Apriamo le ultime notizie con una vicenda riguardante la famosa “famiglia nel bosco”, madre, padre e tre bimbe, che avevano deciso di vivere in un bosco di Chieti un po’ lontana dalla civiltà: ieri il tribunale dei minori ha deciso di allontanare i tre bimbi dalla stessa famiglia e le tre piccole sono state trasferite in una comunità educativa: un provvedimento che sta creando non pochi dibattiti sui social.

Ultime notizie, i sorteggi dell’Italia per i playoff

Nella giornata di ieri, come previsto, si è tenuto il sorteggio dell’Italia per i playoff in vista della qualificazione ai prossimi mondiali. In quel di Zurigo sono stati mostrati i prossimi accoppiamenti e gli azzurri di ct Gattuso se la dovranno vedere con l’Irlanda del Nord. Si tratta di una delle selezioni senza dubbio più abbordabili fra quelle in elenco, ma in ogni caso non bisognerà sottovalutare l’avversario, remore delle due precedenti eliminazioni.

L’Italia giocherà contro l’Irlanda il prossimo 26 marzo del 2026, dopo di che, 5 giorni dopo, si terrà l’eventuale step successivo. Qualora la nostra nazionale dovesse riuscire a passare indenne dall’esame irlandese, potrebbe affrontare una fra Galles o Bosnia, due nazionali senza dubbio più complicate rispetto a quella irlandese.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Quella di oggi, venerdì 21 novembre 2025, potrebbe essere una giornata invernale per diverse regioni del Centro-Nord. Sul nostro Paese è infatti in arrivo dell’aria gelida proveniente dal Nord Europa che farà abbassare le colonnine di mercurio e che potrebbe portare qualche fiocco di neve anche sulla Lombardia. Non è infatti da escludere che possa nevicare anche a Milano, così come Varese, ma anche Bergamo, Como e Monza.

Neve prevista a bassa quota anche in Piemonte, così come sul versante adriatico. Sul resto delle regioni dovrebbe piovere e in generale le temperature registrate dovrebbero essere al di sotto delle medie del periodo, per un primo vero assaggio di inverno a un mese esatto dal 21 dicembre 2025, giorno che per il calendario indica l’arrivo appunto della stagione più fredda dell’anno.



Ultime notizie, medico indagato per la morte della bimba di 2 anni

A seguito della morte di una bimba di 2 anni presso l’ospedale di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, un medico è finito sul registro degli indagati. Le accuse della procura di Belluno, per omicidio colposo, sono rivolte al pediatra che era in turno quando la piccola è giunta in ospedale con problemi respiratori e che l’avrebbe appunto visitata.

Secondo quanto emerso la bimba era giunta con febbre molto alta, ma era stata comunque dimessa con una terapia antibiotica e dell’aerosol. Nella giornata di oggi verrà eseguita l’autopsia da cui si capirà quale sia stata la causa che ha portato a un crollo delle condizioni fisiche della bimba. Nel contempo bisognerà capire se chi ha visitato la bimba abbia sottovalutato una condizione di salute o meno.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sugli scavi alla Casa del Jazz

Proseguono gli scavi presso la Casa del Jazz di Roma. Le autorità stanno cercando forse i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso a Roma nel 1993, ma non è da escludere che possa essere rinvenuto qualche documento, qualche arma o magari il tesoro della famigerata Banda della Magliana, che terrorizzò la capitale anni addietro. Dopo una settimana dall’inizio degli scavi, sotto la villa che fu comprata da Enrico Nicoletti, considerato il “finanziere” della banda, è stato individuato il tunnel in cui potrebbe forse celarsi qualcosa.

Lo scavo è risultato però molto pericoloso, di conseguenza si è deciso di stoppare i lavori in attesa dell’arrivo della trivella, che renderebbe il tutto più sicuro: sono attesi aggiornamenti la prossima settimana.

Ultime notizie, una morte sul lavoro a Gessate

Nella giornata di ieri un operaio di 61 anni è morto in quel di Gessate, nota località vicino a Milano. Mentre stava lavorando, la vittima è stata travolta da un muletto: erano circa le ore 11:25, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il muletto che l’ha schiacciato era lo stesso che stava guidando poco tempo prima: non è ben chiaro perché stesse procedendo senza nessuno alla guida.