Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Chiara Ferragni indagata per truffa: “Sono serena”

Il caso del pandoro Balocco, che ha coinvolto nelle scorse settimane Chiara Ferragni, potrebbe essere trattato come una truffa. Questa ipotesi è stata ventilata dalla Gdf che sta vagliando le e-mail relative all’iniziativa. In un primo momento si era parlato di una accusa per “frode in commercio”, ma le successive acquisizioni di documenti hanno portato la Gdf a formulare un’altra ipotesi.

WSJ: “Elon Musk fa uso di droghe pesanti”/ Lui replica: “Sono pulito da 3 anni come da test”

La società appartenente alla nota influencer era già stata multata con la somma di 1 milione di euro. Nelle indagini svolte finora dalla Gdf non sono compresi altri contratti che sono stati messi in atto con le stesse modalità di quello per il pandoro Balocco. L’imprenditrice digitale, uscendo allo scoperto, ha spiegato: “Sono serena e ho piena fiducia nella magistratura”.

“Ho visto video hot di Clinton e Trump da Epstein”/ Accusatrice punta il dito verso gli ex presidenti

Ultime notizie, donna si getta con la figlia: morta bimba di 6 anni

Una donna di 41 anni si è buttata da una palazzina in quel di Ravenna assieme alla figlia di sei anni, poi morta. La madre della bimba è stata soccorsa in gravi condizioni e si trova al momento ricoverata presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Nel volo, segnala TgCom24.it, è stato trascinato anche un cane che è morto per le ferite riportate.

Secondo quanto emerso la donna era seguita da un centro di salute mentale e non è da escludere che si sia buttata gettandosi da una impalcatura esterna che al momento si trova attorno al palazzo. Il marito della donna, padre della bimba, sembra che al momento della tragedia fosse in casa ma non avrebbe sentito nulla, mentre una vicina di casa avrebbe udito la piccola gridare dicendo alla madre di non buttarsi. La donna si sarebbe gettata dall’ottavo/nono piano del palazzo di Ravenna dove abitava.

"Tutti gli alunni hanno i superpoteri"/ Prof. Galiano: "Violenza di genere? I ragazzi sono come spugne"

Ultime notizie, morta Cindy Morgan

E’ morta l’attrice Cindy Morgan, star del film di Steven Lisberger Tron, del 1982. Aveva 69 anni e nel corso della sua carriera aveva recitato anche in famose serie tv anni ’80 come Falcon Crest e Love Boat. L’apice l’aveva però raggiunto recitando in Palla da golf, quello che viene considerato fra i migliori film di sempre dedicati allo sport, così come riporta TgCom24.it.

Cindy Morgan è deceduta per cause naturali ed è morta lo scorso 30 dicembre, notizia però emersa solo in queste ore. Si trovava nella sua abitazione di Lake Worth Beach, in Florida, e la conferma della sua morte, come si legge su “The Hollywood Reporter” e “Variety”, è giunta dallo sceriffo della contea. Cindy Morgan era sposata con Glenn Morgan e i due avevano un figlio: una famiglia comunque sempre lontana dai riflettori.

Ultime notizie, Golden Globe: trionfo per Oppenheimer e non solo

Si sono tenuti nelle scorse ore a Beverly Hill si Golden Globe, riconoscimento che anticipa gli Oscar. Premiati due film campioni di incasso nel 2023, leggasi “Barbie” e “Oppenheimer”, che si sono sfidati a viso aperto al botteghino, essendo entrambi al cinema nello stesso periodo dell’anno.

Il film di Christopher Nolan ha ottenuto il premio di migliore pellicola drammatica e quello per il miglior attore, mentre Barbie ha vinto il premio di miglior film premiato al botteghino. A Poor Things di Yorgos Lanthimos il premio di miglior commedia. Delusione infine per quanto riguarda il nostro “Io, Capitano” di Matteo Garrone, candidato per la categoria miglior film straniero: il riconoscimento è andato ad “Anatomia di una caduta” della regista francese Justine Triet.

Ultime notizie, morto Franz Beckenbauer

E’ morto all’età di 78 anni il calciatore tedesco Franz Beckenbauer, uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale sia con la maglia del suo club, il Bayern Monaco, che con la nazionale del suo Paese, con la quale conquistò il titolo mondiale sia come giocatore, nel 1974, che come allenatore, nel 1990. Beckenbauer, che era malato da tempo, è stato il primo giocatore a dare vita al ruolo di “libero” e da lui hanno preso spunto successivamente anche dei grandi italiani come Scirea e Baresi.

Ultime notizie, Tragedia a Cagliari, muore 15enne travolto sulle strisce

Stava andando a scuola quando è stato travolto da un’auto ed ucciso un ragazzo di 15 anni di origini cinesi cha abitava a Pirri. Il fatto è accaduto in Via Peretti nelle vicinanze del Mc Donald’s e il ragazzo, dopo essere stato urtato, ha battuto il capo prima sul parabrezza dell’auto, una Fiat Punto, e successivamente sull’asfalto, rimanendo senza vita.

L’auto investitrice era guidata da una donna di Selargius, che si è fermata per soccorrere il ragazzo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzi di soccorso ed anche la polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica del fatto. Per la donna potrebbe arrivare l’accusa di omicidio stradale.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche

L’arrivo sul territorio italiano del freddo artico ha portato la neve anche a quote basse e causato un netto crollo delle temperature, che già da oggi sono arrivate sotto le medie del periodo. Sempre nella giornata di oggi continua la presenza di nubi nelle zone del centro sud, con relative piogge. Oltre a questi eventi temporaleschi si avrà anche un forte vento, specialmente sulle coste occidentali italiane, e la variabilità insisterà almeno sino alla metà della settimana. Le nevicate sulle zone appenniniche, proprio a causa del vento, potrebbero trasformarsi in vere bufere.

Ultime notizie, le news sulla guerra Israele-Hamas

I raid effettuati da Israele contro il territorio della striscia di Gaza continuano e tra le vittime degli ultimi ci sono anche 3 giornalisti palestinesi, che secondo l’esercito israeliano erano coinvolti in azioni terroristiche. Per quanto riguarda il fronte diplomatico, il segretario americano Blinken continua nel suo pressing su Israele per trovare delle soluzioni pacifiche al conflitto.

Il Premier israeliano Netanyahu si è recato sul fronte Nord ed ha dichiarato: “Ripristineremo al sicurezza”, facendo riferimento agli Hezbollah. Secondo l’agenzia di intelligence della Corea del Sud, i gruppi terroristici di Hamas usano delle armi nordcoreane.











© RIPRODUZIONE RISERVATA