Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, confermato il Vaccination Day (23 Dicembre)

Torna a calare il rapporto tra positivi e tamponi effettuati secondo il bollettino di oggi del Coronavirus in Italia. A fronte di 166.205 tamponi i nuovi positivi sono infatti 13.318 con l’indice che scende all’8,8%. Tornano invece ad aumentare il numero dei decessi, che nella giornata di oggi segna 628 vittime. Calano, invece, i ricoveri sia in terapia intensiva dove si registrano 44 persone in meno, ma anche nei reparti ordinari dove il calo è stato di 197 persone. Nel computo dei casi suddivisi tra le varie regioni italiane resta ancora alto il numero del Veneto, 3.082, seguito dalla Lombardia con 2.278. Sotto quota 2mila il Lazio con 1.288 nuovi casi e l’Emilia Romagna con 1.162. Sotto quota 1000 tutte le altre regioni con la Sicilia a 894. Con i 20.315 guariti nelle ultime 24 ore il numero delle persone positive scende a 605.955, mentre il totale dei decessi alla data odierna è di 69.842.

Ultime notizie, Juventus-Napoli deve essere rigiocata. Accolto il ricorso

Il collegio di garanzia del Coni, terzo grado di giudizio della giustizia sportiva, ha ribaltato completamente quello che era stato stabilito in prima istanza dal Giudice Sportivo e poi confermato dalla CAF. La gara che era in programma all’Allianz Stadium tra i bianconeri di Pirlo e il Napoli di Gattuso sarà dunque rigiocata e il Napoli ha riavuto anche il punto di penalizzazione che era stato sancito in precedenza. La data del recupero non è ancora stata fissata ma presumibilmente sarà il 13 oppure il 20 gennaio 2021. In entrambi i casi sarà necessario un rinvio per le gare in programma della Supercoppa o della Coppa Italia. Senza i 3 punti ottenuti a Tavolino, la testa della classifica viene rivista e ora i bianconeri si trovano a 7 punti di distanza dalla capolista.

Ultime notizie, la situazione del coronavirus nel mondo

Mentre negli Stati Uniti è stata superata la soglia dei 18 milioni di contagi, la Francia ha deciso di riaprire i collegamenti con la Gran Bretagna nonostante la larga diffusione del Coronavirus mutato. Naturalmente la Francia ha varato una serie di controlli rafforzati, con tamponi e quarantene ad hoc per chiunque arrivi dall’Inghilterra. Tutte le persone che dovranno transitare tra i due stai dovranno avere la certificazione di tampone negativo per poter transitare e muoversi. Contemporaneamente anche Germania ha confermato la chiusura dei confini con l’Uk; una chiusura che al momento sarà valida fino al prossimo 6 gennaio 2021. Negli Stati Uniti, invece, si sta valutando la possibilità di controllare e testare tutte le persone provenienti dall’Inghilterra con un test di controllo con tampone. Intanto anche la Corea del Sud si sta organizzando con un programma di restrizione riguardo alla circolazione delle persone.

Ultime notizie, clima più disteso nel governo

Dopo un colloquio tra il Premier Giuseppe Conte e i rappresentanti del gruppo Italia Viva, al Governo si respira un’aria più distesa e la crisi sembra lontana. Le discussioni sulla gestione del Recovery Fund sono state proficue e le brutte avvisaglie dei giorni scorsi sembrerebbero essersi ridotte quasi del tutto. Al termine della riunione la ministra Bellanova ha affermato che sono stati fatti dei “passi in avanti”, mentre il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha sottolineato che ora la palla passa nelle mani di Giuseppe Conte. Intanto per la giornata di domani è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri.

Ultime notizie, si avvicina il V Day

Il V Day anche in Italia è stato confermato per domenica 27 dicembre 2020, il giorno successivo all’arrivo delle prime dosi di vaccino. Al via anche in Italia le prime vaccinazioni contro il Coronavirus che saranno riservate al personale sanitario: dai medici agli infermieri. La prima a vaccinarsi sarà una infermiera donna dell’Ospedale Spallanzani di Roma. Intanto Sergio Mattarella, il presidente della repubblica, commentando l’inizio delle vaccinazioni, ha sottolineato il ruolo principale che sta avendo l’esercito nella logistica delle vaccinazioni visto che spetterà ai militari consegnare le prime dosi di vaccino negli ospedali abilitati alla somministrazione del vaccino Pfizar.



© RIPRODUZIONE RISERVATA