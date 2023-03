Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Cina: “Opporsi a indipendenza Taiwan” (5 marzo)

Ultime notizie da Oriente. La Cina deve attuare la politica del partito comunista “sulla risoluzione della questione di Taiwan, aderendo al principio della ‘Unica Cina’ e al Consenso del 1992″. L’ha detto il premier Li Keqiang, nell’intervento d’apertura del Congresso nazionale del popolo, ha asserito che il Paese “adotterà misure risolute per opporsi all”indipendenza di Taiwan’ e promuovere la riunificazione. Dobbiamo promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni nello Stretto di Taiwan e lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le parti e far progredire le relazioni e il processo di riunificazione pacifica della Cina”.

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, a Giarratana, in provincia di Ragusa, una 52enne, Rosalba dell’Albani, è stata uccisa a colpi di coltello mentre stava dormendo accanto alla madre che la donna accudiva. Il colpevole del femminicidio, secondo le prime indagini effettuate dai carabinieri, sarebbe il cognato, il 66enne Mariano Barresi. Ancora da chiarire le ragioni che hanno portato al delitto e si sta verificando se l’omicidio sia avvenuto per impeto oppure l’uomo abbia commesso un assassinio premeditato. Secondo alcune testimonianze, i due avevano avuto delle discussioni in precedenza. L’arma usata per il femminicidio, un coltello, è stata recuperata dalle forze dell’ordine all’interno della casa.

ULTIME NOTIZIE, FIRENZE: GRANDE FOLLA ALLA MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA

Si è svolta oggi a Firenze la manifestazione antifascista che ha visto la partecipazione di circa 40mila persone che si sono mosse in corteo con striscioni e bandiere. Presente anche la preside del liceo Leonardo, che aveva al collo un cartello con la scritta “Io non sono indifferente”. Al corteo hanno partecipato insieme rappresentanti del mondo politico, studenti degli istituti scolastici fiorentini con le loro famiglie e i loro insegnanti. Tra i presenti il sindaco Dario Nardella, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la neosegretaria del Pd Elly Schlein. La manifestazione, che era stata convocata dai sindacati, è la risposta al pestaggio degli studenti, avvenuto davanti al liceo Leonardo, da parte di attivisti di destra.

ULTIME NOTIZIE: QUARTA COPPA DEL MONDO PER SOFIA GOGGIA

Sofia Goggia, sciatrice italiana si è aggiudicata per la quarta volta in carriera la Coppa del Mondo della discesa libera, chiudendo al secondo posto la prova che si è tenuta sulla pista norvegese di Kvitfjell ed è stata vinta dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, che ha conquistato il primo successo di sempre. Per la Goggia, che aveva già trionfato in questa specialità nel 2018 e consecutivamente nel 2021 e 2022, si tratta della conferma della sua superiorità, che le consente un risarcimento rispetto alla delusione del mondiale francese chiusa con un’inforcata che l’aveva esclusa dalla competizione. Nella stessa gara è arrivata anche un altro successo matematico, quello della statunitense Shiffrin, che si è aggiudicata la Coppa del Mondo generale per la quinta volta. Per la sciatrice italiana ora l’attacco alle atlete che la precedono nella classifica di specialità, dall’austriaca Proell che ne vinse cinque all’americana Vonn che ne vinse sei, dal 2008 fino al 2013.

ULTIME NOTIZIE: PROVE DI QUALIFICA DEL GP DEL BAHREIN

Ultime notizie F1. Si sono svolte in Bahrein, sulla pista di Sakhir, le prove di qualifica per il primo Gran Premio stagionale della Formula Uno e il risultato è stato fedele alle aspettative, dopo le prove libere che si erano svolte la scorsa settimana sullo stesso tracciato. La Red Bull ha confermato di essere attualmente la vettura più forte del lotto mettendo le proprie macchine in prima fila con il campione del mondo, l’olandese Max Verstappen, che ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez. Seconda fila occupata dalle vetture di Maranello, con Charles Leclerc che è al terzo posto con a fianco il compagno di squadra Carlos Sainz. Le due Mercedes, che avevano dimostrato anche nelle prove libere di non essere all’altezza delle rivali, hanno chiuso in quinta e settima posizione, rispettivamente con Russell e Hamilton.

ULTIME NOTIZIE, DOPPIETTA AZZURRA AGLI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA

Ultime notizie sul fronte sportivo. Negli Europei indoor di atletica leggera la Nazionale italiana conquista una favolosa doppietta nella specialità dei 60 metri piani con il giovane sprinter fiorentino Ceccarelli che bissa il successo dei campionati italiani, imponendosi davanti al campione olimpico Jacobs, che conquista l’argento. I due italiani avevano vinto le rispettive semifinali e per Ceccarelli il tempo ottenuto rappresenta il record personale.











