ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Colorado, sparatoria in un supermarket (23 marzo)

Il bollettino del coronavirus segnala un aumento del tasso di positività che, dal 7,2 è salito all’8,1. I tamponi analizzati sono stati 169.196 mentre i nuovi casi di contagio sono stati 13.846. Per quanto riguarda i decessi aumentano da 300 a 386. Con i casi registrati il totale dall’inizio della pandemia sale a oltre 3 milioni e 400 mila, mentre i morti superano quota 105mila, con 105.328. Nelle ultime 24 ore sono stati registrate anche 32.720 guarigioni. Le terapie intensive hanno visto un aumento di 62 unità con il totale di 3.510, mentre nei reparti ordinari l’aumento nelle ultime 24 ore è stato di 565 unità. Nel bollettino del fine settimana il Ministero degli Interni ha anche segnalato le sanzioni emesse negli ultimi 7 giorni, con 11.469, mentre altre 132 persone hanno ricevuto una denuncia per il mancato rispetto della quarantena. Le persone controllate sono state 711.986 e mentre i controlli su 103.103 attività commerciali hanno portato alla chiusura di 211 attività e all’emissione di 490 sanzioni contro i titolari.

VACCINI AI CLANDESTINI/ “Pericolo contagi elevato, chiediamo al Governo di occuparcene noi"

Ultime notizie, sparatoria in un supermarket in Colorado

E’ tornato a scorrere il sangue a causa delle armi da fuoco in America. E’ arrivata infatti la notizia di una sparatoria presso il supermercato “King Soopers” nella cittadina di Boulder, nello Stato del Colorado. Sono arrivati i primi dettagli che parlano di feriti, ma non è ancora chiaro la loro gravità e soprattutto non è stato ancora comunicato se ci sono o meno vittime. Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul luogo della sparatoria, compresa la squadra speciale della Swat, insieme a diverse ambulanze giunte a soccorrere i feriti. Secondo testimoni oculari sono già stati diffusi video girati con gli smartphone che mostrano gli agenti che ordinano al sospetto di uscire dal negozio con le mani alzate e arrendersi.

DALLA GERMANIA/ “Tra scandali e crollo vaccinazioni, un paese che non dice la verità”

Ultime notizie, la situazione mondiale dell’epidemia di coronavirus

Nel mondo continuano ad aumentare i casi di contagio da Covid 19, con l’Europa che è il continente con il maggior numero, oltre 206mila, seguito dall’America con poco più di 200mila e dal Sud Est dell’Asia, con 52mila. In Germania, secondo quanto riportato dal quotidiano “Bild” il lockdown in corso, sarà prorogato sino al 18 aprile. In Inghilterra migliora la statistica dei decessi con soli 17 nella giornata di lunedì, il numero più basso dallo scorso settembre. Vladimir Putin, che si vaccinerà nella giornata di domani con il vaccino Sputnik, ha attaccato l’Unione Europea dicendo che difende gli interessi delle aziende e non quelli delle persone.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora vaccini: Figliuolo “1mln di dosi Pfizer entro domani”

Ultime notizie, sciopero generale da Amazon

Continua la protesta dei lavoratori di Amazon che hanno proclamato lo sciopero generale protestando danti alla sede di Torino della multinazionale. Secondo le rappresentanze sindacali all’astensione dal lavoro hanno aderito circa il 75% dei lavoratori, mentre le cifre diramate dall’azienda sono molto più basse, comprese tra il 10% ed il 20%. I lavoratori del colosso delle vendite online hanno anche chiesto ai cittadini italiani di aiutare la loro protesta restando per 1 giorno senza effettuare ordini sulla piattaforma di Amazon. Da parte dei sindacati anche la minaccia di nuove giornate di sciopero se l’azienda non tratterà riguardo al miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno dei magazzini.

Ultime notizie, le vaccinazioni in Italia

Con un annuncio arrivato al termine di una riunione che ha visto partecipare insieme al Premier Draghi anche il commissario all’emergenza Figliuolo e il capo della Protezione Civile, Curcio, è arrivata la notizia che nella giornata di oggi le regioni riceveranno un grande quantitativo di vaccino Pfizer, circa 1 milione di dosi suddivise in 214 strutture sanitarie. Questo dovrebbe dare un grande sviluppo alla campagna di vaccinazione in atto. Nello stesso tempo, proprio a seguito della campagna vaccinale eseguita fino a questo momento, i dati dell’ISS hanno confermato che stata una notevole diminuzione di casi sia tra il personale delle strutture sanitarie che tra gli anziani ospiti delle RSA. Questo ha portato anche ad una diminuzione dei decessi sempre tra le stesse categorie.



