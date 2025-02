Ultime notizie, iniziata la guerra dei dazi

Gli Usa di Donald Trump dichiarano guerra commerciale a Cina, Canada e Messico, imponendo dazi sulle importazioni. I tre Paesi non sono rimasti a guardare, ma hanno replicato annunciando non solo di opporsi ai dazi, ma anche di voler adottare contromisure simili, quindi imporranno tariffe sulle merci americane, come ritorsione a quelle annunciate dal tycoon.

Il caos commerciale è scoppiato dopo che Trump ha firmato l’ordine esecutivo per imporre a Canada e Messico dazi del 25 per cento, mentre alla Cina ammontano al 10 per cento. Per quanto riguarda l’energia canadese, i dazi saranno del 10 per cento. Poi nel mirino potrebbe finire l’Ue, che si è già detta pronta a difendersi.

Ultime notizie dal Medio Oriente

Nella giornata di ieri Hamas ha liberato tre ostaggi israeliani, mentre Israele ha liberato 183 prigionieri palestinesi come previsto dagli accordi per lo scambio dei prigionieri. I tre israeliani liberati sono Ofer Kalderon, Yarden Bibas e Keith Samuel Siegel.

Come nelle precedenti occasioni i tre ostaggi liberati sono stati fatti salire su un palco situato nel porto di Gaza City, ma a differenza delle altre occasioni non si è verificato il “bagno di folla” che aveva fatto infuriare Israele, rischiando in questo modo di annullare gli accordi per la tregua. La Cnn ha reso noto che 50 bambini palestinesi feriti o malati saranno spostati da Gaza in modo da poter ricevere le cure necessarie alla loro sopravvivenza. Alcuni di questi bambini soffrono di malattie del sangue ed altri di cancro.

Ultime notizie, incidente mortale a Salerno

Un incidente mortale avvenuto a Salerno ha provocato la morte di 8un ciclista ed il ferimento di un altro. Un camion che stava trasportando ecoballe ha perso il suo carico e questo ha travolto un gruppo di ciclisti che stavano transitando dalla parte opposta della strada in via Frà Generoso.

A perdere la vita è stato un uomo di 49 anni originario di Caserta, mentre il ferito ha 42 anni ed anche lui originario della città campana come tutto il resto del gruppo di ciclisti. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia la strada dove è avvenuto l’incidente è stata chiusa al traffico sia per permettere i soccorsi che per cercare di capire le cause dell’incidente, ed è stata riaperta solo nel tardo pomeriggio.

Ultime notizie, trattenimento in Albania dei migranti non convalidato dai giudici

Ancora una volta, dopo il trasferimento dei migranti in Albania nel nuovo centro realizzato dal governo Meloni, i giudici del tribunale di Roma non hanno convalidato il loro trattenimento e i migranti sono tornati nuovamente in Italia, a Bari. Si tratta della terza volta che i magistrati romani sospendono il giudizio e rinviano gli atti del trattenimento alla Corte di giustizia europea.

Il ritorno in Italia dei migranti è stato confermato dal Viminale e il loro rientro è avvenuto con dei mezzi navali della Guardia Costiera italiana. Il trasporto in Albania dei migranti era stato effettuato con l’utilizzo di un pattugliatore della Marina italiana che li aveva trasportati dopo che erano stati raccolti in mare nella zona di Lampedusa.

Ultime notizie, altro incidente aereo negli USA

A soli 2 giorni di distanza dall’incidente aereo che a visto coinvolti un elicottero militare ed un aereo civile, nei pressi di Washington, negli Stati Uniti è accaduto un altro incidente aereo che ha visto coinvolto un aereo medico che stava trasportando una bambina malata. L’aereo che era diretto nello stato del Missouri, si è schiantato a terra a Philadelphia cadendo su autovetture e case.

La bambina aveva 12 anni di età ed era stata sottoposta a delle cure a causa della sua grave malattia che erano state pagate da un ente benefico. A bordo dell’aereo, che è precipitato poco dopo il decollo, si trovavano sei persone e sono rimaste tutte uccise, come confermato dai soccorritori intervenuti sul posto.