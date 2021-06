ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Christian Eriksen sarà operato (18 giugno)

Stabile allo 0,7% il tasso di positività registrato il 17 giugno con 1.325 casi e 37 morti. Continua intanto il calo dei ricoveri che sono 27 meno del giorno precedente nei reparti di terapia intensiva e 176 meno nei reparti ordinari. In totale i ricoverati sono ora rispettivamente 444 e 2.888. Intanto il Premier Draghi ha firmato il decreto per l’attivazione del green pass che consentirà dal prossimo 1 luglio di poter circolare liberamente in Europa a chi è vaccinato, oppure guarito dal coronavirus. . Continua intanto il calo dei ricoveri che sono 27 meno del giorno precedente nei reparti di terapia intensiva e 176 meno nei reparti ordinari. In totale i ricoverati sono ora rispettivamente 444 e 2.888. Intanto il Premier Draghi ha firmato il decreto per l’attivazione del green pass che consentirà dal prossimo 1 luglio di poter circolare liberamente in Europa a chi è vaccinato, oppure guarito dal coronavirus.

Ultime notizie, gli sviluppi della situazione di Eriksen

Il giocatore dell’Inter e dalla nazionale danese, Christian Eriksen, sarà sottoposto all’impianto di una apparecchiatura salvavita, un defibrillatore , che consentirà di tenere sotto controllo le eventuali aritmie ventricolari. Una apparecchiatura che in Italia non permette di effettuare attività agonistica e che è diversa dai normali “pacemakers” in quanto oltre a regolare i battiti, rileva anche eventuali problemi di aritmie che si possono presentare.

Ultime notizie, le novità riguardanti le mascherine

Nella mattinata di giovedì a Palazzo Chigi, il premier Draghi ha incontrato il leader leghista Matteo Salvini, il quale all’uscita dall’incontro ha spiegato ai giornalisti di aver chiesto al premier una accelerazione riguardo all’eliminazione dell’obbligo di uso della mascherina all’aperto. Anche il ministro Di Maio è sembrato ottimista riguardo a questo aspetto, dicendo che tutto il governo sta lavorando per eliminare questo obbligo. Riguardo agli altri argomenti trattati nel corso del “faccia a faccia” Salvini ha dichiarato di avere trovato sintonia con il Premier su tutte le riforme da effettuare, e sugli sviluppi positivi che si stanno verificando nel nostro Paese per quanto riguarda la crisi economica.

Ultime notizie, il coronavirus nel mondo

In Gran Bretagna continua ad aumentare il numero dei casi di contagio collegabili alla variante Delta e con questi il numero dei ricoveri in ospedale. L’alto numero di vaccinazioni eseguite ha invece ridotto il numero dei decessi. L’aumento rispetto alla settimana precedente è stato del 31,8% e sono risultate contagiate anche delle persone che avevano già ricevuto entrambe le dosi. In percentuale la variante Delta è del 90% tra i nuovi casi.

Ultime notizie, novità sulla morte di Luana D’Orazio a Prato

Le perizie eseguite sul macchinario che aveva causato la morte di Luana D’Orazio, rimasta intrappolata nella macchina alla quale lavorava hanno portato al risultato che il quadro elettrico dell’orditoio era stato manomesso. L’intervento, secondo gli esperti incaricati dalla procura, era volto ad evitare interruzioni del lavoro ed è consistito nel disinserimento delle protezioni della macchina.

Ultime notizie, trovato morto in casa un bambino a Ferrara

Un bimbo di appena un anno di età è stato trovato morto in una casa a Ferrara. Si trovava in collo alla madre che aveva ferite da taglio su entrambe le braccia. La prima ipotesi che è stata avanzata dagli inquirenti è quella di un omicidio, seguito da un tentato suicidio. La madre del bambino, 29enne, ha chiamato i carabinieri alle 6 di mattina dichiarando che il figlio era morto, Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la donna, madre di altri due bambini di 5 e 9 anni, e separata dal compagno, sotto shock e li ha aggrediti, poi è stata portata in ospedale e ricoverata in psichiatria. Sul corpo del bambino sarà eseguita l’autopsia per capire le cause della morte.

