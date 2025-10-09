Le ultime notizie di oggi le apriamo con la notizia del cessate il fuoco fra Israele e Hamas che è giunta questa notte: ecco tutti i dettagli

Le ultime notizie di oggi le apriamo con ciò che è successo nelle scorse ore in quel di Gaza dove Israele e Hamas hanno raggiunto il cessate il fuoco, grazie alla mediazione degli Stati Uniti, Donald Trump.

Si esulta in quel di Gaza ma anche a Tel Aviv e il tycoon ha fatto sapere che gli ostaggi saranno rilasciati tutti lunedì. Il cessate il fuoco prevede anche il ritiro dell’esercito israeliano e la consegna dei prigionieri palestinesi ad Hamas: quello di oggi è un grande giorno in vista della pace.

Ultime notizie, anziano rifiuta lo sfratto e si getta dalla finestra

Dramma a Sesto San Giovanni, cittadina alle porte di Milano, dove un anziano signore è morto come gesto di protesta contro lo sfratto. In poche parole, una volta arrivato l’ufficiale giudiziario per invitarlo a lasciare l’appartamento, il 71enne che abitava in quella casa si è gettato dal balcone, facendo un volo di una ventina di metri. Il salto nel vuoto dal sesto piano gli è stato fatale e, quando ha toccato terra, è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

L’episodio, come riferisce Tgcom24.it, è avvenuto ieri mattina, poco dopo le ore 9.00, in una palazzina di via Puricelli Guerra. Una volta chiamati i soccorsi, quando il 118 ha preso in carico l’anziano non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Non era la prima volta che si presentava l’ufficiale giudiziario per sfrattare il 71enne che non pagava l’affitto, ma questa volta vi erano anche le forze dell’ordine; di conseguenza l’anziano signore avrebbe dovuto per forza di cose lasciare quella casa: evidentemente non ha visto altra soluzione se non quella del tragico gesto.

Ultime notizie, Chiara Petrolini: “Volevo il secondo figlio”

Chiara Petrolini, la 22enne di Parma a processo in quanto accusata di aver ucciso i suoi due figli e di aver soppresso i loro cadaveri seppellendoli in giardino, ha rivelato agli psichiatri con cui ha parlato nelle scorse settimane di aver cercato il secondo figlio: “Lo volevo perché la prima gravidanza era andata male”, avrebbe confidato, come si legge su *La Gazzetta di Parma*. Quando poi ha partorito il secondo bimbo – da sola in casa – qualcosa deve essere andato storto, visto che “il bimbo non respirava più”, ha raccontato ancora la ragazza, “ma non ero informata”.

Una volta che il bimbo è morto, la giovane ha deciso di seppellirlo in giardino, a fianco del fratellino nato un anno prima, ma la buca poco profonda non è stata fatta volutamente per farsi scoprire: “Io pensavo di non aver fatto niente di male”, spiega. Ricordiamo che Chiara Petrolini ha agito da sola, senza confessare a nessuno di essere incinta per ben due volte, e che neanche il suo fidanzato, padre dei due bimbi, ha spiegato di non essersi mai accorto di nulla, nonostante l’avesse vista anche senza veli.

Ultime notizie, UE dice stop al termine “Veggie Burger”

Decisione storica quella giunta ieri presso il Parlamento europeo: l’UE ha deciso di dire addio ai termini *Veggie Burger*, ma anche *Salsiccia di tofu* e altri simili. In poche parole, Strasburgo vieta che da ora in avanti si utilizzi un termine che richiami chiaramente la carne, associato a un vegetale. Questi termini dovranno essere utilizzati solo per indicare prodotti a base di carne, così come è stato deciso da 532 voti favorevoli, contro 78 contrari e 25 astenuti.

RaiNews ricorda come fino all’ultimo l’esito della votazione sia stato comunque molto incerto, visto che Manfred Weber, capogruppo del PPE, aveva definito la questione non prioritaria, confermando come sulla stessa il gruppo fosse spaccato. La vicenda ha comunque origini lontane, visto che già nel 2020 l’Eurocamera aveva votato sul divieto di tali termini, ma quel tentativo era stato respinto. Oggi invece i tempi sono cambiati e la richiesta è quindi passata.

Ultime notizie, litigio fra William e re Carlo

Alta tensione nella famiglia reale inglese, visto che, secondo i media, re Carlo avrebbe litigato con il principe William, il suo primogenito. Il motivo sarebbero alcune dichiarazioni rilasciate dal marito di Kate Middleton nel suo documentario *The Reluctant Traveler*.

Attraverso le stesse ha spiegato che spera in una monarchia che non rispolveri vecchie pratiche del passato, parole che avrebbero fatto andare su tutte le furie il re.

Ultime notizie, la giornata del tennis

Una vittoria e una sconfitta ieri per gli azzurri del tennis. Nel Master 1000 di Shangai la corsa di Lorenzo Musetti, che è il numero 9 nella classifica mondiale ATP si è fermata nel turno degli ottavi battuto dal canadese Auger Aliassime, numero 13 in classifica, in due set con il punteggio di 4 – 6, 2 -6. Una sconfitta che può complicare anche il cammino del tennista toscano in vista delle ATP Finals di Torino.

In campo femminile nel WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha superato la padrona di casa Yuan Ye al secondo turno del torneo. Per la tennista azzurra una partita complicata risolta in tre set in rimonta avendo perduto il primo. Vittoria che le consente di superare nella classifica mondiale la Ribakyna all’ottavo posto. Nel prossimo turno sarà sua avversaria la Tauson.



Ultime notizie, assegnati i premi Nobel per la chimica

Tre scienziati, il giapponese Susumu Kitagawa, insegnante all’università di Tokio, l’australiano Richard Robson, dell’università di Melbourne e Omar Yaghi, statunitense di origine giordana che insegna all’università californiana di Berkeley, sono stati premiati con il Nobel per la chimica, per la loro creazione di materiali porosi, che hanno la caratteristica di poter anche assorbire l’acqua dai deserti e creare delle “super spugne” con le quali è possibile combattere l’inquinamento.

Materiali che sono simili a quelli della borsa di Hermione, personaggio dei film della saga di Harry Potter. Il regolamento del Premio Nobel prevede che non possano essere assegnati a più di tre persone contemporaneamente anche le ricerche sono portate avanti da gruppi più numerosi.