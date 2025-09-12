Le ultime notizie di oggi le apriamo con la notizia della condanna dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro: 27 anni per golpe

Le ultime notizie le apriamo con quanto ci giunge dal Brasile, dove l’ex presidente Jair Bolsonaro, è stato condannato a 27 anni di carcere per golpe. Secondo quattro dei cinque giudici della Corte Suprema che hanno emesso stanotte il verdetto, l’ex capo di stato verdeoro, dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 in favore dell’ex presidente Lula, avrebbe tentato un golpe per riprendere il potere, e il suo piano prevedeva una mobilitazione generale del popolo, ma anche delle forze armate e persino l’omicidio dello stesso Lula.

Tiene madre mummificata in casa per un anno, choc a Bergamo/ I vicini: “Si sentiva puzza di cadavere”

Bolsonaro ha sempre rimandato al mittente ogni accusa, ma la Corte Suprema ha votata quasi compatta, stabilendo una condanna durissima, ben 27 anni di carcere il che significa che – tenendo conto che Bolsonaro ha 70 anni – passerà il resto della sua vita dietro le sbarre. I suoi avvocati hanno ancora possibilità di fare ricorso ma dopo un nuovo tentativo la pena si potrà applicare e di conseguenza l’ex presidente potrebbe finire appunto in galera.

Ciro Rapuano ucciso per soldi?/ La nipote: “Si parla di 400.000 euro, la figlia ha preso le distanze”

Ultime notizie, Eurocamera chiede riconoscimento Palestina

Nella giornata di ieri l’Eurocamera ha chiesto agli Stati Membri dell’Unione Europea di riconoscere lo stato della Palestina, aggiungendo poi di sostenere la von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in merito all’accordo fra Ue e Israele. La risoluzione è stata adottata dal Parlamento europeo e ha come obiettivo quello di porre fine alla guerra di Gaza, che il prossimo 7 ottobre “festeggerà” i due anni dal suo scoppio. In totale sono stati 305 i voti favorevoli contro i 151 contrari, mentre 122 si sono astenuti.

Jair Bolsonaro, condannato l'ex presidente del Brasile/ 27 anni per golpe: “Voleva uccidere Lula”

Nel testo non si menziona Israele come responsabile di genocidio ma si invita appunto i vari stati a riconoscere la Palestina di modo che si possa risolvere la questione delle tensioni in Medio Oriente. Viene inoltre chiesto di rilasciare immediatamente gli ostaggi nelle mani di Hamas, e che i ribelli palestinesi non dovranno avere alcun ruolo futuro in quel di Gaza. Dito puntato anche contro Israele, accusato di aver bloccato gli aiuti umanitari a Gaza, causando la carestia del popolo.

Ultime notizie, incontro fra Fedez, Chiara Ferragni e Tronchetti Provera

Sembrerebbe essere tornato il sereno fra Chiara Ferragni e Fedez. I due si sono incontrati ieri a Milano per l’inizio dell’anno scolastico dei figli e nell’occasione, come testimoniato dalle telecamere di Oggi, si sono salutati cordialmente. Presente anche Giovanni Tronchetti Provera, il figlio del numero uno della Pirelli, anch’egli salutato dal cantante.

Dopo i dissidi e le accuse degli ultimi tempi, fra i Ferragnez sembrerebbe quindi essere tornata la pace e il gesto avvenuto a Milano lo conferma chiaramente. Nel contempo quell’incontro ha anche ufficializzato il nuovo amore di Chiara Ferragni, su cui negli ultimi mesi si è molto fantasticato, arrivando persino a parlare di crisi. Presente anche Nicole Moelhausen, l’ex di Provera, nonché madre dei loro tre figli. I tre si sono scambiati qualche parola ed è anche scappato il sorriso, e ad un certo punto l’imprenditrice digitale è apparsa anche un pochino imbarazzata dalla situazione, tenendo conto che il suo ex e il suo compagno si sono fermati a parlare.

Ultime notizie, BCE lascia i tassi invariati

Non si abbassano i tassi di interesse visto che la BCE ha deciso di lasciarli invariati per la terza volta consecutiva, restando quindi sul 2 per cento. Lo ha comunicato la stessa Banca centrale europea, ricordando che l’ultimo taglio era avvenuto lo scorso 11 giugno. Le rate dei mutui si sono comunque già abbassate in maniera consistente nel 2024, e viste le prospettive questo può essere il momento per una surroga.

Ultime notizie, l’omicidio di Charlie Kirk

Si stringe il cerchio attorno al killer che ieri ha ucciso il 31enne attivista trumpiano Charlie Kirk durante un comizio alla Utah Valley University. Vicino al campus è stato ritrovato un fucile sul quale sono state rilevate impronte utili per identificare l’assassino.

Grazie alle telecamere dell’università inoltre l’FBI ha tracciato i movimenti del killer e ne ha diffuso identikit. Il Presidente Trump ha accusato la sinistra radicale di avere contribuito all’omicidio di uno dei suoi fedeli alleati politici, definendo Kirk un martire, ordinando le bandiere a mezz’asta e annunciando il conferimento postumo della medaglia presidenziale della libertà all’attivista ucciso.

Ultime notizie, l’anniversario delle Torri Gemelle

Ieri è ricorso il 24esimo anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle: nel discorso di commemorazione Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti non dimenticheremo mai l’11 settembre, data in cui il paese si è trovato faccia a faccia con il male puro e in cui il tempo si è fermato per 2.977 vittime innocenti.

Ultime notizie, la Polonia e la tensione con la Russia

La Polonia ha limitato lo spazio aereo e dispiegato 40.000 soldati lungo i confini orientali dopo l’intrusione dei droni russi sul suo territorio. Inoltre, su richiesta del ministero degli Esteri polacco, domani verrà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza Onu. Il Cremlino respinge le accuse, dichiarando di avere attaccato strutture militari ucraine.



Ultime notizie, il punto sulla guerra a Gaza

Il conflitto in Medio Oriente è giunto al giorno 706 e l’esercito israeliano ha dichiarato che cinque divisioni dell’Idf, composte da migliaia di soldati, sono pronte a colpire Gaza City. Il Ministro degli Esteri Tajani ha ribadito che quanto succede è una ferita aperta e che le critiche a Israele non significano una rinascita dell’antisemitismo.

Partiranno domani da Siracusa le barche italiane partecipanti alla Global Sumud Flottiglia, che tenteranno di forzare il blocco navale israeliano per consegnare aiuti umanitari a Gaza. Una coppia di turisti ebrei, lui americano e lei israeliana, è stata aggredita a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di “Free Palestine”. La coppia è stata insultata e picchiata.

Ultime notizie, il processo per il pirata che uccise Sonia Tosu

Il 23enne pirata della strada che nel 2021 ha provocato la morte della ventisettenne piacentina Sonia Tosi e del suo fidanzato trentenne travolgendo il loro scooter mentre guidava in stato di ebbrezza è tornato in possesso della patente.

I genitori della ragazza hanno accolto la notizia con incredulità. E’ stato condannato soltanto ad un anno e mezzo di reclusione il marito che 3 anni fa ha picchiato selvaggiamente la moglie che lo aveva tradito riducendola in coma. La motivazione della sentenza richiama all’antico delitto d’onore.

Ultime notizie, arrestato ancora Baby Gang

Il trapper di origine marocchina Baby Gang, già coinvolto in passato in vicende giudiziarie, è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola. Pseudonimo di Zaccaria Mouhib, Baby Gang è uno dei più noti artisti della sua generazione.

Ultime notizie, incontro fra Harry e Re Carlo

Dopo quasi due anni di lontananza il Principe Harry e Re Carlo III si sono incontrati a Clarence House. Si tratta del primo segnale di riavvicinamento tra padre e figlio dopo lungo tempo.