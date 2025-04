Apriamo le ultime notizie di oggi con il caso di Marta Maria Ohryzko – 32enne ucraina – morta il 13 luglio 2024 a Vatoliere (Ischia), dopo una caduta in un dirupo che le provocò la frattura della caviglia.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri e della Procura di Napoli, coordinati dal pm Alfredo Gagliardi, non fu un incidente, ma un femminicidio: il compagno Ilia Batrakov – 41enne già in carcere – è accusato di averla raggiunta nel dirupo non per soccorrerla, ma per colpirla con un pugno all’occhio e soffocarla coprendole naso e bocca.

L’uomo, ora imputato per omicidio volontario pluriaggravato, aveva precedenti per violenza; la dinamica – ricostruita attraverso indagini forensi e testimonianze – rivela uno scenario drammatico fatto di abusi prolungati, culminati poi nell’aggressione letale.

Ultime notizie, Violenza su minore a Busto Arsizio: arresto in flagranza

Altre ultime notizie di cronaca giungono dall’Italia: una 14enne è stata vittima di una violenza sessuale e fisica da parte di un 21enne conosciuto online, durante il loro primo incontro a Busto Arsizio, in un’area abbandonata dietro la stazione ferroviaria. Le urla della ragazza hanno subito allertato una residente, che ha immediatamente contattato la polizia.

L’aggressore – residente a Rozzano (Milano) – ha opposto resistenza durante l’arresto, rendendo necessario l’intervento di più agenti per ammanettarlo; la vittima, ricoverata con una prognosi di 50 giorni, ha raccontato di essere stata adescata tramite social network.

Ultime notizie, Premio Strega 2025: svelati i dodici finalisti

Ultime notizie dal mondo della cultura: Roma ha ospitato nella giornata di ieri, 15 aprile 2025, l’annuncio dei 12 finalisti del Premio Strega 2025, in programma il 3 luglio e tra i nomi più attesi spiccano Nadia Terranova, Elvio Carrieri, Deborah Gambetta e Renato Martinoni, con una distribuzione di genere che vede 7 uomini e 5 donne.

Assenti, invece, autori legati a case editrici prestigiose come Adelphi, Einaudi e La Nave di Teseo; contestualmente, sono state rese note le cinquine finaliste per lo Strega Saggistica (Alessandro Aresu con “Geopolitica dell’intelligenza artificiale”, Anna Foa con “Il suicidio di Israele”, Vittorio Lingiardi con “Corpo, umano” , Simone Pieranni con “2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi” , Luigi Zoja con “Narrare l’Italia”).

Per lo Strega Europeo troviamo invece:“La scoperta dell’Olanda” di Jan Brokken, tradotto da Claudia Cozzi, di Mircea Cartarescu “Theodoros” tradotto da Bruno Mazzoni, di Terézia Mora “La metà della vita” tradotto da Daria Biagi, di Paul Murray “Il giorno dell’ape” tradotto da Tommaso Pincio, di Lida Turpeinen “L’ultima sirena” tradotto da Nicola Rainò) premi collaterali che arricchiscono il panorama letterario italiano.

Ultime notizie, Conflitto Ucraina-Russia: nuove tensioni diplomatiche

Ultime notizie sul fronte russo-ucraino: la visita a sorpresa del segretario generale dell’ONU, Mark Rutte, a Odessa ha coinciso con il licenziamento del governatore di Sumy da parte di Zelensky, in un contesto di crescente instabilità e che si fa sempre più teso.

Nel frattempo, Bloomberg rivela il mancato sostegno degli USA alla condanna del G7 per i recenti attacchi, mentre Mosca chiede la rimozione di Kaja Kallas, rappresentante UE, accusandola di “russofobia”.

Il vicepresidente americano Vance ha criticato Zelensky per “retorica sterile”, accrescendo ancor di più un clima di tensione internazionale; nonostante i sei raid ucraini sulle infrastrutture energetiche russe, le trattative restano in stallo.

Ultime notizie, Dazi commerciali: scontro USA-Unione Europea

Concludiamo le ultime notizie con aggiornamenti dagli USA: in attesa dell’incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni a Washington, gli Stati Uniti hanno respinto la proposta europea di eliminare i dazi su auto e industria.

Il Premier italiano ha definito la missione “complessa”, consultando i vicepremier per definire una strategia; la Cina, intanto, mira a rafforzare i legami con l’UE, mentre Trump annuncia nuovi dazi farmaceutici. Uno scenario che rischia di stravolgere gli equilibri economici globali.