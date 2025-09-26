Le ultime notizie di oggi le apriamo con quanto sta avvenendo a Garlasco nelle ultime ore, una indagine ai danni dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditt

Nuovo colpo di scena sull’indagine di Garlasco con le indagini per presunta corruzione in atti giudiziari ai danni di Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che indagò nel 2017 su Andrea Sempio, archiviando poi la sua posizione.

Dalle prime luci dell’alba sono in corso perquisizioni alla stessa abitazione di Venditti ma anche ai genitori e agli zii di Andrea Sempio. Secondo indiscrezioni – tutte da confermare – ci sarebbe stato un passaggio di denaro dai Sempio a Venditti, circa 40.000 euro, ipotesi ovviamente tutta da dimostrare e il condizionale è d’obbligo.

Ultime notizie, caccia russi nei cieli danesi

Le ultime notizie di oggi, ancora una volta le apriamo sul conflitto ucraina. Nel giorno numero 1.311 della guerra in Ucraina continuano le intrusioni nei cieli stranieri dei velivoli russi. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni in Polonia, Estonia e Danimarca, è di nuovo Copenaghen il mirino di Mosca, con due caccia Su-30 e Su-35 e tre temutissimi MiG-31, che hanno appunto sorvolato lo spazio danese. La Nato ha risposto facendo alzare in volo i suoi aerei da guerra della Nato Baltic Air Policing direttamente da Siauliai, in Lituaina. Si tratta di un classico atteggiamento da guerra fredda, quanto Unione Sovietica e Stati Uniti si stuzzicavano senza fortunatamente mai arrivare a schiacciare il “fatidico bottone”. La speranza è che lo scenario resti più o meno lo stesso, nel frattempo la pace per il conflitto ucraino resta lontanissimo, con Zelensky che ha minacciato la Russia.

Parlando con Axios ha spiegato che se Mosca non è intenzionata a cessare il conflitto, i suoi funzionari del Cremlino dovrebbero trovarsi “il rifugio antiaereo più vicino”. Nel contempo Zelensky ha fatto sapere di aver chiesto agli Stati Uniti un nuovo sistema di armamenti che da solo potrebbe costringere Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. Infine ha fatto intendere che una volta che la guerra sarà conclusa si ritirerà dalla sua carica: “Non voglio guidare l’Ucraina in tempo di pace”. Da segnalare infine la proposta del cancelliere tedesco Merz che ha chiesto di utilizzare i beni russi congelati per aiutare l’Ucraina: si tratta di un ammontare pari a circa 140 miliardi di euro.

Ultime notizie, l’omicidio di Cinzia Pinna

Ha confessato l’imprenditore Emanuele Ragnedda, è stato lui ad uccidere la 33enne Cinzia Pinna e ad occultarne il cadavere. La ragazza, originaria di Castelsardo, è stata rinvenuta nella tenuta dello stesso imprenditore agricolo, vicino alla sua abitazione. L’ha uccisa nella notte fra l’11 e il 12 settembre scorsi, dopo che ne è stata denunciata la sparizione, e l’avrebbe ammazzata con una pistola, anche se il motivo non è ancora stato accertato. L’uomo, insieme all’avvocato, si è recato presso casa propria dove ha appunto indicato il luogo dove ha nascosto il cadavere.

In precedenza l’imprenditore aveva tentato la fuga in barca verso Baja Sardinia, con l’obiettivo di raggiungere l’abitazione dei suoi, ma i carabinieri lo hanno intercettato e fermato: era armato al momento del fermo ma non ha opposto resistenza. Ad incastrare l’uomo sono stati gli uomini dei Ris di Cagliari che hanno individuato diverse tracce di sangue nella casa di Ragnedda, fra cui anche della polvere bianca, anche se non è ancora chiaro se si tratti di cocaina o meno. Da capire cosa sia successo: da un video si vede chiaramente come Cinzia Pinna non fosse in condizione psicofisiche stabili la sera della scomparsa; una volta uscita dal locale sarebbe salita in auto con l’imprenditore sardo, dopo di che quello che è successo non è ancora chiaro.



Ultime notizie, intervento ok per il cestista Polonara

E’ fortunatamente andato per il meglio l’intervento al cestista della Dinamo Sassari, Achille Polonara. Nella giornata di ieri, 25 settembre 2025, ha subito il trapianto di midollo dopo che poche settimane fa gli era stata diagnosticata una leucemia mieloide. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dopo che è stato ritrovato un donato proveniente dagli Stati Uniti.

Prima dell’intervento il giocatore di basket ha pubblicato un post con scritto: “Ci vediamo presto in campo”, mentre la sua moglie, Erika Bufano, è apparsa visibilmente felice per l’operazione. In seguito lo stesso Polonara ha pubblicato un TikTok con scritto “Trapianto ok”, con tanto di spunta verde. Da quando ha scoperto la malattia il cestista è apparso visibilmente provato e nelle ultime foto mostra chiaramente i segni della malattia: fortunatamente è giunto il trapianto che di fatto ha salvato la vita allo stesso cestista.