Le ultime notizie sulle condizioni di Papa Francesco che sono decisamente peggiorate nelle scorse ore, dopo che lo stesso Pontefice ha avuto una crisi respiratoria con un broncospasmo e un rigurgito. Il Santo Padre non è intubato ma respira con l’aiuto della ventilazione meccanica e saranno necessarie le prossime 24-48 ore per meglio capire se questo evento abbia provocato dei danni o meno.

Il Pontefice è comunque sempre vigile e presente e ieri ha ricevuto come al solito l’Eucarestia, nel frattempo continuano le preghiere di milioni di fedeli in tutto il mondo, a cominciare dal rosario che si è tenuto anche ieri in Piazza San Pietro. Oggi atteso il nuovo consueto bollettino medico che aggiornaerà sulle condizioni fisiche di Papa Francesco.

Continua ad essere un mistero la morte dell’attore americano Gene Hackman, 95enne, insieme alla moglie, la 63enne Betsy Arakawa, e al loro cane. Tante le piste e le ipotesi e non è da escludere anche quella di un omicidio, così come di un omicidio suicidio. Sono infatti molte le cose che non tornano, a cominciare dal fatto che i due corpi siano stati ritrovati in due stanze differenti: la moglie era in bagno, con delle pillole sparse a terra, mentre Gene Hackman si trovava vicino all’ingresso.

Il cane era invece chiuso in un armadio e la porta dell’appartamento era socchiusa. TgCom24.it riporta inoltre il fatto che le figlie di Gene Hackman fossero “sorridenti” dopo aver appreso la notizia, una reazione quanto meno sospetta, e come dimenticarsi poi della dieta ferrea imposta dalla moglie allo stesso 95enne. Tutte circostanze che dovranno essere chiarite ma le risultanze dell’autopsia, secondo quanto segnalato da TMZ, non dovrebbero arrivare se non prima di almeno 4 o 6 settimane: nel frattempo si continuerà ad indagare per avere il quadro più certo.

E’ stata pubblicata nella giornata di ieri la tanto attesa e chiacchierata lista Epstein, l’elenco di nomi “importanti” di persone in contatto con l’ex finanziere, morto suicida in carcere nel 2019 e accusato di gravi reati come sfruttamento della prostituzione. Il dipartimento della giustizia ha tolto i sigilli a questa lista, svelando alcuni nomi che erano già emersi in passato, come ad esempio Mick Jagger, star dei Rolling Stones, ma anche Michael Jackson e l’attore americano Alec Baldwin.

Non vi è invece il nome del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, anche se il tycoon avrebbe utilizzato l’aereo privato di Epstein in una occasione. Ci sono poi i nomi di Naomi Campbell, Dustin Hoffman e Courtney Love, che però sarebbero solo dei contatti dell’ex finanziarie e non dei presunti “clienti” dello stesso. Non è da escludere comunque che a questa pubblicazione possa far seguito un altro elenco visto che il dipartimento di giustizia ha definito questa lista “fase 1”, il che fa presupporre che l’elenco non sia finito qui.

E’ in bozza il nuovo decreto bollette che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie più bisognose a fronteggiare il caro bollette appunto. Si tratta di un bonus del valore di 3 miliardi di euro, della durata di tre mesi, e che dovrebbe essere tradotto in circa 70 euro al mese, dando priorità alle persone più povere.

La novità del nuovo decreto bollette è che si alza la soglia dell’ISEE; passando dai circa 9.000 euro attuali ai 25.000, ampliando così la platea di persone che potranno ricevere l’aiuto. In ogni caso, come detto sopra, priorità ai più vulnerabili: si attende l’ufficialità.