente mafioso come il riciclaggio di denaro, le estorsioni e la ricettazione, tutte operazioni che avrebbero creato una situazione di grave condizionamento nella realtà locale. Tra coloro che sono stati raggiunti da ordinanza anche il boss Santo Alleruzzo, già condannato all’ergastolo per vari reati, e che approfittava dei permessi premio continuando ad impartire ordini.

Ultime notizie coronavirus, il bollettino del 3 maggio 2021

I nuovi dati del coronavirus del 3 maggio vedono un calo dei nuovi casi, che sono stati 5.948, un dato che non si registrava dallo scorso mese di ottobre, mentre i decessi delle ultime 24 ore sono stati 256. Il tasso di positività è calato rispetto a ieri, portandosi al 4,9%. Naturalmente su questi numeri pesa il crollo dei tamponi eseguiti a causa del ponte del 1 maggio. Il totale delle vittime registrate dall’inizio dell’epidemia è salito a 121.433. Si registra un calo anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che sono stati 34 in meno, mentre nei reparti ordinari ci sono 56 pazienti in più. Il totale delle terapie intensive è dunque di 2.490 unità, mentre sono 18.395 i ricoverati totali nei reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 13.038 nuove guarigioni, con il totale attuale dei contagiati che scende a 423,558 persone, 402,673 dei quali attualmente in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la ripartizione dei casi tra le varie regioni nessuna è sopra quota mille, con la Campania, che è quella con il più alto numero è a 959, seguita da Sicilia, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia.

Ultime notizie, il coronavirus nel mondo

Mentre continuano ad aumentare i nuovi contagi ed i morti giornalieri in India, in Germania la cancelliera Merkel vuole introdurre minori restrizioni per i cittadini già vaccinati, a partire dal prossimo fine settimana, e in Inghilterra, dal prossimo 21 giugno, potrebbe essere tolta la regola che impone il distanziamento. In Francia intanto prosegue il calo dei ricoveri nella capitale. Per quanto riguarda l’India, alle prese con una catastrofe sempre maggiore, sono arrivati medicinali per circa 70 milioni di dollari donati da Pfizer.

Ultime notizie, emessa la sentenza definitiva al processo Vannini

Nella giornata di ieri la Corte di Cassazione ha emesso il suo verdetto relativamente al caso Vannini, confermando tutte le condanne del processo contro le quali era stato proposto appello. Le condanne sono quindi definitive e vanno dai 14 anni di Antonio Ciontoli ai 9 anni e 4 mesi che erano stati comminati sia alla moglie, Maria Pezzillo, ed a Federico e Martina Ciontoli, figli di Antonio, con Martina che era la fidanzata di Marco Vannini. La morte di Marco Vannini risale a maggio 2015, quando il ragazzo venne ucciso con un colpo di pistola nella casa di Ladispoli della famiglia Ciontoli.

Ultime notizie, polemiche tra Matteo Salvini ed il sindaco Sala per i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter

I festeggiamenti di domenica per la conquista dello scudetto da parte dell’Inter che hanno visto l’invasione di Piazza del Duomo a Milano, senza rispetto delle norme anti covid, hanno innescato una polemica a distanza tra il leader della Lega ed il sindaco di Milano. Salvini, con un post su Twitter ha attaccato la gestione della situazione dichiarando che era meglio mandare i 20mila tifosi che si sono assembrati in centro, allo stadio San Siro, che ne può contenere 80mila. La risposta di Sala, che è arrivata dopo le dichiarazioni del prefetto milanese, è stata che la chiusura preventiva della piazza avrebbe potuto creare maggiori problemi di assembramento, e che lo stadio era comunque chiuso.

Ultime notizie, delitto e suicidio a Bologna

Un uomo originario del Camerun, il 43enne Jacques Ngouenet, ha ucciso e fatto a pezzi la fidanzata, la 31enne Emma Pezemo, anche lei proveniente dal paese africano e dopo aver messo i pezzi del corpo in un cassone dell’immondizia, si è suicidato impiccandosi, lasciando una lettera nella quale diceva “Non preoccupatevi del corpo di Emma”. La donna, che aveva già ottenuto la laurea triennale, aveva intenzione di diventare infermiera.



