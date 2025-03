Ultime notizie, Cina tra alleanza con Russia e Iran e nodo Taiwan

Operazione militare congiunta per Cina, Russia e Iran: inizieranno a breve e rientrano nelle manovre chiamate “Security Bond 2025”. A dare l’annuncio è stato il ministero della Difesa cinese con un comunicato in cui si riferisce che l’operazione serve a mantenere e potenziare le attività nell’area vicino al porto iraniano di Chabahar. L’obiettivo di questa ‘missione’ è approfondire vari temi, dagli attacchi a obiettivi marittimi ai controlli a campione e dei danni, ricerca e soccorso congiunti, al fine di approfondire la “fiducia reciproca” a livello militare e di promuovere una “cooperazione pragmatica” tra le forze armate coinvolte.

A tal proposito, la Cina manderà la nave di rifornimento Gaoyou e il cacciatorpediniere Baotou. Nel frattempo, la Cina manda un avvertimento a Taiwan riguardo le attività militari attorno all’isola. Si parla di una “corda attorno al collo” da stringere ulteriormente se Taiwan creerà problemi e di una “spada sempre più affilata”, se le autorità di Taipei continueranno a puntare sull’indipendenza.

Ultime notizie, nuovi episodi di violenza in Siria

In Siria torna ad esplodere la violenza, con numerosi cadaveri che sono stati notati in strada nelle roccaforti di Assad, Homs, Tartus e Latakia. I media locali parlano di 147 morti. In queste città è molto forte la minoranza alawita che è rimasta legata al vecchio regime di Assad e l’esercito siriano ha reagito in maniera molto dura a degli attacchi, ma allo stesso tempo sono state eseguite anche diverse esecuzioni di civili.

Ultime notizie, incidente mortale sul Lago d’Iseo

Una donna di 47 anni è precipitata per oltre 50 metri in un dirupo, proprio davanti al marito. L’incidente è avvenuto sul lago d’Iseo mentre la coppia stava facendo un’escursione in montagna nella zona del monte Guglielmo. La caduta della 47enne è avvenuta in una zona nella quale il sentiero si trova particolarmente esposto, tra Punta Caravina e il rifugio Medelet.

Ultime notizie, le parole di Mattarella a Hiroshima

Nel corso della sua visita in Giappone, il Presidente della Repubblica si è fermato anche nella città di Hiroshima, ultima tappa di questa sua visita, tristemente famosa per essere stata il bersaglio della prima bomba atomica americana, con un effetto di 200mila morti. Nel suo discorso Mattarella ha parlato delle minacce nucleari che sono in aumento e di sconsideratezza inquietante, puntando il dito verso due paesi che stanno aumentando il loro arsenale come Russia e Corea del Nord. Il Presidente, che ha sostato davanti al Monumento della pace, ha parlato di “erosione” del tabù nucleare e ha dichiarato che “essere qui fa impressione”.

Ultime notizie, celebrata la giornata internazionale della donna

In tutta Italia e nel mondo, ieri 8 marzo, si è celebrata la giornata internazionale della donna. Molte le manifestazioni in varie città italiane ed anche il capo dello stato, Mattarella, in visita in Giappone, non ha voluto far mancare il suo commento dichiarando “Violenza sulle donne è aggressione a intera società”.

Anche i numeri relativi alle uccisioni avvenute nel 2024 da parte di un familiare o di un partner parlano di un omicidio ogni 10 minuti e a questo si abbinano ancora gap salariali tra i due sessi e la negazione dell’accesso all’istruzione che riguarda 120 milioni di donne nel mondo. Nel corteo di Padova, che si è svolto ieri mattina nel centro storico della città veneta, hanno sfilato numerose donne e uomini ed è stata ricordata anche Giulia Cecchettin.

Ultime notizie, Federica Brignone vince lo slalom gigante di Are

Sulla pista svedese, una di quelle che ama di più del circuito mondiale, la Federica Brignone ha conquistato il primo posto nello slalom gigante. Una vittoria netta quella della sciatrice azzurra, che ha fatto registrare il miglior tempo in entrambe le manche disputate terminando con più di un secondo di vantaggio sulla neozelandese Robinson, che mantiene comunque un piccolo vantaggio nella classifica di specialità. Terza si è piazzata Lara Colturi, che corre con i colori dell’Albania, mentre Sofia Goggia, seconda dopo la prima manche, è stata sfortunata scivolando mentre stava scendendo nella seconda manche.

Per quanto riguarda la classifica generale della Coppa del Mondo, con questa vittoria la Brignone ha aumentato il vantaggio nei confronti di Lara Gut che ora insegue a 322 punti di distacco. Per la sciatrice azzurra quello di oggi è il 36esimo successo in carriera, nono di una stagione che, gara dopo gara, si sta rivelando eccezionale.