Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, catturati i migranti che hanno sequestrato nave turca

Le forze speciali della Marina Militare sono intervenute nel pomeriggio di ieri al largo delle coste di Ischia dove una nave turca con 20 membri di equipaggio è stata presa in ostaggio da 15 clandestini armati di coltello.

Gli uomini della Marina si sono calati dagli elicotteri per riprendere il controllo della nave che stava per essere dirottata verso l’Italia poco prima che entrasse nelle acque territoriali nazionali. Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto stanno garantendo la sicurezza della navigazione durante le attività delle forze speciali.

Ultime notizie, intervista del premier Giorgia Meloni

Una premier a tutto campo parla a Bruno Vespa nel corso del forum “In masseria”. Fra i temi trattati quello del taglio del cuneo fiscale che farà ottenere un sensibile calo delle tasse e l’appoggio al premier ucraino Zelensky. Intanto in Europa si trova un accordo sulla difesa dei confini esterni e sui migranti con l’Italia principale protagonista in questa direzione e l’Ungheria che protesta per le scelte europee.

Ultime notizie, primi risultati della controffensiva ucraina dice Zelensky

SI cominciano a vedere, secondo il Presidente ucraino Zelensky, i primi risultati della controffensiva militare contro la Russia mentre Putin smentisce e afferma che tutti gli attacchi ucraini sono falliti. Allo stesso tempo Putin fissa il piano per il dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia. Sulla diga distrutta la nuova ipotesi è che i russi l’abbiano distrutta in un tentativo di sabotaggio finito male. Accuse per la pioggia di bombe lanciate sugli evacuati dall’inondazione.

Ultime notizie, primi risultati dell’autopsia di Giulia Tramontano

Giulia è stata uccisa con almeno 37 coltellate di cui due letali al collo. Questi i primi esiti dell’auopsia da cui emerge la furia omicida di Alessandro Impagliatello. Non si esclude che l’uomo possa essere accusato di duplice omicidio visto che Giulia aveva quasi terminato la gravidanza. Se si dovesse dimostrare che l’omicidio ha indotto il travaglio per l’assassino si potrebbe ipotizzare il duplice omicidio.

Ultime notizie, video sui social riaccende la speranza di ritrovare Daniele Potenzoni

Trascorsi ormai otto anni dalla scomparsa di Daniele Potenzoni un uomo autistico che 8 anni fa, il 10 giugno, scomparse nel nulla a Roma durante una visita al Santo Padre. Alcune immagini che arrivano dalla Russia ritraggono un uomo con una maglia rossa e una vistosa ferita sulla testa con accanto una birra. La somiglianza è elevatissima e una voce in sottofondo sembra proprio riaccendere le speranze della famiglia che mai si era arresa. Le immagini sono adesso in mano ai Carabinieri

Ultime notizie, primo fine settimana con temperature estive

Il fine settimana sarà il primo con temperature estive che porterà caldo e sole su tutta penisola. La bella stagione durerà ben poco con già martedì giorno in cui si prevede un ritorno del maltempo e nuovi rischi idrogeologici. A sentire gli esperti si dovranno comunque aspettare almeno 10 giorni per vedere veramente l’arrivo dell’estate.

Ultime notizie inflazione, Consob: “Democrazia a rischio”

Alza la voce la Consob in merito all’inflazione. Intervenendo ieri sul tema tramite il presidente Paolo Savona, ha avvertito: “L’inflazione è come un’idra dalle molte teste: se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre” e “un’elevata inflazione crea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l’emersione di forme di violenza sociale”.

Secondo Savona “abbattere l’inflazione senza creare depressione e squilibri sociali è un compito assai arduo. Gli aumenti del costo della vita si sono trasmessi alla tassazione, ma non ai salari, che hanno finora mostrato maggiore rigidità. La ricchezza finanziaria continua a registrare un grave depauperamento del suo valore reale”. Il ministro Urso ha aggiunto che “Il contrasto all’inflazione è una priorità del governo”, dando mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di “avviare le azioni necessarie per una più stretta collaborazione con le Regioni per il monitoraggio delle dinamiche di variazione nei territori”.

Ultime notizie, querelle Fedez, Luis Sal su Muschio Selvaggio

Querelle a distanza fra Fedez e Luis Sal in merito al podcast Muschio Selvaggio, fra i più ascoltati in assoluto in Italia. Dopo che il rapper ha spiegato le motivazioni dell’addio dell’ormai ex amico, Luis ha deciso di intervenire dicendo: “Mi sono sentito emarginato. Muschio Selvaggio era diventato il podcast di Federico”.

Pronta la controreplica del marito di Chiara Ferragni che tramite Instagram ha aggiunto: “Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla”. E ancora: “Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti?”.











