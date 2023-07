Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Catania: incendio all’aeroporto: paura e voli sospesi

A Catania si è verificato un grave incendio durante la notte appena passata, fra domenica 16 e lunedì 17 luglio. L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è stato danneggiato da un rogo che sembrerebbe essersi propagato, secondo le prime informazioni, dalla base inferiore dello stesso scalo. I pompieri hanno definito la situazione, come si legge su TgCom24.it, “delicata e impegnativa”.

Fortunatamente le fiamme sono state domate ma l’aeroporto è risultato essere inservibile e abbandonato dai presenti che sono scappati via dopo che lo stesso è rimasto invaso dal fumo. La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha fatto sapere che fino alle ore 14:00 di oggi i voli sono stati sospesi, di conseguenza fra circa 6 ore, se tutto andrà come previsto, gli aerei dovrebbero riprendere a decollare e ad atterrare.

E’ iniziato poche ore fa il giorno numero 509 della guerra in Ucraina, e non si placano le ostilità. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalle dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, che in merito alla fornitura di munizioni a grappolo a Kiev da parte degli Stati Uniti, ha fatto sapere che il loro utilizzo “deve essere considerati un crimine”.

Quindi Putin, intervistato dall’agenzia di stampa russa Tass, ha spiegato che anche Mosca “ha uno stock sufficiente di tali bombe” che “finora non ha usato, ma se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni”. Sempre ieri è uscito allo scoperto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha parlato del termine del conflitto dicendo che “la velocità della fine della guerra dipende direttamente dal sostegno globale all’Ucraina”. Da segnalare infine la preoccupazione del New York Times: “In due settimane di controffensiva Kiev ha perso 20% delle proprie armi“.

Ultime notizie, Jovanotti protagonista di una brutta caduta in bici

Jovanotti si trova ricoverato in ospedale a Santo Domingo a seguito di un brutto incidente in bici. Secondo quanto spiegato dallo stesso cantante, si sarebbe rotto clavicola e femore in tre punti mentre stava circolando fra le piantagioni di canna da zucchero. “Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti”, dice il cantante attraverso un video pubblicato su TikTok “fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”.

Poi ha aggiunto: “Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: ‘Qui va operato’. È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po’ di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po’ di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione”.

Ultime notizie, inaugurato Frecciarossa Roma-Pompei

Ieri mattina dalla stazione Roma Termini è partito il primo Frecciarossa che dalla capitale porta a Pompei senza alcuna fermata intermedia. Il viaggio dura un’ora e 50 minuti e una volta giunti a destinazione e viaggiatori troveranno una navetta ad accoglierli che li porterà nel noto sito archeologico. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano oltre all’ad di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris.

“L’iniziativa promossa dal Gruppo FS e dal ministero della Cultura vuole unire l’immenso patrimonio culturale e storico di Roma con quello della città campana. Il treno di punta della flotta di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, diviene così un mezzo di promozione turistico-culturale per unire il Paese nel segno della valorizzazione delle sue ricchezze storiche, ora sempre più accessibili”, ha fatto sapere Fs in una nota. Il treno parte alle 8:53 ed è previsto anche una seconda corsa di ritorno poco dopo le 20, di modo da poter raggiungere Pompei e rientrare a Roma (o viceversa), in giornata.

Ultime notizie, Wout Poels vince la tappa con arrivo sul Monte Bianco

Al Tour de France la terza ed ultima tappa del trittico “alpino” è stata vinta da Wout Poels. Il ciclista olandese, che corre per la Bahrain Victorius ha preceduto sul traguardo il belga Wout van Aert e il francese Mathieu Burgaudeau. Alle spalle dei primi tre la sfida testa a testa tra la maglia gialla e Pogacar è finita in perfetta parità e quindi alla vigilia del secondo giorno di riposo i due restano divisi in classifica generale da 10 secondi.

Nella prima parte di gara i Gpm hanno consentito a Giulio Ciccone di appaiare in testa alla classifica della “maglia a pois” che premia il miglior scalatore, l’americano Powless. Resta però il record negativo del maggior numero di tappe consecutive senza una vittoria italiana al Your che è arrivato a quota 79 tappe. Martedì, alla ripresa della gara, si riprenderà con l’unica frazione a cronometro del Tour, sulla distanza di 22.4 chilometri, con partenza da Passy ed arrivo a Combloux.

Ultime notizie, la morte di Jane Birkin

Ultime notizie, trenta scout tra 13 e 16 anni intossicati durante un campo estivo

https://www.ilsussidiario.net/news/jane-birkin-e-morta-cantante-e-attrice-aveva-76-anni-trovata-senza-vita-a-casa-era-malata/2565676/” rel=”noopener” target=”_blank”>Jane Birkin, è morta a Parigi all’età di 76 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento nella capitale francese. Jane Birkin, inglese di nascita, era stata naturalizzata francese dopo molti anni di vita in Francia, ed era nota, oltre che per le sue doti canore, anche per la relazione, durata molti anni, con Serge Gainsbourg, Tra le sue canzoni si ricorda la famosissima “Je t’aime…… moi non plus” che all’epoca, con i suoni ed ammiccamenti sensuali, venne anche bandita da alcune radio.

Un campo estivo per scout che si tiene sulla Maiella, ha visto l’intossicazione di 30 scout di età compresa tra 13 e 16 anni che sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del 118 e successivamente ricoverati in vari ospedali dei dintorni. Il campo era un momento nel quale eseguire la formazione degli scout con alternanza di relax e vacanza ma una intossicazione, per cause ancora da chiarire, ha portato i giovanissimi ad accusare dei forti malori che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Ultime notizie, tre feriti nel crollo di una palazzina a Torre del Greco

Una vecchia palazzina di Torre del greco, in provincia di Napoli, nella quale vivevano 5 famiglie, è crollata nella mattinata di ieri facendo temere il peggio. Dopo il crollo, avvenuto alle 11.30, sono intervenuti i soccorsi e tre persone sono state estratte ferite ma vive, da sotto le macerie. La palazzina crollata si trovava in vico Pizza, una delle traverse del corso Umberto I.

Ai soccorsi hanno partecipato anche i carabinieri e molte persone che vivono nei pressi della palazzina crollata, oltre alle squadre specializzate nella ricerca sotto le macerie. Alla fine si contano 3 feriti, tutti ricoverati in ospedale, ed il Prefetto di Napoli ha dichiarato che non ci sono persone disperse sotto le macerie. Del crollo ha chiesto informazioni anche la premier Meloni, che si trovava a Pompei per un’inaugurazione.

Ultime notizie, Carlos Alcaraz vince a Wimbledon

Si è giocata ierla finale del singolare maschile sull’erba di Wimbledon ed alla fine di 5 entusiasmanti set, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 della classifica mondiale, ha vinto paer la prima volta questo torneo e nello stesso tempo ha respinto l’assalto di Djokovic alla sua posizione numero 1 in classifica. Il tennista serbo resta così al numero 2 con la convinxione di aver fatto tutto il possibile di fronte al nuovo fenomeno del tennis mondiale.











