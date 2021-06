ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: chiarimenti sulle misure restrittive (2 giugno)

Crollo dell’indice di positività nel bollettino odierno del coronavirus in Italia, che ha visto 2.493 nuovi casi di contagio, a fronte dei 221.818 tamponi effettuati. Il raffronto con la situazione del martedì precedente vede quindi un calo importante da 3.224 casi. Il rapporto odierno è del 1,1%, che è il più basso dall’inizio della pandemia. I decessi registrati sono 93, con il totale delle vittime che raggiunge quota 126,221. Netta discesa anche per i ricoveri con i reparti di terapia intensiva che dopo 7 mesi scendono sotto quota mille, con 44 in meno rispetto al giorno precedente ed un totale di 989 unità. Nei reparti ordinari il calo è stato di 290 pazienti rispetto a lunedì, con il nuovo totale che scende a 6.192. Il numero odierno delle persone guarite è 10.313 e quindi il totale degli attualmente positivi scende a 225.751. A livello regionale la Lombardia ha registrato 261 nuovi casi, seguita dalla Campania che ne ha registrati 375, dalla Sicilia con un aumento di 326, dalla Puglia con 227 e dal Piemonte e Lazio.

Ultime notizie, chiarimenti per le misure restrittive

Con il primo giugno è arrivata la possibilità di riapertura anche per i locali al chiuso, ma l’interpretazione della normativa da “liberi tutti” ha fatto scattare le precisazioni da parte del Ministero della Salute, per cui sarà possibile allestire, sia all’aperto che al chiuso, solo tavolini con 4 perone, almeno sino alla scadenza del decreto attualmente in vigore, il 31 luglio. Sono concessi dei numeri maggiori soltanto in caso di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Intanto in Sardegna, che da lunedì è zona bianca, una ordinanza del governatore Solinas ha imposto una nuova misura che è quella dei 20 m3 di spazio per persona nei locali al chiuso, con immediate proteste da parte dei ristoratori.

Ultime notizie, l’andamento delle vaccinazioni

Il mese di giugno vedrà l’apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni a tutte le fasce di età. Il Generale Figliuolo ha comunicato che saranno circa 20 milioni le dosi di vaccino in arrivo in questo mese e questo permetterà di dare una “spallata” definitiva alle vaccinazioni. Aumenteranno anche i punti vaccinali, circa 800 in più, proprio per dare una maggiore frequenza alla campagna vaccinale, che in questi giorni vedrà anche le vaccinazioni degli studenti che dovranno fare gli esami di maturità. IL Generale Figliulo ha parlato in occasione dell’inaugurazione di un centro vaccinale a Roma, dicendo che l’Italia ha tutte le potenzialità per dare lo strappo decisivo alla lotta contro il Covid.

Ultime notizie, il lancio dei referendum di Lega e Radicali

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha presentato i 6 quesiti referendari che il prossimo 3 giugno saranno consegnati alla Corte di Cassazione e che potranno essere firmati dagli italiani dal 2 luglio per poter poi essere votati. Salvini ha detto che spera nell’appoggio anche di altri gruppi politici, oltre ai Radicali, per poter portare gli italiani a votare questi referendum che vertono sulla giustizia. Insieme a lui nella presentazione che si è svolta nella sede del Partito Radicale, e nell’appello sui social, anche Maurizio Turco, segretario dello stesso Partito Radicale. L’obiettivo dichiarato da Salvini è quello di raggiungere 1 milione di firme a sostegno dei referendum.

Ultime notizie, l’Istat certifica il recupero di 120 mila posti di lavoro

Un documento elaborato dall’Istat ha certificato che nel corso del 2021 sono stati recuperati circa 120mila posti di lavoro con un aumento del Pil pari allo 0,1%. I dati sono contenuti nel rapporto relativo al mese di Aprile, ed apre quindi uno scenario positivo per l’economia nazionale, anche se si devono fare i conti con gli 800mila posti persi rispetto a prima dello scoppio della pandemia.



