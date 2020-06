Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: come è morto Rayshard Brooks? (16 Giugno)

Per i medici legali Rayshard Brooks, l’afroamericano ucciso dalle forze dell’ordine ad Atlanta nella notte del 13 giugno, è morto dopo essere stato colpito alla schiena da due proiettili sparati da una pistola. Il medico legale ha identificato il caso come omicidio. Secondo quanto riportato da The Albuquerque Journal il poliziotto che ha ucciso Brooks rischia l’accusa di omicidio. Intanto in America continuano le proteste contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine. A San Francisco i dissidenti hanno bloccato il Bay Bridge, mentre a Los Angeles centinaia di persone hanno protestato a Hollywood. Molti negozi e banche sono state danneggiate dai dimostranti a New York.

La Cina teme una seconda ondata di pandemia. Pechino ha imposto un nuovo lockdown, bloccando tutte le manifestazioni culturali e sportive. Altre venti quartieri sono stati messi in isolamento. Oggi a Pechino sono stati registrati 40 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il sindaco della capitale. Gli ultimi casi positivi sono stati identificati in un mercato all’ingrosso nel nordovest di Pechino, nel distretto di Haidian. E’ stato chiuso per precauzione l’imponente mercato di Xinfadi nel sud della metropoli cinese, nel distretto di Fengtai.Le autorità sanitarie cinesi hanno consigliato ai turisti e residenti di evitare viaggi a Pechino. Quattro dei nuovi casi provenivano nella provincia dello Hebei. Altri contagiati provenivano da Paesi stranieri. In Cina sono stati registrati anche 21 casi di asintomatici che il governo cinese non ha considerato nella statistica totale.

Ultime ore, trapianto di midollo a bimbo di 6 anni

È riuscita a regola d’arte la complessa operazione di trapianto di midollo per un bambino di 6 anni, malato da diversi anni di leucemia linfoblastica acuta presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel mese di febbraio il bimbo era risultato positivo al virus Covid 19. Lo aveva annunciato lo stesso ospedale romano. Per uccidere il coronavirus, il bimbo era stato trasferito al Centro Covid di Palidoro e sottoposto al trattamento con plasma avuto da un paziente guarito dall’ infezione. Nel novembre 2019 la sua famiglia, italiana, era atterrata in Italia da Londra, dove abitava, per curare la leucemia al piccolo presso l’ospedale pediatrico. Per la cura era indispensabile un trapianto di midollo. Lo staff medico aveva programmato terapie specifiche. Il bimbo era stato sottoposto alle cure della chemio per abbassare il livello dei valori fino alla soglia che permetteva l’operazione del trapianto. Non trovando un donatore compatibile lo staff medico aveva deciso di procedere con il “trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore”. Ora il bimbo sta bene.



