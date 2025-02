Le ultime notizie su Papa Francesco, da 13 giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite. Stando all’ultimo bollettino emerso nella giornata di ieri, le condizioni del Santo Padre restano critiche, ma sono comunque stazionarie, di conseguenza non si è registrato alcun peggioramento rispetto alle 24 ore precedente.

Nell’ultimo bollettino viene fatto sapere che non sono stati segnalati episodi respiratori acuti e i parametri sono stabili. La prognosi resta comunque riservata, e non è da escludere un nuovo punto stampa nelle prossime ore anche se al momento non è stato ancora ufficializzata. Atteso a breve il nuovo comunicato odierno della Santa Sede.

Ultime notizie, arrestato allenatore di pallavolo di Varese

E’ di ieri mattina la notizia di un allenatore di pallavolo di Varese che è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di alcune giocatrici. Le forze dell’ordine, scrive TgCom24.it, hanno messe le manette ai polsi di un tecnico 53enne, che avrebbe abusato di giovani pallavoliste al di sotto dei 18 anni, quindi minorenni, episodi che risalirebbero durante gli allenamenti o dopo i match.

L’indagine è durata pochi mesi, visto che è scattata a novembre del 2024 dopo che alcune ragazze avevano denunciato lo stesso allenatore di pallavolo. Si tratta tutte di giocatrici con età comprese fra i 13 e i 16 anni, e la prima a rivolgersi alle forze dell’ordine è stata una ragazza che si era prima rivolta alla madre, per poi appunto recarsi dai carabinieri. Secondo quanto riferito dalla giovane, l’allenatore in questione l’avrebbe palpeggiata in modo molto pesante, appunto durante le varie sedute settimanali oppure al termine delle partite: il tecnico si offriva di riaccompagnare a casa le ragazzine e avrebbe appunto abusato delle stesse in auto allungando troppo le mani.

Ultime notizie, 22enne uccide la madre a Prato

A Montepiano, in provincia di Prato, un 22enne è stato arrestato in quanto accusato di aver ucciso la mamma. La donna senza vita è stata trovata dopo che la casa in cui vivevano i due era andata a fuoco, e inizialmente si parlava di incendio, ma solo in seguito i carabinieri hanno scoperto qualcosa che non quadrava, dirigendo quindi le indagini verso l’omicidio.

Il sospetto è che ad uccidere la donna sarebbe stato proprio il figlio 22enne, sordo, che avrebbe accoltellato la madre per poi dare fuoco alla villetta. Dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme sono scattate le indagini, al momento guidate dalla procura di Prato. Stando a quanto scrive RaiNews il giovane era in cura presso i servizi sociali per dei problemi psicologici a seguito di alcune situazioni emerse negli ultimi tempi, e anche i membri della famiglia sono seguiti dai servizi sociai. Vedremo cosa emergerà dalle prossime indagini.

Ultime notizie, al via il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni

E’ comparso per la prima volta ieri in aule Moussa Sangare, il giovane accusato dell’omicidio della povera Sharon Verzeni, vicenda di cronaca nera che tenne con il fiato sospeso mezza Italia durante la scorsa estate.

La giovane donna venne assassinata a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, nella notte fra il 29 e il 30 luglio del 2024, e per giorni si brancolò nel buio fino a che dopo un lavoro certosino degli inquirenti non si arrivò appunto al presunto responsabile, attualmente a Milano presso il carcere di San Vittore. Presente la famiglia della vittima in aula, nonché le parti civili e l’avvocato della difesa avrebbe già consultato un perito per una perizia psichica sul ragazzo arrestato.